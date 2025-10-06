Etherex pris i dag

Sanntids Etherex (ETHEREX) pris i dag er $ 0.05883, med en 10.31% endring de siste 24 timene. Nåværende ETHEREX til USD konverteringssats er $ 0.05883 per ETHEREX.

Etherex rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- ETHEREX. I løpet av de siste 24 timene ETHEREX har den blitt handlet mellom $ 0.05198(laveste) og $ 0.05911 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har ETHEREX beveget seg +0.82% i løpet av den siste timen og -20.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 54.91K.

Etherex (ETHEREX) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 54.91K$ 54.91K $ 54.91K Fullt utvannet markedsverdi $ 20.59M$ 20.59M $ 20.59M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 350,000,000 350,000,000 350,000,000 Offentlig blokkjede LINEA

