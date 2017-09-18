Hva er Decentraland (MANA)

Decentraland is a virtual reality platform powered by the Ethereum blockchain. Users can create, experience, and monetize content and applications. Land in Decentraland is permanently owned by the community, giving them full control over their creations. Users claim ownership of virtual land on a blockchain-based ledger of parcels. Landowners control what content is published to their portion of land, which is identified by a set of cartesian coordinates (x,y). Contents can range from static 3D scenes to interactive systems such as games.

Decentraland er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Decentraland investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk MANA Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Decentraland på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Decentraland kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Decentraland Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Decentraland (MANA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Decentraland (MANA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Decentraland.

Sjekk Decentralandprisprognosen nå!

Decentraland (MANA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Decentraland (MANA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MANA tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Decentraland (MANA)

Leter du etter hvordan du kjøperDecentraland? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Decentraland på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

MANA til lokale valutaer

Prøv konverting

Decentraland Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Decentraland, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Decentraland Hvor mye er Decentraland (MANA) verdt i dag? Live MANA prisen i USD er 0.3237 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende MANA-til-USD-pris? $ 0.3237 . Sjekk ut Den nåværende prisen på MANA til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Decentraland? Markedsverdien for MANA er $ 637.60M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av MANA? Den sirkulerende forsyningen av MANA er 1.97B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forMANA ? MANA oppnådde en ATH-pris på 5.902317189920042 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på MANA? MANA så en ATL-pris på 0.007883059792220592 USD . Hva er handelsvolumet til MANA? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for MANA er $ 1.82M USD . Vil MANA gå høyere i år? MANA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut MANA prisprognosen for en mer grundig analyse.

Decentraland (MANA) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?