Dagens Big Time livepris er 0.054 USD. Spor prisoppdateringer for BIGTIME til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BIGTIME pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Big Time Logo

Big Time Pris(BIGTIME)

1 BIGTIME til USD livepris:

$0.05396
+0.14%1D
USD
Big Time (BIGTIME) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:03:17 (UTC+8)

Big Time (BIGTIME) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.05341
24 timer lav
$ 0.05727
24 timer høy

$ 0.05341
$ 0.05727
$ 0.9827375371067537
$ 0.04126017151234018
+0.27%

+0.14%

-1.68%

-1.68%

Big Time (BIGTIME) sanntidsprisen er $ 0.054. I løpet av de siste 24 timene har BIGTIME blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.05341 og et toppnivå på $ 0.05727, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BIGTIME er $ 0.9827375371067537, mens den rekordlave prisen er $ 0.04126017151234018.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BIGTIME endret seg med +0.27% i løpet av den siste timen, +0.14% over 24 timer og -1.68% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Big Time (BIGTIME) Markedsinformasjon

No.355

$ 108.53M
$ 275.75K
$ 270.00M
2.01B
5,000,000,000
5,000,000,000
40.19%

ETH

Nåværende markedsverdi på Big Time er $ 108.53M, med et 24-timers handelsvolum på $ 275.75K. Den sirkulerende forsyningen på BIGTIME er 2.01B, med en total tilgang på 5000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 270.00M.

Big Time (BIGTIME) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Big Time for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0000754+0.14%
30 dager$ -0.00058-1.07%
60 dager$ -0.01555-22.36%
90 dager$ +0.00559+11.54%
Big Time Prisendring i dag

I dag registrerte BIGTIME en endring på $ +0.0000754 (+0.14%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Big Time 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00058 (-1.07%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Big Time 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så BIGTIME en endring på $ -0.01555 (-22.36%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Big Time 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.00559+11.54% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Big Time (BIGTIME)?

Sjekk ut Big Time Prishistorikk-siden nå.

Hva er Big Time (BIGTIME)

Big Time is a multiplayer action RPG for PC that melds a fast-combat system with an open game economy where players have an active role in generating and exchanging game items.

Big Time er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Big Time investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk BIGTIME Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Big Time på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Big Time kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Big Time Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Big Time (BIGTIME) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Big Time (BIGTIME) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Big Time.

Sjekk Big Timeprisprognosen nå!

Big Time (BIGTIME) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Big Time (BIGTIME) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BIGTIME tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Big Time (BIGTIME)

Leter du etter hvordan du kjøperBig Time? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Big Time på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BIGTIME til lokale valutaer

1 Big Time(BIGTIME) til VND
1,421.01
1 Big Time(BIGTIME) til AUD
A$0.08154
1 Big Time(BIGTIME) til GBP
0.03996
1 Big Time(BIGTIME) til EUR
0.0459
1 Big Time(BIGTIME) til USD
$0.054
1 Big Time(BIGTIME) til MYR
RM0.2268
1 Big Time(BIGTIME) til TRY
2.23398
1 Big Time(BIGTIME) til JPY
¥7.938
1 Big Time(BIGTIME) til ARS
ARS$79.64568
1 Big Time(BIGTIME) til RUB
4.509
1 Big Time(BIGTIME) til INR
4.75632
1 Big Time(BIGTIME) til IDR
Rp899.99964
1 Big Time(BIGTIME) til KRW
75.41856
1 Big Time(BIGTIME) til PHP
3.08178
1 Big Time(BIGTIME) til EGP
￡E.2.60064
1 Big Time(BIGTIME) til BRL
R$0.28728
1 Big Time(BIGTIME) til CAD
C$0.07398
1 Big Time(BIGTIME) til BDT
6.57396
1 Big Time(BIGTIME) til NGN
80.71704
1 Big Time(BIGTIME) til COP
$210.9375
1 Big Time(BIGTIME) til ZAR
R.0.9369
1 Big Time(BIGTIME) til UAH
2.23128
1 Big Time(BIGTIME) til TZS
T.Sh.133.66296
1 Big Time(BIGTIME) til VES
Bs8.802
1 Big Time(BIGTIME) til CLP
$51.57
1 Big Time(BIGTIME) til PKR
Rs15.32736
1 Big Time(BIGTIME) til KZT
29.23614
1 Big Time(BIGTIME) til THB
฿1.71936
1 Big Time(BIGTIME) til TWD
NT$1.63242
1 Big Time(BIGTIME) til AED
د.إ0.19818
1 Big Time(BIGTIME) til CHF
Fr0.04266
1 Big Time(BIGTIME) til HKD
HK$0.41958
1 Big Time(BIGTIME) til AMD
֏20.6658
1 Big Time(BIGTIME) til MAD
.د.م0.48708
1 Big Time(BIGTIME) til MXN
$0.99252
1 Big Time(BIGTIME) til SAR
ريال0.2025
1 Big Time(BIGTIME) til ETB
Br7.75278
1 Big Time(BIGTIME) til KES
KSh6.97572
1 Big Time(BIGTIME) til JOD
د.أ0.038286
1 Big Time(BIGTIME) til PLN
0.19548
1 Big Time(BIGTIME) til RON
лв0.23274
1 Big Time(BIGTIME) til SEK
kr0.5076
1 Big Time(BIGTIME) til BGN
лв0.08964
1 Big Time(BIGTIME) til HUF
Ft17.94582
1 Big Time(BIGTIME) til CZK
1.11564
1 Big Time(BIGTIME) til KWD
د.ك0.01647
1 Big Time(BIGTIME) til ILS
0.17982
1 Big Time(BIGTIME) til BOB
Bs0.37314
1 Big Time(BIGTIME) til AZN
0.0918
1 Big Time(BIGTIME) til TJS
SM0.50544
1 Big Time(BIGTIME) til GEL
0.1458
1 Big Time(BIGTIME) til AOA
Kz49.22478
1 Big Time(BIGTIME) til BHD
.د.ب0.020358
1 Big Time(BIGTIME) til BMD
$0.054
1 Big Time(BIGTIME) til DKK
kr0.3429
1 Big Time(BIGTIME) til HNL
L1.41534
1 Big Time(BIGTIME) til MUR
2.44836
1 Big Time(BIGTIME) til NAD
$0.9369
1 Big Time(BIGTIME) til NOK
kr0.53676
1 Big Time(BIGTIME) til NZD
$0.0918
1 Big Time(BIGTIME) til PAB
B/.0.054
1 Big Time(BIGTIME) til PGK
K0.22572
1 Big Time(BIGTIME) til QAR
ر.ق0.19602
1 Big Time(BIGTIME) til RSD
дин.5.3838
1 Big Time(BIGTIME) til UZS
soʻm666.66618
1 Big Time(BIGTIME) til ALL
L4.45284
1 Big Time(BIGTIME) til ANG
ƒ0.09666
1 Big Time(BIGTIME) til AWG
ƒ0.0972
1 Big Time(BIGTIME) til BBD
$0.108
1 Big Time(BIGTIME) til BAM
KM0.08964
1 Big Time(BIGTIME) til BIF
Fr161.19
1 Big Time(BIGTIME) til BND
$0.06912
1 Big Time(BIGTIME) til BSD
$0.054
1 Big Time(BIGTIME) til JMD
$8.66214
1 Big Time(BIGTIME) til KHR
216.86724
1 Big Time(BIGTIME) til KMF
Fr22.572
1 Big Time(BIGTIME) til LAK
1,173.91302
1 Big Time(BIGTIME) til LKR
Rs16.33392
1 Big Time(BIGTIME) til MDL
L0.891
1 Big Time(BIGTIME) til MGA
Ar238.93758
1 Big Time(BIGTIME) til MOP
P0.43254
1 Big Time(BIGTIME) til MVR
0.8262
1 Big Time(BIGTIME) til MWK
MK93.74994
1 Big Time(BIGTIME) til MZN
MT3.4506
1 Big Time(BIGTIME) til NPR
Rs7.60968
1 Big Time(BIGTIME) til PYG
385.668
1 Big Time(BIGTIME) til RWF
Fr78.246
1 Big Time(BIGTIME) til SBD
$0.4428
1 Big Time(BIGTIME) til SCR
0.82188
1 Big Time(BIGTIME) til SRD
$2.05686
1 Big Time(BIGTIME) til SVC
$0.4725
1 Big Time(BIGTIME) til SZL
L0.9369
1 Big Time(BIGTIME) til TMT
m0.189
1 Big Time(BIGTIME) til TND
د.ت0.15714
1 Big Time(BIGTIME) til TTD
$0.36558
1 Big Time(BIGTIME) til UGX
Sh189.432
1 Big Time(BIGTIME) til XAF
Fr30.132
1 Big Time(BIGTIME) til XCD
$0.1458
1 Big Time(BIGTIME) til XOF
Fr30.132
1 Big Time(BIGTIME) til XPF
Fr5.454
1 Big Time(BIGTIME) til BWP
P0.71928
1 Big Time(BIGTIME) til BZD
$0.10854
1 Big Time(BIGTIME) til CVE
$5.06412
1 Big Time(BIGTIME) til DJF
Fr9.612
1 Big Time(BIGTIME) til DOP
$3.34908
1 Big Time(BIGTIME) til DZD
د.ج6.99624
1 Big Time(BIGTIME) til FJD
$0.1215
1 Big Time(BIGTIME) til GNF
Fr469.53
1 Big Time(BIGTIME) til GTQ
Q0.41364
1 Big Time(BIGTIME) til GYD
$11.30166
1 Big Time(BIGTIME) til ISK
kr6.534

Big Time Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Big Time, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Big Time nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Big Time

Hvor mye er Big Time (BIGTIME) verdt i dag?
Live BIGTIME prisen i USD er 0.054 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BIGTIME-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BIGTIME til USD er $ 0.054. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Big Time?
Markedsverdien for BIGTIME er $ 108.53M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BIGTIME?
Den sirkulerende forsyningen av BIGTIME er 2.01B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBIGTIME ?
BIGTIME oppnådde en ATH-pris på 0.9827375371067537 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BIGTIME?
BIGTIME så en ATL-pris på 0.04126017151234018 USD.
Hva er handelsvolumet til BIGTIME?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BIGTIME er $ 275.75K USD.
Vil BIGTIME gå høyere i år?
BIGTIME kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BIGTIME prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:03:17 (UTC+8)

Big Time (BIGTIME) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

BIGTIME-til-USD-kalkulator

Beløp

BIGTIME
BIGTIME
USD
USD

1 BIGTIME = 0.054 USD

Handle BIGTIME

BIGTIMEUSDT
$0.05396
+0.16%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker