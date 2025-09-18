Hva er TOMI (TOMI)

tomi creates a complete alternative world wide web that combines the best of Web2 and Web3 technology for a privacy-preserving, self-governed and self-funding internet. Anyone can access this parallel web through a tomi browser, freeing themselves from the surveillance and control of large organizations which have come to dominate the world wide web. Rather than reinventing the entire infrastructure, tomi takes basic working building blocks of the web and supplements them with governance, cryptocurrency, identity, and privacy layers that allow the people who use the tomiNet to be the governors of the web through a direct democracy DAO.

TOMI (TOMI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak TOMI (TOMI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om TOMI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe TOMI (TOMI)

Leter du etter hvordan du kjøperTOMI? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe TOMI på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

TOMI Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av TOMI, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om TOMI Hvor mye er TOMI (TOMI) verdt i dag? Live TOMI prisen i USD er 0.00009753 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende TOMI-til-USD-pris? $ 0.00009753 . Sjekk ut Den nåværende prisen på TOMI til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for TOMI? Markedsverdien for TOMI er $ 416.48K USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av TOMI? Den sirkulerende forsyningen av TOMI er 4.27B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forTOMI ? TOMI oppnådde en ATH-pris på 7.13280036241909 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på TOMI? TOMI så en ATL-pris på 0.000097702258980625 USD . Hva er handelsvolumet til TOMI? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for TOMI er $ 459.87K USD . Vil TOMI gå høyere i år? TOMI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut TOMI prisprognosen for en mer grundig analyse.

TOMI (TOMI) Viktige bransjeoppdateringer

