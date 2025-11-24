DegeCoin pris i dag

Sanntids DegeCoin ($DEGE) pris i dag er $ 0.00025222, med en 1.78% endring de siste 24 timene. Nåværende $DEGE til USD konverteringssats er $ 0.00025222 per $DEGE.

DegeCoin rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 252,046, med en sirkulerende forsyning på 999.35M $DEGE. I løpet av de siste 24 timene $DEGE har den blitt handlet mellom $ 0.00024258(laveste) og $ 0.00025735 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.064437, mens tidenes laveste notering var $ 0.00021705.

Kortsiktig har $DEGE beveget seg -1.61% i løpet av den siste timen og -27.48% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

DegeCoin ($DEGE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 252.05K$ 252.05K $ 252.05K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 252.05K$ 252.05K $ 252.05K Opplagsforsyning 999.35M 999.35M 999.35M Total forsyning 999,351,709.891428 999,351,709.891428 999,351,709.891428

Nåværende markedsverdi på DegeCoin er $ 252.05K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $DEGE er 999.35M, med en total tilgang på 999351709.891428. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 252.05K.