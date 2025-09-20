21Million (21M) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.03626479 $ 0.03626479 $ 0.03626479 24 timer lav $ 0.04062137 $ 0.04062137 $ 0.04062137 24 timer høy 24 timer lav $ 0.03626479$ 0.03626479 $ 0.03626479 24 timer høy $ 0.04062137$ 0.04062137 $ 0.04062137 All Time High $ 0.085285$ 0.085285 $ 0.085285 Laveste pris $ 0.01591473$ 0.01591473 $ 0.01591473 Prisendring (1H) +0.37% Prisendring (1D) -7.58% Prisendring (7D) -7.58% Prisendring (7D) -7.58%

21Million (21M) sanntidsprisen er $0.03693115. I løpet av de siste 24 timene har 21M blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03626479 og et toppnivå på $ 0.04062137, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til 21M er $ 0.085285, mens den rekordlave prisen er $ 0.01591473.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har 21M endret seg med +0.37% i løpet av den siste timen, -7.58% over 24 timer og -7.58% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

21Million (21M) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 642.25K$ 642.25K $ 642.25K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 657.82K$ 657.82K $ 657.82K Opplagsforsyning 17.32M 17.32M 17.32M Total forsyning 17,740,900.23436277 17,740,900.23436277 17,740,900.23436277

Nåværende markedsverdi på 21Million er $ 642.25K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på 21M er 17.32M, med en total tilgang på 17740900.23436277. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 657.82K.