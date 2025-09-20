Dagens 21Million livepris er 0.03693115 USD. Spor prisoppdateringer for 21M til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk 21M pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens 21Million livepris er 0.03693115 USD. Spor prisoppdateringer for 21M til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk 21M pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om 21M

21M Prisinformasjon

21M teknisk dokument

21M Offisiell nettside

21M tokenomics

21M Prisprognose

21Million Logo

21Million Pris (21M)

Ikke oppført

1 21M til USD livepris:

$0.03692066
$0.03692066$0.03692066
-7.40%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
21Million (21M) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:29:30 (UTC+8)

21Million (21M) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.03626479
$ 0.03626479$ 0.03626479
24 timer lav
$ 0.04062137
$ 0.04062137$ 0.04062137
24 timer høy

$ 0.03626479
$ 0.03626479$ 0.03626479

$ 0.04062137
$ 0.04062137$ 0.04062137

$ 0.085285
$ 0.085285$ 0.085285

$ 0.01591473
$ 0.01591473$ 0.01591473

+0.37%

-7.58%

-7.58%

-7.58%

21Million (21M) sanntidsprisen er $0.03693115. I løpet av de siste 24 timene har 21M blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03626479 og et toppnivå på $ 0.04062137, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til 21M er $ 0.085285, mens den rekordlave prisen er $ 0.01591473.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har 21M endret seg med +0.37% i løpet av den siste timen, -7.58% over 24 timer og -7.58% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

21Million (21M) Markedsinformasjon

$ 642.25K
$ 642.25K$ 642.25K

--
----

$ 657.82K
$ 657.82K$ 657.82K

17.32M
17.32M 17.32M

17,740,900.23436277
17,740,900.23436277 17,740,900.23436277

Nåværende markedsverdi på 21Million er $ 642.25K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på 21M er 17.32M, med en total tilgang på 17740900.23436277. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 657.82K.

21Million (21M) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på 21Million til USD ble $ -0.00302911568741781.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på 21Million til USD ble $ +0.0014470437.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på 21Million til USD ble $ +0.0011342811.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på 21Million til USD ble $ +0.009165349748080476.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.00302911568741781-7.58%
30 dager$ +0.0014470437+3.92%
60 dager$ +0.0011342811+3.07%
90 dager$ +0.009165349748080476+33.01%

Hva er 21Million (21M)

21Million is a unique token backed by multiple cryptocurrencies and equipped with an innovative hybrid burning mechanism.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

21Million (21M) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

21Million Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil 21Million (21M) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine 21Million (21M) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for 21Million.

Sjekk 21Millionprisprognosen nå!

21M til lokale valutaer

21Million (21M) tokenomics

Å forstå tokenomics bak 21Million (21M) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om 21M tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om 21Million (21M)

Hvor mye er 21Million (21M) verdt i dag?
Live 21M prisen i USD er 0.03693115 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende 21M-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på 21M til USD er $ 0.03693115. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for 21Million?
Markedsverdien for 21M er $ 642.25K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av 21M?
Den sirkulerende forsyningen av 21M er 17.32M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) for21M ?
21M oppnådde en ATH-pris på 0.085285 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på 21M?
21M så en ATL-pris på 0.01591473 USD.
Hva er handelsvolumet til 21M?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for 21M er -- USD.
Vil 21M gå høyere i år?
21M kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut 21M prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 13:29:30 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.