Hva er First Neiro on ETH (NEIROCTO)

Neiro is like the little sister to Doge and the heir to her legacy. Adopted by the same woman that once owned Kabosu (the dog behind the Doge meme), Neiro carries forward the true spirit of memecoins and internet culture. Our Neiro was the first to deploy on Ethereum, and captured attention from Vitalik Buterin himself on August 4th, 2024, at 11:59:59pm UTC, the precise moment of the New Moon.

First Neiro on ETH er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår.



I tillegg kan du:

- Sjekk NEIROCTO Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om First Neiro on ETH på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.



First Neiro on ETH Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil First Neiro on ETH (NEIROCTO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine First Neiro on ETH (NEIROCTO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for First Neiro on ETH.

Sjekk First Neiro on ETHprisprognosen nå!

First Neiro on ETH (NEIROCTO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak First Neiro on ETH (NEIROCTO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NEIROCTO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe First Neiro on ETH (NEIROCTO)

Leter du etter hvordan du kjøperFirst Neiro on ETH? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe First Neiro on ETH på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

First Neiro on ETH Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av First Neiro on ETH, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om First Neiro on ETH Hvor mye er First Neiro on ETH (NEIROCTO) verdt i dag? Live NEIROCTO prisen i USD er 0.00035071 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende NEIROCTO-til-USD-pris? $ 0.00035071 . Sjekk ut Den nåværende prisen på NEIROCTO til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for First Neiro on ETH? Markedsverdien for NEIROCTO er $ 147.54M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av NEIROCTO? Den sirkulerende forsyningen av NEIROCTO er 420.68B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNEIROCTO ? NEIROCTO oppnådde en ATH-pris på 0.003092736459733308 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på NEIROCTO? NEIROCTO så en ATL-pris på 0.000002433929875167 USD . Hva er handelsvolumet til NEIROCTO? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NEIROCTO er $ 228.54K USD . Vil NEIROCTO gå høyere i år? NEIROCTO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NEIROCTO prisprognosen for en mer grundig analyse.

