Reāllaika SQUID MEME cena šodien ir 39.1515 USD. Seko līdzi reāllaika GAME uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati GAME cenas tendenci MEXC.Reāllaika SQUID MEME cena šodien ir 39.1515 USD. Seko līdzi reāllaika GAME uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati GAME cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par GAME

GAME Cenas informācija

GAME Oficiālā tīmekļa vietne

GAME Tokenomika

GAME Cenas prognoze

GAME Vēsture

GAME iegādes rokasgrāmata

GAME uz bezseguma valūtu konvertētājs

GAME Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

SQUID MEME logotips

SQUID MEME kurss(GAME)

1 GAME uz USD reāllaika cena:

$39.1515
$39.1515$39.1515
-3.12%1D
USD
SQUID MEME (GAME) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-10-19 06:29:34 (UTC+8)

SQUID MEME (GAME) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 38.7
$ 38.7$ 38.7
24h zemākā
$ 42.9931
$ 42.9931$ 42.9931
24h augstākā

$ 38.7
$ 38.7$ 38.7

$ 42.9931
$ 42.9931$ 42.9931

--
----

--
----

+0.38%

-3.11%

-0.21%

-0.21%

SQUID MEME (GAME) reāllaika cena ir $ 39.1515. Pēdējo 24 stundu laikā GAME tika tirgots robežās no zemākās $ 38.7 līdz augstākajai $ 42.9931, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. GAME visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā GAME ir mainījies par +0.38% pēdējā stundā, par -3.11% pēdējo 24 stundu laikā un par -0.21% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

SQUID MEME (GAME) tirgus informācija

--
----

$ 506.13K
$ 506.13K$ 506.13K

$ 17.85B
$ 17.85B$ 17.85B

--
----

456,000,000
456,000,000 456,000,000

TONCOIN

Pašreizējais SQUID MEME tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 506.13K. GAME apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 456000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 17.85B.

SQUID MEME (GAME) cenas vēsture USD

Seko SQUID MEME cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -1.260866-3.11%
30 dienas$ +11.1802+39.97%
60 dienas$ +15.1249+62.95%
90 dienas$ +26.3187+205.08%
SQUID MEME Cenas izmaiņas šodien

Šodien GAME cena mainījās par $ -1.260866 (-3.11%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

SQUID MEME 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +11.1802 (+39.97%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

SQUID MEME 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, GAME piedzīvoja izmaiņas $ +15.1249 (+62.95%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

SQUID MEME 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +26.3187 (+205.08%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu SQUID MEME (GAME) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati SQUID MEME cenas vēstures lapu.

Kas ir SQUID MEME (GAME)?

Squid Meme is a fast-growing meme inspired by Squid Game series. Users can earn SMEME and TON by playing game within SquidMeme miniapp.

SQUID MEME ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu SQUID MEME ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt GAME steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par SQUID MEME mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu SQUID MEME pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

SQUID MEME cenas prognoze (USD)

Kāda būs SQUID MEME (GAME) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu SQUID MEME (GAME) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa SQUID MEME prognozes.

Apskati SQUID MEME cenas prognozi!

SQUID MEME (GAME) tokenomika

SQUID MEME (GAME) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par GAME tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties SQUID MEME (GAME)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties SQUID MEME? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties SQUID MEME MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

GAME uz vietējām valūtām

1 SQUID MEME(GAME) uz VND
1,030,271.7225
1 SQUID MEME(GAME) uz AUD
A$59.901795
1 SQUID MEME(GAME) uz GBP
28.97211
1 SQUID MEME(GAME) uz EUR
33.278775
1 SQUID MEME(GAME) uz USD
$39.1515
1 SQUID MEME(GAME) uz MYR
RM165.21933
1 SQUID MEME(GAME) uz TRY
1,639.273305
1 SQUID MEME(GAME) uz JPY
¥5,872.725
1 SQUID MEME(GAME) uz ARS
ARS$56,988.9234
1 SQUID MEME(GAME) uz RUB
3,173.62059
1 SQUID MEME(GAME) uz INR
3,446.11503
1 SQUID MEME(GAME) uz IDR
Rp652,524.73899
1 SQUID MEME(GAME) uz PHP
2,275.48518
1 SQUID MEME(GAME) uz EGP
￡E.1,862.82837
1 SQUID MEME(GAME) uz BRL
R$211.4181
1 SQUID MEME(GAME) uz CAD
C$54.8121
1 SQUID MEME(GAME) uz BDT
4,783.138755
1 SQUID MEME(GAME) uz NGN
57,575.41287
1 SQUID MEME(GAME) uz COP
$151,163.9415
1 SQUID MEME(GAME) uz ZAR
R.679.67004
1 SQUID MEME(GAME) uz UAH
1,638.88179
1 SQUID MEME(GAME) uz TZS
T.Sh.96,432.102075
1 SQUID MEME(GAME) uz VES
Bs7,869.4515
1 SQUID MEME(GAME) uz CLP
$37,428.834
1 SQUID MEME(GAME) uz PKR
Rs11,115.89388
1 SQUID MEME(GAME) uz KZT
21,128.49849
1 SQUID MEME(GAME) uz THB
฿1,277.90496
1 SQUID MEME(GAME) uz TWD
NT$1,199.210445
1 SQUID MEME(GAME) uz AED
د.إ143.686005
1 SQUID MEME(GAME) uz CHF
Fr30.929685
1 SQUID MEME(GAME) uz HKD
HK$304.207155
1 SQUID MEME(GAME) uz AMD
֏15,081.1578
1 SQUID MEME(GAME) uz MAD
.د.م359.019255
1 SQUID MEME(GAME) uz MXN
$719.213055
1 SQUID MEME(GAME) uz SAR
ريال146.818125
1 SQUID MEME(GAME) uz ETB
Br5,806.16745
1 SQUID MEME(GAME) uz KES
KSh5,072.076825
1 SQUID MEME(GAME) uz JOD
د.أ27.7584135
1 SQUID MEME(GAME) uz PLN
142.51146
1 SQUID MEME(GAME) uz RON
лв170.70054
1 SQUID MEME(GAME) uz SEK
kr369.198645
1 SQUID MEME(GAME) uz BGN
лв65.383005
1 SQUID MEME(GAME) uz HUF
Ft13,080.907665
1 SQUID MEME(GAME) uz CZK
815.91726
1 SQUID MEME(GAME) uz KWD
د.ك11.9412075
1 SQUID MEME(GAME) uz ILS
129.19995
1 SQUID MEME(GAME) uz BOB
Bs271.319895
1 SQUID MEME(GAME) uz AZN
66.55755
1 SQUID MEME(GAME) uz TJS
SM362.151375
1 SQUID MEME(GAME) uz GEL
105.70905
1 SQUID MEME(GAME) uz AOA
Kz35,885.873385
1 SQUID MEME(GAME) uz BHD
.د.ب14.720964
1 SQUID MEME(GAME) uz BMD
$39.1515
1 SQUID MEME(GAME) uz DKK
kr250.5696
1 SQUID MEME(GAME) uz HNL
L1,031.25051
1 SQUID MEME(GAME) uz MUR
1,762.992045
1 SQUID MEME(GAME) uz NAD
$684.759735
1 SQUID MEME(GAME) uz NOK
kr393.86409
1 SQUID MEME(GAME) uz NZD
$68.12361
1 SQUID MEME(GAME) uz PAB
B/.39.1515
1 SQUID MEME(GAME) uz PGK
K167.176905
1 SQUID MEME(GAME) uz QAR
ر.ق142.902975
1 SQUID MEME(GAME) uz RSD
дин.3,933.94272
1 SQUID MEME(GAME) uz UZS
soʻm477,457.24068
1 SQUID MEME(GAME) uz ALL
L3,246.050865
1 SQUID MEME(GAME) uz ANG
ƒ70.081185
1 SQUID MEME(GAME) uz AWG
ƒ70.4727
1 SQUID MEME(GAME) uz BBD
$78.303
1 SQUID MEME(GAME) uz BAM
KM65.383005
1 SQUID MEME(GAME) uz BIF
Fr115,810.137
1 SQUID MEME(GAME) uz BND
$50.505435
1 SQUID MEME(GAME) uz BSD
$39.1515
1 SQUID MEME(GAME) uz JMD
$6,311.613315
1 SQUID MEME(GAME) uz KHR
157,868.635875
1 SQUID MEME(GAME) uz KMF
Fr16,521.933
1 SQUID MEME(GAME) uz LAK
851,119.548195
1 SQUID MEME(GAME) uz LKR
රු11,889.136005
1 SQUID MEME(GAME) uz MDL
L662.051865
1 SQUID MEME(GAME) uz MGA
Ar174,783.25842
1 SQUID MEME(GAME) uz MOP
P313.99503
1 SQUID MEME(GAME) uz MVR
599.01795
1 SQUID MEME(GAME) uz MWK
MK68,089.548195
1 SQUID MEME(GAME) uz MZN
MT2,502.172365
1 SQUID MEME(GAME) uz NPR
रु5,530.54089
1 SQUID MEME(GAME) uz PYG
279,620.013
1 SQUID MEME(GAME) uz RWF
Fr56,965.4325
1 SQUID MEME(GAME) uz SBD
$322.216845
1 SQUID MEME(GAME) uz SCR
544.597365
1 SQUID MEME(GAME) uz SRD
$1,542.960615
1 SQUID MEME(GAME) uz SVC
$343.358655
1 SQUID MEME(GAME) uz SZL
L684.36822
1 SQUID MEME(GAME) uz TMT
m137.03025
1 SQUID MEME(GAME) uz TND
د.ت114.635592
1 SQUID MEME(GAME) uz TTD
$266.2302
1 SQUID MEME(GAME) uz UGX
Sh136,873.644
1 SQUID MEME(GAME) uz XAF
Fr22,003.143
1 SQUID MEME(GAME) uz XCD
$105.70905
1 SQUID MEME(GAME) uz XOF
Fr22,003.143
1 SQUID MEME(GAME) uz XPF
Fr3,993.453
1 SQUID MEME(GAME) uz BWP
P526.19616
1 SQUID MEME(GAME) uz BZD
$78.694515
1 SQUID MEME(GAME) uz CVE
$3,703.7319
1 SQUID MEME(GAME) uz DJF
Fr6,968.967
1 SQUID MEME(GAME) uz DOP
$2,479.07298
1 SQUID MEME(GAME) uz DZD
د.ج5,074.425915
1 SQUID MEME(GAME) uz FJD
$88.873905
1 SQUID MEME(GAME) uz GNF
Fr340,422.2925
1 SQUID MEME(GAME) uz GTQ
Q300.68352
1 SQUID MEME(GAME) uz GYD
$8,214.376215
1 SQUID MEME(GAME) uz ISK
kr4,737.3315

SQUID MEME resurss

Dziļākai izpratnei par SQUID MEME, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Oficiālā SQUID MEME vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par SQUID MEME

Kāda ir SQUID MEME (GAME) vērtība šodien?
Reāllaika GAME cena USD ir 39.1515 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā GAME uz USD cena?
Pašreizējā GAME uz USD cena ir $ 39.1515. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir SQUID MEME tirgus maksimums?
GAME tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir GAME apjoms apgrozībā?
GAME apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija GAME vēsturiski augstākā cena?
GAME sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija GAME vēsturiski zemākā cena?
GAME sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir GAME tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu GAME tirdzniecības apjoms ir $ 506.13K USD.
Vai GAME šogad kāps augstāk?
GAME cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati GAME cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-10-19 06:29:34 (UTC+8)

SQUID MEME (GAME) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
10-18 16:36:53Nozares ziņas
Crypto Fear & Greed Index currently at 23, still in the extreme fear zone
10-18 09:33:00Nozares ziņas
24-hour global liquidations rise to $1.02 billion, Bitcoin hits lowest price since early July
10-17 19:52:08Nozares ziņas
Global risk aversion demand surges due to non-performing loan issues at two U.S. banks
10-17 14:38:57Nozares ziņas
US crypto stocks broadly decline, MSTR down 4.35%, SOL treasury stock HSDT down 36.49%
10-17 08:10:00Nozares ziņas
Bitcoin's October return this year is temporarily reported at -4.74%, while the previous historical average return was 21.89%
10-17 04:42:12Nozares ziņas
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $500 million, primarily long positions

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

GAME uz USD kalkulators

Summa

GAME
GAME
USD
USD

1 GAME = 39.1515 USD

Tirgot GAME

GAME/USDT
$39.1515
$39.1515$39.1515
-3.09%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa