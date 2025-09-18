Dagens Helium Mobile livepris er 0.0003389 USD. Spor prisoppdateringer for MOBILE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MOBILE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Helium Mobile livepris er 0.0003389 USD. Spor prisoppdateringer for MOBILE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk MOBILE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Helium Mobile Logo

Helium Mobile Pris(MOBILE)

1 MOBILE til USD livepris:

$0.0003391
$0.0003391$0.0003391
-0.61%1D
USD
Helium Mobile (MOBILE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:23:33 (UTC+8)

Helium Mobile (MOBILE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0003376
$ 0.0003376$ 0.0003376
24 timer lav
$ 0.0003596
$ 0.0003596$ 0.0003596
24 timer høy

$ 0.0003376
$ 0.0003376$ 0.0003376

$ 0.0003596
$ 0.0003596$ 0.0003596

$ 0.00779068659230149
$ 0.00779068659230149$ 0.00779068659230149

$ 0.000070400808645459
$ 0.000070400808645459$ 0.000070400808645459

-1.26%

-0.61%

-4.30%

-4.30%

Helium Mobile (MOBILE) sanntidsprisen er $ 0.0003389. I løpet av de siste 24 timene har MOBILE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0003376 og et toppnivå på $ 0.0003596, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MOBILE er $ 0.00779068659230149, mens den rekordlave prisen er $ 0.000070400808645459.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MOBILE endret seg med -1.26% i løpet av den siste timen, -0.61% over 24 timer og -4.30% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Helium Mobile (MOBILE) Markedsinformasjon

No.772

$ 30.26M
$ 30.26M$ 30.26M

$ 79.80K
$ 79.80K$ 79.80K

$ 34.19M
$ 34.19M$ 34.19M

89.28B
89.28B 89.28B

100,880,000,000
100,880,000,000 100,880,000,000

SOL

Nåværende markedsverdi på Helium Mobile er $ 30.26M, med et 24-timers handelsvolum på $ 79.80K. Den sirkulerende forsyningen på MOBILE er 89.28B, med en total tilgang på 100880000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 34.19M.

Helium Mobile (MOBILE) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Helium Mobile for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000002081-0.61%
30 dager$ -0.000024-6.62%
60 dager$ -0.0001622-32.37%
90 dager$ +0.000053+18.53%
Helium Mobile Prisendring i dag

I dag registrerte MOBILE en endring på $ -0.000002081 (-0.61%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Helium Mobile 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000024 (-6.62%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Helium Mobile 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så MOBILE en endring på $ -0.0001622 (-32.37%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Helium Mobile 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.000053+18.53% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Helium Mobile (MOBILE)?

Sjekk ut Helium Mobile Prishistorikk-siden nå.

Hva er Helium Mobile (MOBILE)

Helium (ThePeoplesNetwork) represents a paradigm shift for decentralized wireless infrastructure powered by the Solana Blockchain.

Helium Mobile er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Helium Mobile investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk MOBILE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Helium Mobile på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Helium Mobile kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Helium Mobile Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Helium Mobile (MOBILE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Helium Mobile (MOBILE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Helium Mobile.

Sjekk Helium Mobileprisprognosen nå!

Helium Mobile (MOBILE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Helium Mobile (MOBILE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MOBILE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Helium Mobile (MOBILE)

Leter du etter hvordan du kjøperHelium Mobile? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Helium Mobile på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

MOBILE til lokale valutaer

Helium Mobile Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Helium Mobile, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell Helium Mobile nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Helium Mobile

Hvor mye er Helium Mobile (MOBILE) verdt i dag?
Live MOBILE prisen i USD er 0.0003389 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende MOBILE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på MOBILE til USD er $ 0.0003389. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Helium Mobile?
Markedsverdien for MOBILE er $ 30.26M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av MOBILE?
Den sirkulerende forsyningen av MOBILE er 89.28B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMOBILE ?
MOBILE oppnådde en ATH-pris på 0.00779068659230149 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på MOBILE?
MOBILE så en ATL-pris på 0.000070400808645459 USD.
Hva er handelsvolumet til MOBILE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MOBILE er $ 79.80K USD.
Vil MOBILE gå høyere i år?
MOBILE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MOBILE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 04:23:33 (UTC+8)

Helium Mobile (MOBILE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

