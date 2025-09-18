Dagens First Neiro on ETH livepris er 0.00035071 USD. Spor prisoppdateringer for NEIROCTO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NEIROCTO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens First Neiro on ETH livepris er 0.00035071 USD. Spor prisoppdateringer for NEIROCTO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk NEIROCTO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

First Neiro on ETH Pris(NEIROCTO)

$0.00035065
$0.00035065$0.00035065
-0.29%1D
First Neiro on ETH (NEIROCTO) Live prisdiagram
First Neiro on ETH (NEIROCTO) Prisinformasjon (USD)

$ 0.00034805
$ 0.00034805$ 0.00034805
$ 0.00037957
$ 0.00037957$ 0.00037957
$ 0.00034805
$ 0.00034805$ 0.00034805

$ 0.00037957
$ 0.00037957$ 0.00037957

$ 0.003092736459733308
$ 0.003092736459733308$ 0.003092736459733308

$ 0.000002433929875167
$ 0.000002433929875167$ 0.000002433929875167

-0.83%

-0.29%

-10.43%

-10.43%

First Neiro on ETH (NEIROCTO) sanntidsprisen er $ 0.00035071. I løpet av de siste 24 timene har NEIROCTO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00034805 og et toppnivå på $ 0.00037957, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NEIROCTO er $ 0.003092736459733308, mens den rekordlave prisen er $ 0.000002433929875167.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NEIROCTO endret seg med -0.83% i løpet av den siste timen, -0.29% over 24 timer og -10.43% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

First Neiro on ETH (NEIROCTO) Markedsinformasjon

$ 147.54M
$ 147.54M$ 147.54M

$ 228.54K
$ 228.54K$ 228.54K

$ 147.54M
$ 147.54M$ 147.54M

420.68B
420.68B 420.68B

420,690,000,000
420,690,000,000 420,690,000,000

420,690,000,000
420,690,000,000 420,690,000,000

99.99%

Nåværende markedsverdi på First Neiro on ETH er $ 147.54M, med et 24-timers handelsvolum på $ 228.54K. Den sirkulerende forsyningen på NEIROCTO er 420.68B, med en total tilgang på 420690000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 147.54M.

First Neiro on ETH (NEIROCTO) Prishistorikk USD

Spor prisendringene First Neiro on ETH for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0000010198-0.29%
30 dager$ -0.00002235-6.00%
60 dager$ -0.00018568-34.62%
90 dager$ +0.00001239+3.66%
First Neiro on ETH Prisendring i dag

I dag registrerte NEIROCTO en endring på $ -0.0000010198 (-0.29%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

First Neiro on ETH 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00002235 (-6.00%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

First Neiro on ETH 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så NEIROCTO en endring på $ -0.00018568 (-34.62%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

First Neiro on ETH 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00001239+3.66% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for First Neiro on ETH (NEIROCTO)?

Sjekk ut First Neiro on ETH Prishistorikk-siden nå.

Hva er First Neiro on ETH (NEIROCTO)

Neiro is like the little sister to Doge and the heir to her legacy. Adopted by the same woman that once owned Kabosu (the dog behind the Doge meme), Neiro carries forward the true spirit of memecoins and internet culture. Our Neiro was the first to deploy on Ethereum, and captured attention from Vitalik Buterin himself on August 4th, 2024, at 11:59:59pm UTC, the precise moment of the New Moon.

First Neiro on ETH er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere First Neiro on ETH investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk NEIROCTO Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om First Neiro on ETH på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din First Neiro on ETH kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

First Neiro on ETH Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil First Neiro on ETH (NEIROCTO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine First Neiro on ETH (NEIROCTO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for First Neiro on ETH.

Sjekk First Neiro on ETHprisprognosen nå!

First Neiro on ETH (NEIROCTO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak First Neiro on ETH (NEIROCTO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NEIROCTO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe First Neiro on ETH (NEIROCTO)

Leter du etter hvordan du kjøperFirst Neiro on ETH? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe First Neiro on ETH på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

NEIROCTO til lokale valutaer

1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til VND
9.22893365
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til AUD
A$0.0005295721
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til GBP
0.0002595254
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til EUR
0.0002981035
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til USD
$0.00035071
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til MYR
RM0.001472982
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til TRY
0.0145123798
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til JPY
¥0.05155437
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til ARS
ARS$0.5172691932
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til RUB
0.029284285
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til INR
0.0308940439
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til IDR
Rp5.8451643286
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til KRW
0.4898156144
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til PHP
0.0200044984
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til EGP
￡E.0.0168901936
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til BRL
R$0.0018657772
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til CAD
C$0.0004804727
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til BDT
0.0426954354
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til NGN
0.5242272796
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til COP
$1.3646301455
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til ZAR
R.0.0060742972
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til UAH
0.0144913372
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til TZS
T.Sh.0.8680914204
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til VES
Bs0.05716573
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til CLP
$0.33492805
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til PKR
Rs0.0995455264
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til KZT
0.1898779011
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til THB
฿0.0111560851
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til TWD
NT$0.0105984562
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til AED
د.إ0.0012871057
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til CHF
Fr0.0002770609
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til HKD
HK$0.0027250167
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til AMD
֏0.134216717
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til MAD
.د.م0.0031634042
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til MXN
$0.0064460498
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til SAR
ريال0.0013151625
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til ETB
Br0.0503514347
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til KES
KSh0.0453047178
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til JOD
د.أ0.00024865339
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til PLN
0.0012695702
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til RON
лв0.0015115601
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til SEK
kr0.003296674
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til BGN
лв0.0005821786
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til HUF
Ft0.1165128762
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til CZK
0.0072456686
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til KWD
د.ك0.00010696655
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til ILS
0.0011678643
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til BOB
Bs0.0024234061
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til AZN
0.000596207
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til TJS
SM0.0032826456
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til GEL
0.000946917
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til AOA
Kz0.3196967147
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til BHD
.د.ب0.00013221767
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til BMD
$0.00035071
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til DKK
kr0.0022270085
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til HNL
L0.0091921091
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til MUR
0.0159011914
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til NAD
$0.0060848185
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til NOK
kr0.0034860574
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til NZD
$0.000596207
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til PAB
B/.0.00035071
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til PGK
K0.0014659678
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til QAR
ر.ق0.0012730773
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til RSD
дин.0.0349622799
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til UZS
soʻm4.3297499257
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til ALL
L0.0289195466
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til ANG
ƒ0.0006277709
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til AWG
ƒ0.000631278
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til BBD
$0.00070142
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til BAM
KM0.0005821786
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til BIF
Fr1.04686935
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til BND
$0.0004489088
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til BSD
$0.00035071
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til JMD
$0.0562573911
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til KHR
1.4084724026
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til KMF
Fr0.14659678
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til LAK
7.6241302823
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til LKR
Rs0.1060827608
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til MDL
L0.005786715
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til MGA
Ar1.5518110867
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til MOP
P0.0028091871
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til MVR
0.005365863
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til MWK
MK0.6088711381
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til MZN
MT0.022410369
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til NPR
Rs0.0494220532
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til PYG
2.50477082
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til RWF
Fr0.50817879
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til SBD
$0.002875822
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til SCR
0.0050256743
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til SRD
$0.0133585439
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til SVC
$0.0030687125
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til SZL
L0.0060848185
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til TMT
m0.001227485
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til TND
د.ت0.0010205661
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til TTD
$0.0023743067
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til UGX
Sh1.23029068
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til XAF
Fr0.19569618
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til XCD
$0.000946917
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til XOF
Fr0.19569618
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til XPF
Fr0.03542171
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til BWP
P0.0046714572
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til BZD
$0.0007049271
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til CVE
$0.0328895838
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til DJF
Fr0.06207567
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til DOP
$0.0217510342
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til DZD
د.ج0.0454344805
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til FJD
$0.0007890975
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til GNF
Fr3.04942345
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til GTQ
Q0.0026864386
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til GYD
$0.0734000959
1 First Neiro on ETH(NEIROCTO) til ISK
kr0.04243591

For en mer dyptgående forståelse av First Neiro on ETH, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell First Neiro on ETH nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om First Neiro on ETH

Hvor mye er First Neiro on ETH (NEIROCTO) verdt i dag?
Live NEIROCTO prisen i USD er 0.00035071 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NEIROCTO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NEIROCTO til USD er $ 0.00035071. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for First Neiro on ETH?
Markedsverdien for NEIROCTO er $ 147.54M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NEIROCTO?
Den sirkulerende forsyningen av NEIROCTO er 420.68B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNEIROCTO ?
NEIROCTO oppnådde en ATH-pris på 0.003092736459733308 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NEIROCTO?
NEIROCTO så en ATL-pris på 0.000002433929875167 USD.
Hva er handelsvolumet til NEIROCTO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NEIROCTO er $ 228.54K USD.
Vil NEIROCTO gå høyere i år?
NEIROCTO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NEIROCTO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:53:59 (UTC+8)

First Neiro on ETH (NEIROCTO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

1 NEIROCTO = 0.00035071 USD

Handle NEIROCTO

NEIROCTOUSDT
$0.00035065
$0.00035065$0.00035065
-0.21%

