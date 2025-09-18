Dagens UXLINK livepris er 0.3225 USD. Spor prisoppdateringer for UXLINK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk UXLINK pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens UXLINK livepris er 0.3225 USD. Spor prisoppdateringer for UXLINK til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk UXLINK pristrenden enkelt hos MEXC nå.

UXLINK Logo

UXLINK Pris(UXLINK)

1 UXLINK til USD livepris:

$0.3225
$0.3225$0.3225
+0.06%1D
USD
UXLINK (UXLINK) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:04:44 (UTC+8)

UXLINK (UXLINK) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.3196
$ 0.3196$ 0.3196
24 timer lav
$ 0.3386
$ 0.3386$ 0.3386
24 timer høy

$ 0.3196
$ 0.3196$ 0.3196

$ 0.3386
$ 0.3386$ 0.3386

$ 3.746370866618436
$ 3.746370866618436$ 3.746370866618436

$ 0.140969371563402
$ 0.140969371563402$ 0.140969371563402

+0.12%

+0.06%

-2.51%

-2.51%

UXLINK (UXLINK) sanntidsprisen er $ 0.3225. I løpet av de siste 24 timene har UXLINK blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.3196 og et toppnivå på $ 0.3386, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til UXLINK er $ 3.746370866618436, mens den rekordlave prisen er $ 0.140969371563402.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har UXLINK endret seg med +0.12% i løpet av den siste timen, +0.06% over 24 timer og -2.51% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

UXLINK (UXLINK) Markedsinformasjon

No.276

$ 154.71M
$ 154.71M$ 154.71M

$ 429.94K
$ 429.94K$ 429.94K

$ 322.50M
$ 322.50M$ 322.50M

479.71M
479.71M 479.71M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

47.97%

ARB

Nåværende markedsverdi på UXLINK er $ 154.71M, med et 24-timers handelsvolum på $ 429.94K. Den sirkulerende forsyningen på UXLINK er 479.71M, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 322.50M.

UXLINK (UXLINK) Prishistorikk USD

Spor prisendringene UXLINK for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.000193+0.06%
30 dager$ +0.0098+3.13%
60 dager$ -0.0725-18.36%
90 dager$ +0.0061+1.92%
UXLINK Prisendring i dag

I dag registrerte UXLINK en endring på $ +0.000193 (+0.06%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

UXLINK 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0098 (+3.13%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

UXLINK 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så UXLINK en endring på $ -0.0725 (-18.36%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

UXLINK 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0061+1.92% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for UXLINK (UXLINK)?

Sjekk ut UXLINK Prishistorikk-siden nå.

Hva er UXLINK (UXLINK)

UXLINK is a web3 social platform and infrastructure for users and developers to discover and distribute crypto projects and assets in socialized and group-based manners.

UXLINK er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere UXLINK investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk UXLINK Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om UXLINK på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din UXLINK kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

UXLINK Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil UXLINK (UXLINK) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine UXLINK (UXLINK) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for UXLINK.

Sjekk UXLINKprisprognosen nå!

UXLINK (UXLINK) tokenomics

Å forstå tokenomics bak UXLINK (UXLINK) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om UXLINK tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe UXLINK (UXLINK)

Leter du etter hvordan du kjøperUXLINK? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe UXLINK på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

UXLINK til lokale valutaer

1 UXLINK(UXLINK) til VND
8,486.5875
1 UXLINK(UXLINK) til AUD
A$0.486975
1 UXLINK(UXLINK) til GBP
0.23865
1 UXLINK(UXLINK) til EUR
0.274125
1 UXLINK(UXLINK) til USD
$0.3225
1 UXLINK(UXLINK) til MYR
RM1.3545
1 UXLINK(UXLINK) til TRY
13.341825
1 UXLINK(UXLINK) til JPY
¥47.4075
1 UXLINK(UXLINK) til ARS
ARS$475.6617
1 UXLINK(UXLINK) til RUB
26.925525
1 UXLINK(UXLINK) til INR
28.409025
1 UXLINK(UXLINK) til IDR
Rp5,374.99785
1 UXLINK(UXLINK) til KRW
450.4164
1 UXLINK(UXLINK) til PHP
18.398625
1 UXLINK(UXLINK) til EGP
￡E.15.5316
1 UXLINK(UXLINK) til BRL
R$1.7157
1 UXLINK(UXLINK) til CAD
C$0.441825
1 UXLINK(UXLINK) til BDT
39.26115
1 UXLINK(UXLINK) til NGN
482.0601
1 UXLINK(UXLINK) til COP
$1,254.863625
1 UXLINK(UXLINK) til ZAR
R.5.588925
1 UXLINK(UXLINK) til UAH
13.3257
1 UXLINK(UXLINK) til TZS
T.Sh.798.2649
1 UXLINK(UXLINK) til VES
Bs52.5675
1 UXLINK(UXLINK) til CLP
$307.9875
1 UXLINK(UXLINK) til PKR
Rs91.5384
1 UXLINK(UXLINK) til KZT
174.604725
1 UXLINK(UXLINK) til THB
฿10.265175
1 UXLINK(UXLINK) til TWD
NT$9.74595
1 UXLINK(UXLINK) til AED
د.إ1.183575
1 UXLINK(UXLINK) til CHF
Fr0.254775
1 UXLINK(UXLINK) til HKD
HK$2.505825
1 UXLINK(UXLINK) til AMD
֏123.42075
1 UXLINK(UXLINK) til MAD
.د.م2.90895
1 UXLINK(UXLINK) til MXN
$5.934
1 UXLINK(UXLINK) til SAR
ريال1.209375
1 UXLINK(UXLINK) til ETB
Br46.301325
1 UXLINK(UXLINK) til KES
KSh41.66055
1 UXLINK(UXLINK) til JOD
د.أ0.2286525
1 UXLINK(UXLINK) til PLN
1.16745
1 UXLINK(UXLINK) til RON
лв1.389975
1 UXLINK(UXLINK) til SEK
kr3.0315
1 UXLINK(UXLINK) til BGN
лв0.53535
1 UXLINK(UXLINK) til HUF
Ft107.176425
1 UXLINK(UXLINK) til CZK
6.659625
1 UXLINK(UXLINK) til KWD
د.ك0.0983625
1 UXLINK(UXLINK) til ILS
1.073925
1 UXLINK(UXLINK) til BOB
Bs2.228475
1 UXLINK(UXLINK) til AZN
0.54825
1 UXLINK(UXLINK) til TJS
SM3.0186
1 UXLINK(UXLINK) til GEL
0.87075
1 UXLINK(UXLINK) til AOA
Kz293.981325
1 UXLINK(UXLINK) til BHD
.د.ب0.1215825
1 UXLINK(UXLINK) til BMD
$0.3225
1 UXLINK(UXLINK) til DKK
kr2.047875
1 UXLINK(UXLINK) til HNL
L8.452725
1 UXLINK(UXLINK) til MUR
14.62215
1 UXLINK(UXLINK) til NAD
$5.595375
1 UXLINK(UXLINK) til NOK
kr3.20565
1 UXLINK(UXLINK) til NZD
$0.54825
1 UXLINK(UXLINK) til PAB
B/.0.3225
1 UXLINK(UXLINK) til PGK
K1.34805
1 UXLINK(UXLINK) til QAR
ر.ق1.170675
1 UXLINK(UXLINK) til RSD
дин.32.15325
1 UXLINK(UXLINK) til UZS
soʻm3,981.478575
1 UXLINK(UXLINK) til ALL
L26.59335
1 UXLINK(UXLINK) til ANG
ƒ0.577275
1 UXLINK(UXLINK) til AWG
ƒ0.5805
1 UXLINK(UXLINK) til BBD
$0.645
1 UXLINK(UXLINK) til BAM
KM0.53535
1 UXLINK(UXLINK) til BIF
Fr962.6625
1 UXLINK(UXLINK) til BND
$0.4128
1 UXLINK(UXLINK) til BSD
$0.3225
1 UXLINK(UXLINK) til JMD
$51.732225
1 UXLINK(UXLINK) til KHR
1,295.17935
1 UXLINK(UXLINK) til KMF
Fr134.805
1 UXLINK(UXLINK) til LAK
7,010.869425
1 UXLINK(UXLINK) til LKR
Rs97.5498
1 UXLINK(UXLINK) til MDL
L5.32125
1 UXLINK(UXLINK) til MGA
Ar1,426.988325
1 UXLINK(UXLINK) til MOP
P2.583225
1 UXLINK(UXLINK) til MVR
4.93425
1 UXLINK(UXLINK) til MWK
MK559.895475
1 UXLINK(UXLINK) til MZN
MT20.60775
1 UXLINK(UXLINK) til NPR
Rs45.4467
1 UXLINK(UXLINK) til PYG
2,303.295
1 UXLINK(UXLINK) til RWF
Fr467.3025
1 UXLINK(UXLINK) til SBD
$2.6445
1 UXLINK(UXLINK) til SCR
4.90845
1 UXLINK(UXLINK) til SRD
$12.284025
1 UXLINK(UXLINK) til SVC
$2.821875
1 UXLINK(UXLINK) til SZL
L5.595375
1 UXLINK(UXLINK) til TMT
m1.12875
1 UXLINK(UXLINK) til TND
د.ت0.938475
1 UXLINK(UXLINK) til TTD
$2.183325
1 UXLINK(UXLINK) til UGX
Sh1,131.33
1 UXLINK(UXLINK) til XAF
Fr179.955
1 UXLINK(UXLINK) til XCD
$0.87075
1 UXLINK(UXLINK) til XOF
Fr179.955
1 UXLINK(UXLINK) til XPF
Fr32.5725
1 UXLINK(UXLINK) til BWP
P4.2957
1 UXLINK(UXLINK) til BZD
$0.648225
1 UXLINK(UXLINK) til CVE
$30.24405
1 UXLINK(UXLINK) til DJF
Fr57.405
1 UXLINK(UXLINK) til DOP
$20.00145
1 UXLINK(UXLINK) til DZD
د.ج41.7831
1 UXLINK(UXLINK) til FJD
$0.725625
1 UXLINK(UXLINK) til GNF
Fr2,804.1375
1 UXLINK(UXLINK) til GTQ
Q2.47035
1 UXLINK(UXLINK) til GYD
$67.496025
1 UXLINK(UXLINK) til ISK
kr39.0225

UXLINK Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av UXLINK, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell UXLINK nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om UXLINK

Hvor mye er UXLINK (UXLINK) verdt i dag?
Live UXLINK prisen i USD er 0.3225 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende UXLINK-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på UXLINK til USD er $ 0.3225. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for UXLINK?
Markedsverdien for UXLINK er $ 154.71M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av UXLINK?
Den sirkulerende forsyningen av UXLINK er 479.71M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forUXLINK ?
UXLINK oppnådde en ATH-pris på 3.746370866618436 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på UXLINK?
UXLINK så en ATL-pris på 0.140969371563402 USD.
Hva er handelsvolumet til UXLINK?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for UXLINK er $ 429.94K USD.
Vil UXLINK gå høyere i år?
UXLINK kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut UXLINK prisprognosen for en mer grundig analyse.
UXLINK (UXLINK) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

