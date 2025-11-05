BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Flip Fest
Reāllaika SLIMEX cena šodien ir 0.00884 USD. Seko līdzi reāllaika SLX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SLX cenas tendenci MEXC.Reāllaika SLIMEX cena šodien ir 0.00884 USD. Seko līdzi reāllaika SLX uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati SLX cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par SLX

SLX Cenas informācija

Kas ir SLX

SLX Tehniskais dokuments

SLX Oficiālā tīmekļa vietne

SLX Tokenomika

SLX Cenas prognoze

SLX Vēsture

SLX iegādes rokasgrāmata

SLX uz bezseguma valūtu konvertētājs

SLX Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

SLIMEX logotips

SLIMEX kurss(SLX)

1 SLX uz USD reāllaika cena:

$0.00883
$0.00883$0.00883
-5.46%1D
USD
SLIMEX (SLX) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:14:43 (UTC+8)

SLIMEX (SLX) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00807
$ 0.00807$ 0.00807
24h zemākā
$ 0.01029
$ 0.01029$ 0.01029
24h augstākā

$ 0.00807
$ 0.00807$ 0.00807

$ 0.01029
$ 0.01029$ 0.01029

$ 0.0201275829066775
$ 0.0201275829066775$ 0.0201275829066775

$ 0.005582250839159196
$ 0.005582250839159196$ 0.005582250839159196

+2.19%

-5.46%

-33.09%

-33.09%

SLIMEX (SLX) reāllaika cena ir $ 0.00884. Pēdējo 24 stundu laikā SLX tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00807 līdz augstākajai $ 0.01029, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. SLX visu laiku augstākā cena ir $ 0.0201275829066775, savukārt zemākā - $ 0.005582250839159196.

Īstermiņa veiktspējas ziņā SLX ir mainījies par +2.19% pēdējā stundā, par -5.46% pēdējo 24 stundu laikā un par -33.09% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

SLIMEX (SLX) tirgus informācija

No.894

$ 15.32M
$ 15.32M$ 15.32M

$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M

$ 88.40M
$ 88.40M$ 88.40M

1.73B
1.73B 1.73B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

17.33%

BSC

Pašreizējais SLIMEX tirgus maksimums ir $ 15.32M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 1.08M. SLX apjoms apgrozībā ir 1.73B ar kopējo apjomu 10000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 88.40M.

SLIMEX (SLX) cenas vēsture USD

Seko SLIMEX cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00051-5.46%
30 dienas$ -0.00116-11.60%
60 dienas$ -0.00116-11.60%
90 dienas$ -0.00116-11.60%
SLIMEX Cenas izmaiņas šodien

Šodien SLX cena mainījās par $ -0.00051 (-5.46%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

SLIMEX 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.00116 (-11.60%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

SLIMEX 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, SLX piedzīvoja izmaiņas $ -0.00116 (-11.60%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

SLIMEX 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.00116 (-11.60%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu SLIMEX (SLX) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati SLIMEX cenas vēstures lapu.

Kas ir SLIMEX (SLX)?

"Small Slimes, Big Impact – Every Dig Unlocks the Next." SLIMEX is an interactive Web3 gaming ecosystem powered by $SLX, originating from the hit idle RPG Slime Miner and expanding through the Slime IP across games and services. It blends Web2-scale accessibility with Web3 ownership, offering seasonal gameplay, NFT integration, and scalable rewards. With 22M+ users and 150K+ daily players, SLIMEX is building the next-generation network where gaming, creators, and interactive economies thrive.

SLIMEX ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu SLIMEX ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt SLX steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par SLIMEX mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu SLIMEX pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

SLIMEX cenas prognoze (USD)

Kāda būs SLIMEX (SLX) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu SLIMEX (SLX) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa SLIMEX prognozes.

Apskati SLIMEX cenas prognozi!

SLIMEX (SLX) tokenomika

SLIMEX (SLX) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par SLX tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties SLIMEX (SLX)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties SLIMEX? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties SLIMEX MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

SLX uz vietējām valūtām

1 SLIMEX(SLX) uz VND
232.6246
1 SLIMEX(SLX) uz AUD
A$0.0136136
1 SLIMEX(SLX) uz GBP
0.0067184
1 SLIMEX(SLX) uz EUR
0.0076908
1 SLIMEX(SLX) uz USD
$0.00884
1 SLIMEX(SLX) uz MYR
RM0.0370396
1 SLIMEX(SLX) uz TRY
0.3719872
1 SLIMEX(SLX) uz JPY
¥1.35252
1 SLIMEX(SLX) uz ARS
ARS$12.8862448
1 SLIMEX(SLX) uz RUB
0.7159516
1 SLIMEX(SLX) uz INR
0.7839312
1 SLIMEX(SLX) uz IDR
Rp147.3332744
1 SLIMEX(SLX) uz PHP
0.5189964
1 SLIMEX(SLX) uz EGP
￡E.0.4182204
1 SLIMEX(SLX) uz BRL
R$0.0476476
1 SLIMEX(SLX) uz CAD
C$0.0124644
1 SLIMEX(SLX) uz BDT
1.077596
1 SLIMEX(SLX) uz NGN
12.75612
1 SLIMEX(SLX) uz COP
$34.13124
1 SLIMEX(SLX) uz ZAR
R.0.1546116
1 SLIMEX(SLX) uz UAH
0.3719872
1 SLIMEX(SLX) uz TZS
T.Sh.21.71988
1 SLIMEX(SLX) uz VES
Bs1.97132
1 SLIMEX(SLX) uz CLP
$8.36264
1 SLIMEX(SLX) uz PKR
Rs2.4992448
1 SLIMEX(SLX) uz KZT
4.633044
1 SLIMEX(SLX) uz THB
฿0.287742
1 SLIMEX(SLX) uz TWD
NT$0.2734212
1 SLIMEX(SLX) uz AED
د.إ0.0324428
1 SLIMEX(SLX) uz CHF
Fr0.007072
1 SLIMEX(SLX) uz HKD
HK$0.0686868
1 SLIMEX(SLX) uz AMD
֏3.381742
1 SLIMEX(SLX) uz MAD
.د.م0.0823004
1 SLIMEX(SLX) uz MXN
$0.165308
1 SLIMEX(SLX) uz SAR
ريال0.03315
1 SLIMEX(SLX) uz ETB
Br1.352078
1 SLIMEX(SLX) uz KES
KSh1.1420396
1 SLIMEX(SLX) uz JOD
د.أ0.00626756
1 SLIMEX(SLX) uz PLN
0.032708
1 SLIMEX(SLX) uz RON
лв0.0390728
1 SLIMEX(SLX) uz SEK
kr0.0846872
1 SLIMEX(SLX) uz BGN
лв0.015028
1 SLIMEX(SLX) uz HUF
Ft2.987478
1 SLIMEX(SLX) uz CZK
0.1876732
1 SLIMEX(SLX) uz KWD
د.ك0.00271388
1 SLIMEX(SLX) uz ILS
0.0288184
1 SLIMEX(SLX) uz BOB
Bs0.0610844
1 SLIMEX(SLX) uz AZN
0.015028
1 SLIMEX(SLX) uz TJS
SM0.0815048
1 SLIMEX(SLX) uz GEL
0.0240448
1 SLIMEX(SLX) uz AOA
Kz8.09523
1 SLIMEX(SLX) uz BHD
.د.ب0.00332384
1 SLIMEX(SLX) uz BMD
$0.00884
1 SLIMEX(SLX) uz DKK
kr0.0573716
1 SLIMEX(SLX) uz HNL
L0.2328456
1 SLIMEX(SLX) uz MUR
0.405756
1 SLIMEX(SLX) uz NAD
$0.1537276
1 SLIMEX(SLX) uz NOK
kr0.0902564
1 SLIMEX(SLX) uz NZD
$0.0155584
1 SLIMEX(SLX) uz PAB
B/.0.00884
1 SLIMEX(SLX) uz PGK
K0.03757
1 SLIMEX(SLX) uz QAR
ر.ق0.0321776
1 SLIMEX(SLX) uz RSD
дин.0.9015916
1 SLIMEX(SLX) uz UZS
soʻm105.2380784
1 SLIMEX(SLX) uz ALL
L0.7435324
1 SLIMEX(SLX) uz ANG
ƒ0.0158236
1 SLIMEX(SLX) uz AWG
ƒ0.0158236
1 SLIMEX(SLX) uz BBD
$0.01768
1 SLIMEX(SLX) uz BAM
KM0.015028
1 SLIMEX(SLX) uz BIF
Fr26.06916
1 SLIMEX(SLX) uz BND
$0.011492
1 SLIMEX(SLX) uz BSD
$0.00884
1 SLIMEX(SLX) uz JMD
$1.4190852
1 SLIMEX(SLX) uz KHR
35.5019704
1 SLIMEX(SLX) uz KMF
Fr3.76584
1 SLIMEX(SLX) uz LAK
192.1739092
1 SLIMEX(SLX) uz LKR
රු2.6942552
1 SLIMEX(SLX) uz MDL
L0.1497496
1 SLIMEX(SLX) uz MGA
Ar39.81978
1 SLIMEX(SLX) uz MOP
P0.07072
1 SLIMEX(SLX) uz MVR
0.136136
1 SLIMEX(SLX) uz MWK
MK15.3472124
1 SLIMEX(SLX) uz MZN
MT0.565318
1 SLIMEX(SLX) uz NPR
रु1.2540424
1 SLIMEX(SLX) uz PYG
62.69328
1 SLIMEX(SLX) uz RWF
Fr12.82684
1 SLIMEX(SLX) uz SBD
$0.0727532
1 SLIMEX(SLX) uz SCR
0.1275612
1 SLIMEX(SLX) uz SRD
$0.34034
1 SLIMEX(SLX) uz SVC
$0.07735
1 SLIMEX(SLX) uz SZL
L0.153816
1 SLIMEX(SLX) uz TMT
m0.0310284
1 SLIMEX(SLX) uz TND
د.ت0.02597192
1 SLIMEX(SLX) uz TTD
$0.0599352
1 SLIMEX(SLX) uz UGX
Sh30.79856
1 SLIMEX(SLX) uz XAF
Fr5.0388
1 SLIMEX(SLX) uz XCD
$0.023868
1 SLIMEX(SLX) uz XOF
Fr5.0388
1 SLIMEX(SLX) uz XPF
Fr0.91052
1 SLIMEX(SLX) uz BWP
P0.11934
1 SLIMEX(SLX) uz BZD
$0.0177684
1 SLIMEX(SLX) uz CVE
$0.8497892
1 SLIMEX(SLX) uz DJF
Fr1.56468
1 SLIMEX(SLX) uz DOP
$0.5680584
1 SLIMEX(SLX) uz DZD
د.ج1.1565372
1 SLIMEX(SLX) uz FJD
$0.0201552
1 SLIMEX(SLX) uz GNF
Fr76.8638
1 SLIMEX(SLX) uz GTQ
Q0.0677144
1 SLIMEX(SLX) uz GYD
$1.849328
1 SLIMEX(SLX) uz ISK
kr1.12268

SLIMEX resurss

Dziļākai izpratnei par SLIMEX, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā SLIMEX vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par SLIMEX

Kāda ir SLIMEX (SLX) vērtība šodien?
Reāllaika SLX cena USD ir 0.00884 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā SLX uz USD cena?
Pašreizējā SLX uz USD cena ir $ 0.00884. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir SLIMEX tirgus maksimums?
SLX tirgus maksimums ir $ 15.32M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir SLX apjoms apgrozībā?
SLX apjoms apgrozībā ir 1.73B USD.
Kāda bija SLX vēsturiski augstākā cena?
SLX sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.0201275829066775 USD apmērā.
Kāda bija SLX vēsturiski zemākā cena?
SLX sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.005582250839159196 USD.
Kāds ir SLX tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu SLX tirdzniecības apjoms ir $ 1.08M USD.
Vai SLX šogad kāps augstāk?
SLX cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati SLX cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 11:14:43 (UTC+8)

SLIMEX (SLX) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

SLX uz USD kalkulators

Summa

SLX
SLX
USD
USD

1 SLX = 0.00884 USD

Tirgot SLX

SLX/USDT
$0.00883
$0.00883$0.00883
-5.56%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,635.05
$101,635.05$101,635.05

-1.49%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,317.08
$3,317.08$3,317.08

-5.42%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.86
$155.86$155.86

-3.48%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

-0.02%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2222
$2.2222$2.2222

-2.62%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$101,635.05
$101,635.05$101,635.05

-1.49%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,317.08
$3,317.08$3,317.08

-5.42%

Solana logotips

Solana

SOL

$155.86
$155.86$155.86

-3.48%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.2222
$2.2222$2.2222

-2.62%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.16385
$0.16385$0.16385

-0.04%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.0000
$0.0000$0.0000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.29359
$0.29359$0.29359

+1,813.88%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$1.7094
$1.7094$1.7094

+1,039.60%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000338
$0.0000000000000000000000000338$0.0000000000000000000000000338

+389.85%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000201
$0.000000000201$0.000000000201

+133.72%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000661
$0.0000661$0.0000661

+61.21%