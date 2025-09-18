Dagens Ozone Chain livepris er 0.132 USD. Spor prisoppdateringer for OZO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk OZO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Ozone Chain livepris er 0.132 USD. Spor prisoppdateringer for OZO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk OZO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Ozone Chain Logo

Ozone Chain Pris(OZO)

1 OZO til USD livepris:

$0.132
$0.132$0.132
-0.60%1D
USD
Ozone Chain (OZO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:58:21 (UTC+8)

Ozone Chain (OZO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.1289
$ 0.1289$ 0.1289
24 timer lav
$ 0.1341
$ 0.1341$ 0.1341
24 timer høy

$ 0.1289
$ 0.1289$ 0.1289

$ 0.1341
$ 0.1341$ 0.1341

$ 0.5965759406483905
$ 0.5965759406483905$ 0.5965759406483905

$ 0.014414112181924503
$ 0.014414112181924503$ 0.014414112181924503

-0.91%

-0.60%

-1.50%

-1.50%

Ozone Chain (OZO) sanntidsprisen er $ 0.132. I løpet av de siste 24 timene har OZO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.1289 og et toppnivå på $ 0.1341, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til OZO er $ 0.5965759406483905, mens den rekordlave prisen er $ 0.014414112181924503.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har OZO endret seg med -0.91% i løpet av den siste timen, -0.60% over 24 timer og -1.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ozone Chain (OZO) Markedsinformasjon

No.4020

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 90.61K
$ 90.61K$ 90.61K

$ 132.00M
$ 132.00M$ 132.00M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

OZO

Nåværende markedsverdi på Ozone Chain er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 90.61K. Den sirkulerende forsyningen på OZO er 0.00, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 132.00M.

Ozone Chain (OZO) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Ozone Chain for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000797-0.60%
30 dager$ -0.0029-2.15%
60 dager$ -0.0099-6.98%
90 dager$ +0.0107+8.82%
Ozone Chain Prisendring i dag

I dag registrerte OZO en endring på $ -0.000797 (-0.60%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Ozone Chain 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0029 (-2.15%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Ozone Chain 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så OZO en endring på $ -0.0099 (-6.98%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Ozone Chain 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0107+8.82% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Ozone Chain (OZO)?

Sjekk ut Ozone Chain Prishistorikk-siden nå.

Hva er Ozone Chain (OZO)

Ozone Chain is the World’s first and only Quantum Resistant Layer-1 Blockchain that has integrated bleeding edge Quantum security technologies in its design.Ozone chain incorporates cutting-edge advances in post-quantum cryptography (PQC) and quantum random number generation (QRNG) and to provide a unique solution in the blockchain space to deliver the highest level of security to the digital assets residing therein.

Ozone Chain er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Ozone Chain investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk OZO Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Ozone Chain på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Ozone Chain kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Ozone Chain Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Ozone Chain (OZO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Ozone Chain (OZO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Ozone Chain.

Sjekk Ozone Chainprisprognosen nå!

Ozone Chain (OZO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Ozone Chain (OZO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om OZO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Ozone Chain (OZO)

Leter du etter hvordan du kjøperOzone Chain? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Ozone Chain på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

OZO til lokale valutaer

1 Ozone Chain(OZO) til VND
3,473.58
1 Ozone Chain(OZO) til AUD
A$0.19932
1 Ozone Chain(OZO) til GBP
0.09768
1 Ozone Chain(OZO) til EUR
0.1122
1 Ozone Chain(OZO) til USD
$0.132
1 Ozone Chain(OZO) til MYR
RM0.5544
1 Ozone Chain(OZO) til TRY
5.46216
1 Ozone Chain(OZO) til JPY
¥19.404
1 Ozone Chain(OZO) til ARS
ARS$194.68944
1 Ozone Chain(OZO) til RUB
11.022
1 Ozone Chain(OZO) til INR
11.62788
1 Ozone Chain(OZO) til IDR
Rp2,199.99912
1 Ozone Chain(OZO) til KRW
184.35648
1 Ozone Chain(OZO) til PHP
7.52928
1 Ozone Chain(OZO) til EGP
￡E.6.35712
1 Ozone Chain(OZO) til BRL
R$0.70224
1 Ozone Chain(OZO) til CAD
C$0.18084
1 Ozone Chain(OZO) til BDT
16.06968
1 Ozone Chain(OZO) til NGN
197.30832
1 Ozone Chain(OZO) til COP
$513.6186
1 Ozone Chain(OZO) til ZAR
R.2.28624
1 Ozone Chain(OZO) til UAH
5.45424
1 Ozone Chain(OZO) til TZS
T.Sh.326.73168
1 Ozone Chain(OZO) til VES
Bs21.516
1 Ozone Chain(OZO) til CLP
$126.06
1 Ozone Chain(OZO) til PKR
Rs37.46688
1 Ozone Chain(OZO) til KZT
71.46612
1 Ozone Chain(OZO) til THB
฿4.19892
1 Ozone Chain(OZO) til TWD
NT$3.98904
1 Ozone Chain(OZO) til AED
د.إ0.48444
1 Ozone Chain(OZO) til CHF
Fr0.10428
1 Ozone Chain(OZO) til HKD
HK$1.02564
1 Ozone Chain(OZO) til AMD
֏50.5164
1 Ozone Chain(OZO) til MAD
.د.م1.19064
1 Ozone Chain(OZO) til MXN
$2.42616
1 Ozone Chain(OZO) til SAR
ريال0.495
1 Ozone Chain(OZO) til ETB
Br18.95124
1 Ozone Chain(OZO) til KES
KSh17.05176
1 Ozone Chain(OZO) til JOD
د.أ0.093588
1 Ozone Chain(OZO) til PLN
0.47784
1 Ozone Chain(OZO) til RON
лв0.56892
1 Ozone Chain(OZO) til SEK
kr1.2408
1 Ozone Chain(OZO) til BGN
лв0.21912
1 Ozone Chain(OZO) til HUF
Ft43.85304
1 Ozone Chain(OZO) til CZK
2.72712
1 Ozone Chain(OZO) til KWD
د.ك0.04026
1 Ozone Chain(OZO) til ILS
0.43956
1 Ozone Chain(OZO) til BOB
Bs0.91212
1 Ozone Chain(OZO) til AZN
0.2244
1 Ozone Chain(OZO) til TJS
SM1.23552
1 Ozone Chain(OZO) til GEL
0.3564
1 Ozone Chain(OZO) til AOA
Kz120.32724
1 Ozone Chain(OZO) til BHD
.د.ب0.049764
1 Ozone Chain(OZO) til BMD
$0.132
1 Ozone Chain(OZO) til DKK
kr0.8382
1 Ozone Chain(OZO) til HNL
L3.45972
1 Ozone Chain(OZO) til MUR
5.98488
1 Ozone Chain(OZO) til NAD
$2.2902
1 Ozone Chain(OZO) til NOK
kr1.31208
1 Ozone Chain(OZO) til NZD
$0.2244
1 Ozone Chain(OZO) til PAB
B/.0.132
1 Ozone Chain(OZO) til PGK
K0.55176
1 Ozone Chain(OZO) til QAR
ر.ق0.47916
1 Ozone Chain(OZO) til RSD
дин.13.15908
1 Ozone Chain(OZO) til UZS
soʻm1,629.62844
1 Ozone Chain(OZO) til ALL
L10.88472
1 Ozone Chain(OZO) til ANG
ƒ0.23628
1 Ozone Chain(OZO) til AWG
ƒ0.2376
1 Ozone Chain(OZO) til BBD
$0.264
1 Ozone Chain(OZO) til BAM
KM0.21912
1 Ozone Chain(OZO) til BIF
Fr394.02
1 Ozone Chain(OZO) til BND
$0.16896
1 Ozone Chain(OZO) til BSD
$0.132
1 Ozone Chain(OZO) til JMD
$21.17412
1 Ozone Chain(OZO) til KHR
530.11992
1 Ozone Chain(OZO) til KMF
Fr55.176
1 Ozone Chain(OZO) til LAK
2,869.56516
1 Ozone Chain(OZO) til LKR
Rs39.92736
1 Ozone Chain(OZO) til MDL
L2.178
1 Ozone Chain(OZO) til MGA
Ar584.06964
1 Ozone Chain(OZO) til MOP
P1.05732
1 Ozone Chain(OZO) til MVR
2.0196
1 Ozone Chain(OZO) til MWK
MK229.16652
1 Ozone Chain(OZO) til MZN
MT8.4348
1 Ozone Chain(OZO) til NPR
Rs18.60144
1 Ozone Chain(OZO) til PYG
942.744
1 Ozone Chain(OZO) til RWF
Fr191.268
1 Ozone Chain(OZO) til SBD
$1.0824
1 Ozone Chain(OZO) til SCR
1.89156
1 Ozone Chain(OZO) til SRD
$5.02788
1 Ozone Chain(OZO) til SVC
$1.155
1 Ozone Chain(OZO) til SZL
L2.2902
1 Ozone Chain(OZO) til TMT
m0.462
1 Ozone Chain(OZO) til TND
د.ت0.38412
1 Ozone Chain(OZO) til TTD
$0.89364
1 Ozone Chain(OZO) til UGX
Sh463.056
1 Ozone Chain(OZO) til XAF
Fr73.656
1 Ozone Chain(OZO) til XCD
$0.3564
1 Ozone Chain(OZO) til XOF
Fr73.656
1 Ozone Chain(OZO) til XPF
Fr13.332
1 Ozone Chain(OZO) til BWP
P1.75824
1 Ozone Chain(OZO) til BZD
$0.26532
1 Ozone Chain(OZO) til CVE
$12.37896
1 Ozone Chain(OZO) til DJF
Fr23.364
1 Ozone Chain(OZO) til DOP
$8.18664
1 Ozone Chain(OZO) til DZD
د.ج17.1006
1 Ozone Chain(OZO) til FJD
$0.297
1 Ozone Chain(OZO) til GNF
Fr1,147.74
1 Ozone Chain(OZO) til GTQ
Q1.01112
1 Ozone Chain(OZO) til GYD
$27.62628
1 Ozone Chain(OZO) til ISK
kr15.972

Ozone Chain Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Ozone Chain, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Ozone Chain nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Ozone Chain

Hvor mye er Ozone Chain (OZO) verdt i dag?
Live OZO prisen i USD er 0.132 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende OZO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på OZO til USD er $ 0.132. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Ozone Chain?
Markedsverdien for OZO er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av OZO?
Den sirkulerende forsyningen av OZO er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forOZO ?
OZO oppnådde en ATH-pris på 0.5965759406483905 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på OZO?
OZO så en ATL-pris på 0.014414112181924503 USD.
Hva er handelsvolumet til OZO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for OZO er $ 90.61K USD.
Vil OZO gå høyere i år?
OZO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut OZO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ozone Chain (OZO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

