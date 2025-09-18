Dagens Hyperlane livepris er 0.3061 USD. Spor prisoppdateringer for HYPER til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HYPER pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Hyperlane livepris er 0.3061 USD. Spor prisoppdateringer for HYPER til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HYPER pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Hyperlane Logo

Hyperlane Pris(HYPER)

1 HYPER til USD livepris:

$0.30619
+0.61%1D
USD
Hyperlane (HYPER) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:25:29 (UTC+8)

Hyperlane (HYPER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.30069
24 timer lav
$ 0.3199
24 timer høy

$ 0.30069
$ 0.3199
$ 0.6897741857472838
$ 0.08699760525884112
+0.93%

+0.61%

-4.64%

-4.64%

Hyperlane (HYPER) sanntidsprisen er $ 0.3061. I løpet av de siste 24 timene har HYPER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.30069 og et toppnivå på $ 0.3199, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HYPER er $ 0.6897741857472838, mens den rekordlave prisen er $ 0.08699760525884112.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HYPER endret seg med +0.93% i løpet av den siste timen, +0.61% over 24 timer og -4.64% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hyperlane (HYPER) Markedsinformasjon

No.567

$ 53.63M
$ 1.34M
$ 306.10M
175.20M
1,000,000,000
802,666,667
17.52%

ETH

Nåværende markedsverdi på Hyperlane er $ 53.63M, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.34M. Den sirkulerende forsyningen på HYPER er 175.20M, med en total tilgang på 802666667. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 306.10M.

Hyperlane (HYPER) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Hyperlane for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0018564+0.61%
30 dager$ -0.06156-16.75%
60 dager$ -0.04072-11.75%
90 dager$ +0.2068+208.25%
Hyperlane Prisendring i dag

I dag registrerte HYPER en endring på $ +0.0018564 (+0.61%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Hyperlane 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.06156 (-16.75%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Hyperlane 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så HYPER en endring på $ -0.04072 (-11.75%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Hyperlane 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.2068+208.25% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Hyperlane (HYPER)?

Sjekk ut Hyperlane Prishistorikk-siden nå.

Hva er Hyperlane (HYPER)

Hyperlane is a permissionless interoperability protocol for cross-chain communication across different blockchain environments. It enables message passing and asset transfers across different chains without relying on centralized intermediaries or requiring any permissions.

Hyperlane er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Hyperlane investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk HYPER Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Hyperlane på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Hyperlane kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Hyperlane Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Hyperlane (HYPER) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Hyperlane (HYPER) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Hyperlane.

Sjekk Hyperlaneprisprognosen nå!

Hyperlane (HYPER) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Hyperlane (HYPER) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HYPER tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Hyperlane (HYPER)

Leter du etter hvordan du kjøperHyperlane? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Hyperlane på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

HYPER til lokale valutaer

Hyperlane Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Hyperlane, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Hyperlane nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Hyperlane

Hvor mye er Hyperlane (HYPER) verdt i dag?
Live HYPER prisen i USD er 0.3061 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HYPER-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HYPER til USD er $ 0.3061. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Hyperlane?
Markedsverdien for HYPER er $ 53.63M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HYPER?
Den sirkulerende forsyningen av HYPER er 175.20M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHYPER ?
HYPER oppnådde en ATH-pris på 0.6897741857472838 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HYPER?
HYPER så en ATL-pris på 0.08699760525884112 USD.
Hva er handelsvolumet til HYPER?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HYPER er $ 1.34M USD.
Vil HYPER gå høyere i år?
HYPER kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HYPER prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

