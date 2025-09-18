Hva er Fuse Network (FUSE)

The Fuse network is a permissionless and border-less public ledger designed for easy integration of everyday payments. It's anchored to Ethereum using a bridge which allows any token to freely move between Ethereum and the Fuse-chain. A Token is minted on Ethereum and then moved to the Fuse-chain, where it gets access to a wide range of features and business plugins that brings it to life.

Fuse Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Fuse Network (FUSE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Fuse Network (FUSE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Fuse Network.

Fuse Network (FUSE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Fuse Network (FUSE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FUSE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Fuse Network (FUSE)

Folk spør også: Andre spørsmål om Fuse Network Hvor mye er Fuse Network (FUSE) verdt i dag? Live FUSE prisen i USD er 0.010062 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende FUSE-til-USD-pris? $ 0.010062 . Sjekk ut Den nåværende prisen på FUSE til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Fuse Network? Markedsverdien for FUSE er $ 2.21M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av FUSE? Den sirkulerende forsyningen av FUSE er 219.88M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFUSE ? FUSE oppnådde en ATH-pris på 2.137374549302839 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på FUSE? FUSE så en ATL-pris på 0.009535212978958053 USD . Hva er handelsvolumet til FUSE? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FUSE er $ 56.54K USD . Vil FUSE gå høyere i år? FUSE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FUSE prisprognosen for en mer grundig analyse.

