Dagens Decred livepris er 16.992 USD. Spor prisoppdateringer for DCR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer.

Decred Logo

Decred Pris(DCR)

1 DCR til USD livepris:

$16.992
+0.61%1D
USD
Decred (DCR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:27:02 (UTC+8)

Decred (DCR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 16.83
24 timer lav
$ 17.311
24 timer høy

$ 16.83
$ 17.311
$ 250.01641845
$ 0.3947960138320923
+0.30%

+0.61%

-0.93%

-0.93%

Decred (DCR) sanntidsprisen er $ 16.992. I løpet av de siste 24 timene har DCR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 16.83 og et toppnivå på $ 17.311, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DCR er $ 250.01641845, mens den rekordlave prisen er $ 0.3947960138320923.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DCR endret seg med +0.30% i løpet av den siste timen, +0.61% over 24 timer og -0.93% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Decred (DCR) Markedsinformasjon

No.171

$ 289.26M
$ 183.00K
$ 356.83M
17.02M
21,000,000
17,023,250.37137567
81.06%

$ 0.9534
DCR

Nåværende markedsverdi på Decred er $ 289.26M, med et 24-timers handelsvolum på $ 183.00K. Den sirkulerende forsyningen på DCR er 17.02M, med en total tilgang på 17023250.37137567. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 356.83M.

Decred (DCR) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Decred for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.10302+0.61%
30 dager$ +0.004+0.02%
60 dager$ -0.54-3.09%
90 dager$ +3.011+21.53%
Decred Prisendring i dag

I dag registrerte DCR en endring på $ +0.10302 (+0.61%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Decred 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.004 (+0.02%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Decred 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så DCR en endring på $ -0.54 (-3.09%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Decred 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +3.011+21.53% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Decred (DCR)?

Sjekk ut Decred Prishistorikk-siden nå.

Hva er Decred (DCR)

Decred is a cryptocurrency, similar to Bitcoin, with a strong focus on community input, open governance and sustainable funding and development. It utilizes a hybrid “proof-of-work” and “proof-of-stake” mining system to ensure that a small group cannot dominate the flow of transactions or make changes to Decred without the input of the community.

Decred er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen ved å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Decred investeringene dine effektivt.

I tillegg kan du:
- Sjekk DCR Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Decred på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Decred kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Decred Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Decred (DCR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Decred (DCR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Decred.

Sjekk Decredprisprognosen nå!

Decred (DCR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Decred (DCR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om DCR tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Decred (DCR)

Leter du etter hvordan du kjøperDecred? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Decred på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp.

DCR til lokale valutaer

1 Decred(DCR) til VND
447,144.48
1 Decred(DCR) til AUD
A$25.65792
1 Decred(DCR) til GBP
12.57408
1 Decred(DCR) til EUR
14.4432
1 Decred(DCR) til USD
$16.992
1 Decred(DCR) til MYR
RM71.3664
1 Decred(DCR) til TRY
703.12896
1 Decred(DCR) til JPY
¥2,497.824
1 Decred(DCR) til ARS
ARS$25,061.84064
1 Decred(DCR) til RUB
1,418.832
1 Decred(DCR) til INR
1,496.82528
1 Decred(DCR) til IDR
Rp283,199.88672
1 Decred(DCR) til KRW
23,731.70688
1 Decred(DCR) til PHP
969.22368
1 Decred(DCR) til EGP
￡E.818.33472
1 Decred(DCR) til BRL
R$90.39744
1 Decred(DCR) til CAD
C$23.27904
1 Decred(DCR) til BDT
2,068.60608
1 Decred(DCR) til NGN
25,398.96192
1 Decred(DCR) til COP
$66,116.7216
1 Decred(DCR) til ZAR
R.294.47136
1 Decred(DCR) til UAH
702.10944
1 Decred(DCR) til TZS
T.Sh.42,059.27808
1 Decred(DCR) til VES
Bs2,769.696
1 Decred(DCR) til CLP
$16,227.36
1 Decred(DCR) til PKR
Rs4,823.00928
1 Decred(DCR) til KZT
9,199.63872
1 Decred(DCR) til THB
฿540.51552
1 Decred(DCR) til TWD
NT$513.49824
1 Decred(DCR) til AED
د.إ62.36064
1 Decred(DCR) til CHF
Fr13.42368
1 Decred(DCR) til HKD
HK$132.02784
1 Decred(DCR) til AMD
֏6,502.8384
1 Decred(DCR) til MAD
.د.م153.26784
1 Decred(DCR) til MXN
$312.48288
1 Decred(DCR) til SAR
ريال63.72
1 Decred(DCR) til ETB
Br2,439.54144
1 Decred(DCR) til KES
KSh2,195.02656
1 Decred(DCR) til JOD
د.أ12.047328
1 Decred(DCR) til PLN
61.51104
1 Decred(DCR) til RON
лв73.23552
1 Decred(DCR) til SEK
kr159.89472
1 Decred(DCR) til BGN
лв28.20672
1 Decred(DCR) til HUF
Ft5,646.95136
1 Decred(DCR) til CZK
351.05472
1 Decred(DCR) til KWD
د.ك5.18256
1 Decred(DCR) til ILS
56.58336
1 Decred(DCR) til BOB
Bs117.41472
1 Decred(DCR) til AZN
28.8864
1 Decred(DCR) til TJS
SM159.04512
1 Decred(DCR) til GEL
45.8784
1 Decred(DCR) til AOA
Kz15,489.39744
1 Decred(DCR) til BHD
.د.ب6.405984
1 Decred(DCR) til BMD
$16.992
1 Decred(DCR) til DKK
kr107.8992
1 Decred(DCR) til HNL
L445.36032
1 Decred(DCR) til MUR
770.41728
1 Decred(DCR) til NAD
$294.8112
1 Decred(DCR) til NOK
kr168.90048
1 Decred(DCR) til NZD
$28.8864
1 Decred(DCR) til PAB
B/.16.992
1 Decred(DCR) til PGK
K71.02656
1 Decred(DCR) til QAR
ر.ق61.68096
1 Decred(DCR) til RSD
дин.1,694.44224
1 Decred(DCR) til UZS
soʻm209,777.62464
1 Decred(DCR) til ALL
L1,401.16032
1 Decred(DCR) til ANG
ƒ30.41568
1 Decred(DCR) til AWG
ƒ30.5856
1 Decred(DCR) til BBD
$33.984
1 Decred(DCR) til BAM
KM28.20672
1 Decred(DCR) til BIF
Fr50,721.12
1 Decred(DCR) til BND
$21.74976
1 Decred(DCR) til BSD
$16.992
1 Decred(DCR) til JMD
$2,725.68672
1 Decred(DCR) til KHR
68,240.89152
1 Decred(DCR) til KMF
Fr7,102.656
1 Decred(DCR) til LAK
369,391.29696
1 Decred(DCR) til LKR
Rs5,139.74016
1 Decred(DCR) til MDL
L280.368
1 Decred(DCR) til MGA
Ar75,185.69184
1 Decred(DCR) til MOP
P136.10592
1 Decred(DCR) til MVR
259.9776
1 Decred(DCR) til MWK
MK29,499.98112
1 Decred(DCR) til MZN
MT1,085.7888
1 Decred(DCR) til NPR
Rs2,394.51264
1 Decred(DCR) til PYG
121,356.864
1 Decred(DCR) til RWF
Fr24,621.408
1 Decred(DCR) til SBD
$139.3344
1 Decred(DCR) til SCR
243.49536
1 Decred(DCR) til SRD
$647.22528
1 Decred(DCR) til SVC
$148.68
1 Decred(DCR) til SZL
L294.8112
1 Decred(DCR) til TMT
m59.472
1 Decred(DCR) til TND
د.ت49.44672
1 Decred(DCR) til TTD
$115.03584
1 Decred(DCR) til UGX
Sh59,607.936
1 Decred(DCR) til XAF
Fr9,481.536
1 Decred(DCR) til XCD
$45.8784
1 Decred(DCR) til XOF
Fr9,481.536
1 Decred(DCR) til XPF
Fr1,716.192
1 Decred(DCR) til BWP
P226.33344
1 Decred(DCR) til BZD
$34.15392
1 Decred(DCR) til CVE
$1,593.50976
1 Decred(DCR) til DJF
Fr3,007.584
1 Decred(DCR) til DOP
$1,053.84384
1 Decred(DCR) til DZD
د.ج2,201.3136
1 Decred(DCR) til FJD
$38.232
1 Decred(DCR) til GNF
Fr147,745.44
1 Decred(DCR) til GTQ
Q130.15872
1 Decred(DCR) til GYD
$3,556.25568
1 Decred(DCR) til ISK
kr2,056.032

Decred Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Decred, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Decred nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Decred

Hvor mye er Decred (DCR) verdt i dag?
Live DCR prisen i USD er 16.992 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende DCR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på DCR til USD er $ 16.992. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Decred?
Markedsverdien for DCR er $ 289.26M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av DCR?
Den sirkulerende forsyningen av DCR er 17.02M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forDCR ?
DCR oppnådde en ATH-pris på 250.01641845 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på DCR?
DCR så en ATL-pris på 0.3947960138320923 USD.
Hva er handelsvolumet til DCR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for DCR er $ 183.00K USD.
Vil DCR gå høyere i år?
DCR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut DCR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:27:02 (UTC+8)

Decred (DCR) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

