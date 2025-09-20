Dagens Agents AI livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for AGENT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AGENT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Agents AI livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for AGENT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk AGENT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Agents AI (AGENT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01554727
$ 0.01554727$ 0.01554727

$ 0
$ 0$ 0

+0.84%

-3.00%

-17.15%

-17.15%

Agents AI (AGENT) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har AGENT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AGENT er $ 0.01554727, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AGENT endret seg med +0.84% i løpet av den siste timen, -3.00% over 24 timer og -17.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Agents AI (AGENT) Markedsinformasjon

$ 527.47K
$ 527.47K$ 527.47K

--
----

$ 527.47K
$ 527.47K$ 527.47K

999.96M
999.96M 999.96M

999,958,769.8790959
999,958,769.8790959 999,958,769.8790959

Nåværende markedsverdi på Agents AI er $ 527.47K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AGENT er 999.96M, med en total tilgang på 999958769.8790959. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 527.47K.

Agents AI (AGENT) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Agents AI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Agents AI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Agents AI til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Agents AI til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-3.00%
30 dager$ 0-8.36%
60 dager$ 0+7.18%
90 dager$ 0--

Hva er Agents AI (AGENT)

AgentsAI is a transformative platform that merges advanced artificial intelligence with blockchain technology, redefining what’s possible with autonomous digital agents. It empowers users to develop, deploy, and trade AI agents capable of far more than standard automation. With AgentsAI, users can create personalized agents that interact dynamically with online communities, engage in real-time conversations, and execute tasks with precision — all without the need for constant oversight. Going beyond basic functionality, these AI agents are designed to foster their own token ecosystems, enabling users to launch tokens that mirror the agent's identity and purpose, creating unique opportunities for monetization.

Agents AI (AGENT) Ressurs

Agents AI Prisforutsigelse (USD)

Agents AI (AGENT) tokenomics

Folk spør også: Andre spørsmål om Agents AI (AGENT)

Hvor mye er Agents AI (AGENT) verdt i dag?
Live AGENT prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende AGENT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på AGENT til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Agents AI?
Markedsverdien for AGENT er $ 527.47K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av AGENT?
Den sirkulerende forsyningen av AGENT er 999.96M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forAGENT ?
AGENT oppnådde en ATH-pris på 0.01554727 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på AGENT?
AGENT så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til AGENT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for AGENT er -- USD.
Vil AGENT gå høyere i år?
AGENT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut AGENT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Agents AI (AGENT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

