Froggie pris i dag

Sanntids Froggie (FROGGIE) pris i dag er $ 0.005427, med en 9.31% endring de siste 24 timene. Nåværende FROGGIE til USD konverteringssats er $ 0.005427 per FROGGIE.

Froggie rangerer for tiden som #3743 etter markedsverdi på $ 0.00, med en sirkulerende forsyning på 0.00 FROGGIE. I løpet av de siste 24 timene FROGGIE har den blitt handlet mellom $ 0.004894(laveste) og $ 0.005821 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.0900423722044794, mens tidenes laveste notering var $ 0.000943851277787579.

Kortsiktig har FROGGIE beveget seg -0.39% i løpet av den siste timen og -16.13% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 55.92K.

Froggie (FROGGIE) Markedsinformasjon

Rangering No.3743 Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 55.92K$ 55.92K $ 55.92K Fullt utvannet markedsverdi $ 5.43M$ 5.43M $ 5.43M Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Maksimal forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Opplagsforsyning 0.00% Offentlig blokkjede BSC

Nåværende markedsverdi på Froggie er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 55.92K. Den sirkulerende forsyningen på FROGGIE er 0.00, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.43M.