cWBTC (CWBTC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 2,312.67 $ 2,312.67 $ 2,312.67 24 timer lav $ 2,355.7 $ 2,355.7 $ 2,355.7 24 timer høy 24 timer lav $ 2,312.67$ 2,312.67 $ 2,312.67 24 timer høy $ 2,355.7$ 2,355.7 $ 2,355.7 All Time High $ 2,496.96$ 2,496.96 $ 2,496.96 Laveste pris $ 91.15$ 91.15 $ 91.15 Prisendring (1H) -0.04% Prisendring (1D) -1.31% Prisendring (7D) -0.38% Prisendring (7D) -0.38%

cWBTC (CWBTC) sanntidsprisen er $2,323.71. I løpet av de siste 24 timene har CWBTC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 2,312.67 og et toppnivå på $ 2,355.7, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til CWBTC er $ 2,496.96, mens den rekordlave prisen er $ 91.15.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har CWBTC endret seg med -0.04% i løpet av den siste timen, -1.31% over 24 timer og -0.38% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

cWBTC (CWBTC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 267.76M$ 267.76M $ 267.76M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 267.76M$ 267.76M $ 267.76M Opplagsforsyning 115.21K 115.21K 115.21K Total forsyning 115,207.5995195 115,207.5995195 115,207.5995195

Nåværende markedsverdi på cWBTC er $ 267.76M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på CWBTC er 115.21K, med en total tilgang på 115207.5995195. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 267.76M.