Reāllaika mindshare cena šodien ir 0 USD. Seko līdzi reāllaika MINDSHARE uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati MINDSHARE cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par MINDSHARE

MINDSHARE Cenas informācija

Kas ir MINDSHARE

MINDSHARE Tehniskais dokuments

MINDSHARE Oficiālā tīmekļa vietne

MINDSHARE Tokenomika

MINDSHARE Cenas prognoze

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

mindshare logotips

mindshare Cena (MINDSHARE)

Nav sarakstā

1 MINDSHARE uz USD reāllaika cena:

$0.00044437
$0.00044437$0.00044437
+2.30%1D
mexc
Šie tokenu dati tiek iegūti no trešajām pusēm. MEXC darbojas tikai kā informācijas apkopotājs. Skati citus MEXC tūlītējo darījumu sadaļā pieejamos tokenus!
USD
mindshare (MINDSHARE) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:26:52 (UTC+8)

mindshare (MINDSHARE) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0
$ 0$ 0
24h zemākā
$ 0
$ 0$ 0
24h augstākā

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00243364
$ 0.00243364$ 0.00243364

$ 0
$ 0$ 0

+0.50%

+2.33%

-11.78%

-11.78%

mindshare (MINDSHARE) reāllaika cena ir --. Pēdējo 24 stundu laikā MINDSHARE tika tirgots robežās no zemākās $ 0 līdz augstākajai $ 0, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. MINDSHARE visu laiku augstākā cena ir $ 0.00243364, savukārt zemākā - $ 0.

Īstermiņa veiktspējas ziņā MINDSHARE ir mainījies par +0.50% pēdējā stundā, par +2.33% pēdējo 24 stundu laikā un par -11.78% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

mindshare (MINDSHARE) tirgus informācija

$ 442.55K
$ 442.55K$ 442.55K

--
----

$ 442.55K
$ 442.55K$ 442.55K

999.95M
999.95M 999.95M

999,949,315.206204
999,949,315.206204 999,949,315.206204

Pašreizējais mindshare tirgus maksimums ir $ 442.55K, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir --. MINDSHARE apjoms apgrozībā ir 999.95M ar kopējo apjomu 999949315.206204. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 442.55K.

mindshare (MINDSHARE) cenas vēsture USD

Šodien cenas izmaiņas mindshare uz USD bija $ 0.
Pēdējās 30 dienās cenas izmaiņas mindshare uz USD bija $ 0.
Pēdējo 60 dienu laikā cenas izmaiņas mindshare uz USD bija $ 0.
Pēdējo 90 dienu laikā cenas izmaiņas mindshare uz USD bija $ 0.

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ 0+2.33%
30 dienas$ 0-64.70%
60 dienas$ 0-62.98%
90 dienas$ 0--

Kas ir mindshare (MINDSHARE)?

Sure people will call me crazy till I make it happen. Then they might call me genius! It’s really simple though if you think about it. Create a community, create AI tools to sell for profit, utilize a world wide community to sell, use profits to buy back coins/ burn, to purchase RWA to generate profit, build homeless complex’s, set up staking contracts/ dexs and create NFT’s. Sure it’s gonna take a village but it’s better than just a hype coin. What if a memecoin turned into a business. This is a community take over

MEXC ir vadošā kriptovalūtu birža, kurai uzticas vairāk nekā 10 miljoni lietotāju visā pasaulē. Tā ir pazīstama kā birža ar visplašāko tokenu izvēli, ātrāko tokenu iekļaušanu sarakstā un zemākajām tirdzniecības komisijas maksām tirgū. Pievienojies MEXC, lai piedzīvotu augstākā līmeņa likviditāti un konkurētspējīgākās komisijas maksas tirgū!

mindshare cenas prognoze (USD)

Kāda būs mindshare (MINDSHARE) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu mindshare (MINDSHARE) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa mindshare prognozes.

Apskati mindshare cenas prognozi!

MINDSHARE uz vietējām valūtām

mindshare (MINDSHARE) tokenomika

mindshare (MINDSHARE) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par MINDSHARE tokena tokenomiku tagad!

Cilvēki arī jautā: Citi jautājumi par mindshare (MINDSHARE)

Kāda ir mindshare (MINDSHARE) vērtība šodien?
Reāllaika MINDSHARE cena USD ir 0 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā MINDSHARE uz USD cena?
Pašreizējā MINDSHARE uz USD cena ir $ 0. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir mindshare tirgus maksimums?
MINDSHARE tirgus maksimums ir $ 442.55K USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir MINDSHARE apjoms apgrozībā?
MINDSHARE apjoms apgrozībā ir 999.95M USD.
Kāda bija MINDSHARE vēsturiski augstākā cena?
MINDSHARE sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.00243364 USD apmērā.
Kāda bija MINDSHARE vēsturiski zemākā cena?
MINDSHARE sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0 USD.
Kāds ir MINDSHARE tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu MINDSHARE tirdzniecības apjoms ir -- USD.
Vai MINDSHARE šogad kāps augstāk?
MINDSHARE cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati MINDSHARE cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 08:26:52 (UTC+8)

mindshare (MINDSHARE) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

