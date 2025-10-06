Hana pris i dag

Sanntids Hana (HANA) pris i dag er $ 0.01582, med en 4.00% endring de siste 24 timene. Nåværende HANA til USD konverteringssats er $ 0.01582 per HANA.

Hana rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- HANA. I løpet av de siste 24 timene HANA har den blitt handlet mellom $ 0.01559(laveste) og $ 0.01683 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har HANA beveget seg -0.82% i løpet av den siste timen og -16.52% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 161.60K.

Hana (HANA) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 161.60K$ 161.60K $ 161.60K Fullt utvannet markedsverdi $ 15.82M$ 15.82M $ 15.82M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blokkjede BSC

Nåværende markedsverdi på Hana er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 161.60K. Den sirkulerende forsyningen på HANA er --, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.82M.