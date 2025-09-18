Dagens Fuse Network livepris er 0.010062 USD. Spor prisoppdateringer for FUSE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FUSE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Fuse Network livepris er 0.010062 USD. Spor prisoppdateringer for FUSE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FUSE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om FUSE

FUSE Prisinformasjon

FUSE teknisk dokument

FUSE Offisiell nettside

FUSE tokenomics

FUSE Prisprognose

FUSE-historikk

FUSE Kjøpeguide

FUSE-til-fiat-valutakonverter

FUSE Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Fuse Network Logo

Fuse Network Pris(FUSE)

1 FUSE til USD livepris:

$0.010062
$0.010062$0.010062
0.00%1D
USD
Fuse Network (FUSE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:19:54 (UTC+8)

Fuse Network (FUSE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.009988
$ 0.009988$ 0.009988
24 timer lav
$ 0.010593
$ 0.010593$ 0.010593
24 timer høy

$ 0.009988
$ 0.009988$ 0.009988

$ 0.010593
$ 0.010593$ 0.010593

$ 2.137374549302839
$ 2.137374549302839$ 2.137374549302839

$ 0.009535212978958053
$ 0.009535212978958053$ 0.009535212978958053

-0.02%

0.00%

-2.75%

-2.75%

Fuse Network (FUSE) sanntidsprisen er $ 0.010062. I løpet av de siste 24 timene har FUSE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.009988 og et toppnivå på $ 0.010593, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FUSE er $ 2.137374549302839, mens den rekordlave prisen er $ 0.009535212978958053.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FUSE endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -2.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Fuse Network (FUSE) Markedsinformasjon

No.1844

$ 2.21M
$ 2.21M$ 2.21M

$ 56.54K
$ 56.54K$ 56.54K

$ 3.90M
$ 3.90M$ 3.90M

219.88M
219.88M 219.88M

387,168,772.48103
387,168,772.48103 387,168,772.48103

ETH

Nåværende markedsverdi på Fuse Network er $ 2.21M, med et 24-timers handelsvolum på $ 56.54K. Den sirkulerende forsyningen på FUSE er 219.88M, med en total tilgang på 387168772.48103. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.90M.

Fuse Network (FUSE) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Fuse Network for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ -0.00011-1.09%
60 dager$ -0.001707-14.51%
90 dager$ -0.000068-0.68%
Fuse Network Prisendring i dag

I dag registrerte FUSE en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Fuse Network 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00011 (-1.09%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Fuse Network 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så FUSE en endring på $ -0.001707 (-14.51%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Fuse Network 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.000068-0.68% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Fuse Network (FUSE)?

Sjekk ut Fuse Network Prishistorikk-siden nå.

Hva er Fuse Network (FUSE)

The Fuse network is a permissionless and border-less public ledger designed for easy integration of everyday payments. It's anchored to Ethereum using a bridge which allows any token to freely move between Ethereum and the Fuse-chain. A Token is minted on Ethereum and then moved to the Fuse-chain, where it gets access to a wide range of features and business plugins that brings it to life.

Fuse Network er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Fuse Network investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk FUSE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Fuse Network på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Fuse Network kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Fuse Network Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Fuse Network (FUSE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Fuse Network (FUSE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Fuse Network.

Sjekk Fuse Networkprisprognosen nå!

Fuse Network (FUSE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Fuse Network (FUSE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FUSE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Fuse Network (FUSE)

Leter du etter hvordan du kjøperFuse Network? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Fuse Network på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

FUSE til lokale valutaer

1 Fuse Network(FUSE) til VND
264.78153
1 Fuse Network(FUSE) til AUD
A$0.01519362
1 Fuse Network(FUSE) til GBP
0.00744588
1 Fuse Network(FUSE) til EUR
0.0085527
1 Fuse Network(FUSE) til USD
$0.010062
1 Fuse Network(FUSE) til MYR
RM0.0422604
1 Fuse Network(FUSE) til TRY
0.41626494
1 Fuse Network(FUSE) til JPY
¥1.479114
1 Fuse Network(FUSE) til ARS
ARS$14.84064504
1 Fuse Network(FUSE) til RUB
0.840177
1 Fuse Network(FUSE) til INR
0.88626096
1 Fuse Network(FUSE) til IDR
Rp167.69993292
1 Fuse Network(FUSE) til KRW
14.05299168
1 Fuse Network(FUSE) til PHP
0.57423834
1 Fuse Network(FUSE) til EGP
￡E.0.48458592
1 Fuse Network(FUSE) til BRL
R$0.05352984
1 Fuse Network(FUSE) til CAD
C$0.01378494
1 Fuse Network(FUSE) til BDT
1.22494788
1 Fuse Network(FUSE) til NGN
15.04027512
1 Fuse Network(FUSE) til COP
$39.3046875
1 Fuse Network(FUSE) til ZAR
R.0.1745757
1 Fuse Network(FUSE) til UAH
0.41576184
1 Fuse Network(FUSE) til TZS
T.Sh.24.90586488
1 Fuse Network(FUSE) til VES
Bs1.640106
1 Fuse Network(FUSE) til CLP
$9.60921
1 Fuse Network(FUSE) til PKR
Rs2.85599808
1 Fuse Network(FUSE) til KZT
5.44766742
1 Fuse Network(FUSE) til THB
฿0.32037408
1 Fuse Network(FUSE) til TWD
NT$0.30417426
1 Fuse Network(FUSE) til AED
د.إ0.03692754
1 Fuse Network(FUSE) til CHF
Fr0.00794898
1 Fuse Network(FUSE) til HKD
HK$0.07818174
1 Fuse Network(FUSE) til AMD
֏3.8507274
1 Fuse Network(FUSE) til MAD
.د.م0.09075924
1 Fuse Network(FUSE) til MXN
$0.18493956
1 Fuse Network(FUSE) til SAR
ريال0.0377325
1 Fuse Network(FUSE) til ETB
Br1.44460134
1 Fuse Network(FUSE) til KES
KSh1.29980916
1 Fuse Network(FUSE) til JOD
د.أ0.007133958
1 Fuse Network(FUSE) til PLN
0.03642444
1 Fuse Network(FUSE) til RON
лв0.04336722
1 Fuse Network(FUSE) til SEK
kr0.0945828
1 Fuse Network(FUSE) til BGN
лв0.01670292
1 Fuse Network(FUSE) til HUF
Ft3.34390446
1 Fuse Network(FUSE) til CZK
0.20788092
1 Fuse Network(FUSE) til KWD
د.ك0.00306891
1 Fuse Network(FUSE) til ILS
0.03350646
1 Fuse Network(FUSE) til BOB
Bs0.06952842
1 Fuse Network(FUSE) til AZN
0.0171054
1 Fuse Network(FUSE) til TJS
SM0.09418032
1 Fuse Network(FUSE) til GEL
0.0271674
1 Fuse Network(FUSE) til AOA
Kz9.17221734
1 Fuse Network(FUSE) til BHD
.د.ب0.003793374
1 Fuse Network(FUSE) til BMD
$0.010062
1 Fuse Network(FUSE) til DKK
kr0.0638937
1 Fuse Network(FUSE) til HNL
L0.26372502
1 Fuse Network(FUSE) til MUR
0.45621108
1 Fuse Network(FUSE) til NAD
$0.1745757
1 Fuse Network(FUSE) til NOK
kr0.10001628
1 Fuse Network(FUSE) til NZD
$0.0171054
1 Fuse Network(FUSE) til PAB
B/.0.010062
1 Fuse Network(FUSE) til PGK
K0.04205916
1 Fuse Network(FUSE) til QAR
ر.ق0.03652506
1 Fuse Network(FUSE) til RSD
дин.1.0031814
1 Fuse Network(FUSE) til UZS
soʻm124.22213154
1 Fuse Network(FUSE) til ALL
L0.82971252
1 Fuse Network(FUSE) til ANG
ƒ0.01801098
1 Fuse Network(FUSE) til AWG
ƒ0.0181116
1 Fuse Network(FUSE) til BBD
$0.020124
1 Fuse Network(FUSE) til BAM
KM0.01670292
1 Fuse Network(FUSE) til BIF
Fr30.03507
1 Fuse Network(FUSE) til BND
$0.01287936
1 Fuse Network(FUSE) til BSD
$0.010062
1 Fuse Network(FUSE) til JMD
$1.61404542
1 Fuse Network(FUSE) til KHR
40.40959572
1 Fuse Network(FUSE) til KMF
Fr4.205916
1 Fuse Network(FUSE) til LAK
218.73912606
1 Fuse Network(FUSE) til LKR
Rs3.04355376
1 Fuse Network(FUSE) til MDL
L0.166023
1 Fuse Network(FUSE) til MGA
Ar44.52203574
1 Fuse Network(FUSE) til MOP
P0.08059662
1 Fuse Network(FUSE) til MVR
0.1539486
1 Fuse Network(FUSE) til MWK
MK17.46873882
1 Fuse Network(FUSE) til MZN
MT0.6429618
1 Fuse Network(FUSE) til NPR
Rs1.41793704
1 Fuse Network(FUSE) til PYG
71.862804
1 Fuse Network(FUSE) til RWF
Fr14.579838
1 Fuse Network(FUSE) til SBD
$0.0825084
1 Fuse Network(FUSE) til SCR
0.15314364
1 Fuse Network(FUSE) til SRD
$0.38326158
1 Fuse Network(FUSE) til SVC
$0.0880425
1 Fuse Network(FUSE) til SZL
L0.1745757
1 Fuse Network(FUSE) til TMT
m0.035217
1 Fuse Network(FUSE) til TND
د.ت0.02928042
1 Fuse Network(FUSE) til TTD
$0.06811974
1 Fuse Network(FUSE) til UGX
Sh35.297496
1 Fuse Network(FUSE) til XAF
Fr5.614596
1 Fuse Network(FUSE) til XCD
$0.0271674
1 Fuse Network(FUSE) til XOF
Fr5.614596
1 Fuse Network(FUSE) til XPF
Fr1.016262
1 Fuse Network(FUSE) til BWP
P0.13402584
1 Fuse Network(FUSE) til BZD
$0.02022462
1 Fuse Network(FUSE) til CVE
$0.94361436
1 Fuse Network(FUSE) til DJF
Fr1.791036
1 Fuse Network(FUSE) til DOP
$0.62404524
1 Fuse Network(FUSE) til DZD
د.ج1.30383396
1 Fuse Network(FUSE) til FJD
$0.0226395
1 Fuse Network(FUSE) til GNF
Fr87.48909
1 Fuse Network(FUSE) til GTQ
Q0.07707492
1 Fuse Network(FUSE) til GYD
$2.10587598
1 Fuse Network(FUSE) til ISK
kr1.217502

Fuse Network Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Fuse Network, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Fuse Network nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Fuse Network

Hvor mye er Fuse Network (FUSE) verdt i dag?
Live FUSE prisen i USD er 0.010062 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FUSE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FUSE til USD er $ 0.010062. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Fuse Network?
Markedsverdien for FUSE er $ 2.21M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FUSE?
Den sirkulerende forsyningen av FUSE er 219.88M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFUSE ?
FUSE oppnådde en ATH-pris på 2.137374549302839 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FUSE?
FUSE så en ATL-pris på 0.009535212978958053 USD.
Hva er handelsvolumet til FUSE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FUSE er $ 56.54K USD.
Vil FUSE gå høyere i år?
FUSE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FUSE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:19:54 (UTC+8)

Fuse Network (FUSE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

FUSE-til-USD-kalkulator

Beløp

FUSE
FUSE
USD
USD

1 FUSE = 0.010062 USD

Handle FUSE

FUSEUSDT
$0.010062
$0.010062$0.010062
-0.01%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker