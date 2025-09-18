Hva er Big Time (BIGTIME)

Big Time is a multiplayer action RPG for PC that melds a fast-combat system with an open game economy where players have an active role in generating and exchanging game items.

Big Time er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Big Time investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk BIGTIME Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Big Time på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Big Time kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Big Time Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Big Time (BIGTIME) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Big Time (BIGTIME) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Big Time.

Sjekk Big Timeprisprognosen nå!

Big Time (BIGTIME) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Big Time (BIGTIME) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BIGTIME tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Big Time (BIGTIME)

Leter du etter hvordan du kjøperBig Time? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Big Time på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

BIGTIME til lokale valutaer

Prøv konverting

Big Time Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Big Time, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Big Time Hvor mye er Big Time (BIGTIME) verdt i dag? Live BIGTIME prisen i USD er 0.054 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende BIGTIME-til-USD-pris? $ 0.054 . Sjekk ut Den nåværende prisen på BIGTIME til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Big Time? Markedsverdien for BIGTIME er $ 108.53M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av BIGTIME? Den sirkulerende forsyningen av BIGTIME er 2.01B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBIGTIME ? BIGTIME oppnådde en ATH-pris på 0.9827375371067537 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på BIGTIME? BIGTIME så en ATL-pris på 0.04126017151234018 USD . Hva er handelsvolumet til BIGTIME? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BIGTIME er $ 275.75K USD . Vil BIGTIME gå høyere i år? BIGTIME kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BIGTIME prisprognosen for en mer grundig analyse.

Big Time (BIGTIME) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?