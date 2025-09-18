Dagens COQ INU livepris er 0.000000612 USD. Spor prisoppdateringer for COQ til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk COQ pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens COQ INU livepris er 0.000000612 USD. Spor prisoppdateringer for COQ til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk COQ pristrenden enkelt hos MEXC nå.

COQ INU Pris(COQ)

$0.000000611
+1.07%1D
COQ INU (COQ) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:57:31 (UTC+8)

COQ INU (COQ) Prisinformasjon (USD)

COQ INU (COQ) sanntidsprisen er $ 0.000000612. I løpet av de siste 24 timene har COQ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0000005839 og et toppnivå på $ 0.0000007118, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til COQ er $ 0.000006466899448268, mens den rekordlave prisen er $ 0.000000000320111495.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har COQ endret seg med +0.09% i løpet av den siste timen, +1.07% over 24 timer og +15.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

COQ INU (COQ) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på COQ INU er $ 42.49M, med et 24-timers handelsvolum på $ 187.77K. Den sirkulerende forsyningen på COQ er 69.42T, med en total tilgang på 69420000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 42.49M.

COQ INU (COQ) Prishistorikk USD

Spor prisendringene COQ INU for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

I dag$ +0.000000006468+1.07%
30 dager$ +0.0000000329+5.68%
60 dager$ -0.0000001047-14.61%
90 dager$ +0.0000001504+32.58%
COQ INU Prisendring i dag

I dag registrerte COQ en endring på $ +0.000000006468 (+1.07%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

COQ INU 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0000000329 (+5.68%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

COQ INU 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så COQ en endring på $ -0.0000001047 (-14.61%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

COQ INU 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0000001504+32.58% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for COQ INU (COQ)?

Sjekk ut COQ INU Prishistorikk-siden nå.

Hva er COQ INU (COQ)

Born from collective frenship, deeply rooted in memetics and humor, Coq Inu is not your average meme coin — it's a way of life.

COQ INU er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere COQ INU investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk COQ Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om COQ INU på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din COQ INU kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

COQ INU Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil COQ INU (COQ) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine COQ INU (COQ) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for COQ INU.

Sjekk COQ INUprisprognosen nå!

COQ INU (COQ) tokenomics

Å forstå tokenomics bak COQ INU (COQ) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om COQ tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe COQ INU (COQ)

Leter du etter hvordan du kjøperCOQ INU? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe COQ INU på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

COQ til lokale valutaer

COQ INU Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av COQ INU, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell COQ INU nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om COQ INU

Hvor mye er COQ INU (COQ) verdt i dag?
Live COQ prisen i USD er 0.000000612 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende COQ-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på COQ til USD er $ 0.000000612. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for COQ INU?
Markedsverdien for COQ er $ 42.49M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av COQ?
Den sirkulerende forsyningen av COQ er 69.42T USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCOQ ?
COQ oppnådde en ATH-pris på 0.000006466899448268 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på COQ?
COQ så en ATL-pris på 0.000000000320111495 USD.
Hva er handelsvolumet til COQ?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for COQ er $ 187.77K USD.
Vil COQ gå høyere i år?
COQ kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut COQ prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:57:31 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

