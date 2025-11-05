BiržaDEX+
Reāllaika NTHChain cena šodien ir 0.0525 USD. Seko līdzi reāllaika NTH uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati NTH cenas tendenci MEXC.

NTHChain logotips

NTHChain kurss(NTH)

1 NTH uz USD reāllaika cena:

$0.0525
-6.58%1D
USD
NTHChain (NTH) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:58:17 (UTC+8)

NTHChain (NTH) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.0512
24h zemākā
$ 0.0584
24h augstākā

$ 0.0512
$ 0.0584
--
--
-0.38%

-6.58%

-30.38%

-30.38%

NTHChain (NTH) reāllaika cena ir $ 0.0525. Pēdējo 24 stundu laikā NTH tika tirgots robežās no zemākās $ 0.0512 līdz augstākajai $ 0.0584, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. NTH visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā NTH ir mainījies par -0.38% pēdējā stundā, par -6.58% pēdējo 24 stundu laikā un par -30.38% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

NTHChain (NTH) tirgus informācija

--
$ 66.26K
$ 66.26K$ 66.26K

$ 52.50M
$ 52.50M$ 52.50M

--
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

ETH

Pašreizējais NTHChain tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 66.26K. NTH apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 52.50M.

NTHChain (NTH) cenas vēsture USD

Seko NTHChain cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.003698-6.58%
30 dienas$ +0.0142+37.07%
60 dienas$ -0.0388-42.50%
90 dienas$ -0.0075-12.50%
NTHChain Cenas izmaiņas šodien

Šodien NTH cena mainījās par $ -0.003698 (-6.58%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

NTHChain 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +0.0142 (+37.07%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

NTHChain 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, NTH piedzīvoja izmaiņas $ -0.0388 (-42.50%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

NTHChain 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.0075 (-12.50%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu NTHChain (NTH) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati NTHChain cenas vēstures lapu.

Kas ir NTHChain (NTH)?

NTH is a Web3 platform that lets users control and monetize their data, earning NTH tokens through data sharing, which are used for real-life payments such as electric bike rentals in partnership with Verywords.

NTH is a Web3 platform that lets users control and monetize their data, earning NTH tokens through data sharing, which are used for real-life payments such as electric bike rentals in partnership with Verywords.

NTHChain ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt NTH steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par NTHChain mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu NTHChain pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

NTHChain cenas prognoze (USD)

Kāda būs NTHChain (NTH) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu NTHChain (NTH) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa NTHChain prognozes.

Apskati NTHChain cenas prognozi!

NTHChain (NTH) tokenomika

NTHChain (NTH) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par NTH tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties NTHChain (NTH)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties NTHChain? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties NTHChain MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

NTH uz vietējām valūtām

1 NTHChain(NTH) uz VND
1,381.5375
1 NTHChain(NTH) uz AUD
A$0.08085
1 NTHChain(NTH) uz GBP
0.0399
1 NTHChain(NTH) uz EUR
0.045675
1 NTHChain(NTH) uz USD
$0.0525
1 NTHChain(NTH) uz MYR
RM0.219975
1 NTHChain(NTH) uz TRY
2.209725
1 NTHChain(NTH) uz JPY
¥8.0325
1 NTHChain(NTH) uz ARS
ARS$76.5303
1 NTHChain(NTH) uz RUB
4.2525
1 NTHChain(NTH) uz INR
4.658325
1 NTHChain(NTH) uz IDR
Rp874.99965
1 NTHChain(NTH) uz PHP
3.079125
1 NTHChain(NTH) uz EGP
￡E.2.48325
1 NTHChain(NTH) uz BRL
R$0.2835
1 NTHChain(NTH) uz CAD
C$0.0735
1 NTHChain(NTH) uz BDT
6.39975
1 NTHChain(NTH) uz NGN
75.7575
1 NTHChain(NTH) uz COP
$202.7025
1 NTHChain(NTH) uz ZAR
R.0.920325
1 NTHChain(NTH) uz UAH
2.2092
1 NTHChain(NTH) uz TZS
T.Sh.129.310125
1 NTHChain(NTH) uz VES
Bs11.7075
1 NTHChain(NTH) uz CLP
$49.665
1 NTHChain(NTH) uz PKR
Rs14.8428
1 NTHChain(NTH) uz KZT
27.51525
1 NTHChain(NTH) uz THB
฿1.71045
1 NTHChain(NTH) uz TWD
NT$1.623825
1 NTHChain(NTH) uz AED
د.إ0.192675
1 NTHChain(NTH) uz CHF
Fr0.042525
1 NTHChain(NTH) uz HKD
HK$0.407925
1 NTHChain(NTH) uz AMD
֏20.083875
1 NTHChain(NTH) uz MAD
.د.م0.488775
1 NTHChain(NTH) uz MXN
$0.9807
1 NTHChain(NTH) uz SAR
ريال0.196875
1 NTHChain(NTH) uz ETB
Br8.01255
1 NTHChain(NTH) uz KES
KSh6.782475
1 NTHChain(NTH) uz JOD
د.أ0.0372225
1 NTHChain(NTH) uz PLN
0.194775
1 NTHChain(NTH) uz RON
лв0.232575
1 NTHChain(NTH) uz SEK
kr0.50295
1 NTHChain(NTH) uz BGN
лв0.08925
1 NTHChain(NTH) uz HUF
Ft17.75445
1 NTHChain(NTH) uz CZK
1.115625
1 NTHChain(NTH) uz KWD
د.ك0.0161175
1 NTHChain(NTH) uz ILS
0.17115
1 NTHChain(NTH) uz BOB
Bs0.362775
1 NTHChain(NTH) uz AZN
0.08925
1 NTHChain(NTH) uz TJS
SM0.48405
1 NTHChain(NTH) uz GEL
0.1428
1 NTHChain(NTH) uz AOA
Kz48.120975
1 NTHChain(NTH) uz BHD
.د.ب0.01974
1 NTHChain(NTH) uz BMD
$0.0525
1 NTHChain(NTH) uz DKK
kr0.34125
1 NTHChain(NTH) uz HNL
L1.38285
1 NTHChain(NTH) uz MUR
2.40975
1 NTHChain(NTH) uz NAD
$0.908775
1 NTHChain(NTH) uz NOK
kr0.53655
1 NTHChain(NTH) uz NZD
$0.092925
1 NTHChain(NTH) uz PAB
B/.0.0525
1 NTHChain(NTH) uz PGK
K0.221025
1 NTHChain(NTH) uz QAR
ر.ق0.1911
1 NTHChain(NTH) uz RSD
дин.5.360775
1 NTHChain(NTH) uz UZS
soʻm632.529975
1 NTHChain(NTH) uz ALL
L4.415775
1 NTHChain(NTH) uz ANG
ƒ0.093975
1 NTHChain(NTH) uz AWG
ƒ0.093975
1 NTHChain(NTH) uz BBD
$0.105
1 NTHChain(NTH) uz BAM
KM0.08925
1 NTHChain(NTH) uz BIF
Fr154.8225
1 NTHChain(NTH) uz BND
$0.06825
1 NTHChain(NTH) uz BSD
$0.0525
1 NTHChain(NTH) uz JMD
$8.427825
1 NTHChain(NTH) uz KHR
210.84315
1 NTHChain(NTH) uz KMF
Fr22.365
1 NTHChain(NTH) uz LAK
1,141.304325
1 NTHChain(NTH) uz LKR
රු16.00095
1 NTHChain(NTH) uz MDL
L0.88935
1 NTHChain(NTH) uz MGA
Ar235.42575
1 NTHChain(NTH) uz MOP
P0.42
1 NTHChain(NTH) uz MVR
0.8085
1 NTHChain(NTH) uz MWK
MK91.145775
1 NTHChain(NTH) uz MZN
MT3.357375
1 NTHChain(NTH) uz NPR
रु7.44765
1 NTHChain(NTH) uz PYG
372.33
1 NTHChain(NTH) uz RWF
Fr76.0725
1 NTHChain(NTH) uz SBD
$0.432075
1 NTHChain(NTH) uz SCR
0.743925
1 NTHChain(NTH) uz SRD
$2.02125
1 NTHChain(NTH) uz SVC
$0.459375
1 NTHChain(NTH) uz SZL
L0.908775
1 NTHChain(NTH) uz TMT
m0.184275
1 NTHChain(NTH) uz TND
د.ت0.1539825
1 NTHChain(NTH) uz TTD
$0.35595
1 NTHChain(NTH) uz UGX
Sh182.91
1 NTHChain(NTH) uz XAF
Fr29.9775
1 NTHChain(NTH) uz XCD
$0.14175
1 NTHChain(NTH) uz XOF
Fr29.9775
1 NTHChain(NTH) uz XPF
Fr5.4075
1 NTHChain(NTH) uz BWP
P0.70875
1 NTHChain(NTH) uz BZD
$0.105525
1 NTHChain(NTH) uz CVE
$5.059425
1 NTHChain(NTH) uz DJF
Fr9.2925
1 NTHChain(NTH) uz DOP
$3.373125
1 NTHChain(NTH) uz DZD
د.ج6.857025
1 NTHChain(NTH) uz FJD
$0.1197
1 NTHChain(NTH) uz GNF
Fr456.4875
1 NTHChain(NTH) uz GTQ
Q0.40215
1 NTHChain(NTH) uz GYD
$10.983
1 NTHChain(NTH) uz ISK
kr6.6675

NTHChain resurss

Dziļākai izpratnei par NTHChain, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā NTHChain vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par NTHChain

Kāda ir NTHChain (NTH) vērtība šodien?
Reāllaika NTH cena USD ir 0.0525 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā NTH uz USD cena?
Pašreizējā NTH uz USD cena ir $ 0.0525. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir NTHChain tirgus maksimums?
NTH tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir NTH apjoms apgrozībā?
NTH apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija NTH vēsturiski augstākā cena?
NTH sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija NTH vēsturiski zemākā cena?
NTH sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir NTH tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu NTH tirdzniecības apjoms ir $ 66.26K USD.
Vai NTH šogad kāps augstāk?
NTH cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati NTH cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:58:17 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem.

