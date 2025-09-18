Hva er BENQI (BENQI)

BENQI is a decentralized non-custodial liquidity market protocol, built on Avalanche. The protocol enables users to effortlessly lend, borrow, and earn interest with their digital assets. Depositors providing liquidity to the protocol may earn passive income, while borrowers are able to borrow in an over-collateralized manner.

BENQI (BENQI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak BENQI (BENQI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BENQI tokenets omfattende tokenomics nå!

BENQI Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av BENQI, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om BENQI Hvor mye er BENQI (BENQI) verdt i dag? Live BENQI prisen i USD er 0.007926 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende BENQI-til-USD-pris? $ 0.007926 . Sjekk ut Den nåværende prisen på BENQI til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for BENQI? Markedsverdien for BENQI er $ 57.07M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av BENQI? Den sirkulerende forsyningen av BENQI er 7.20B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBENQI ? BENQI oppnådde en ATH-pris på 0.40805462 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på BENQI? BENQI så en ATL-pris på 0 USD . Hva er handelsvolumet til BENQI? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BENQI er $ 1.90M USD . Vil BENQI gå høyere i år? BENQI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BENQI prisprognosen for en mer grundig analyse.

BENQI (BENQI) Viktige bransjeoppdateringer

