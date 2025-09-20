Agents AI (AGENT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01554727$ 0.01554727 $ 0.01554727 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.84% Prisendring (1D) -3.00% Prisendring (7D) -17.15% Prisendring (7D) -17.15%

Agents AI (AGENT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har AGENT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AGENT er $ 0.01554727, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AGENT endret seg med +0.84% i løpet av den siste timen, -3.00% over 24 timer og -17.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Agents AI (AGENT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 527.47K$ 527.47K $ 527.47K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 527.47K$ 527.47K $ 527.47K Opplagsforsyning 999.96M 999.96M 999.96M Total forsyning 999,958,769.8790959 999,958,769.8790959 999,958,769.8790959

Nåværende markedsverdi på Agents AI er $ 527.47K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AGENT er 999.96M, med en total tilgang på 999958769.8790959. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 527.47K.