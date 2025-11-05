Yooldo Games kurss(ESPORTS)
+0.86%
+4.12%
+13.83%
+13.83%
Yooldo Games (ESPORTS) reāllaika cena ir $ 0.2436. Pēdējo 24 stundu laikā ESPORTS tika tirgots robežās no zemākās $ 0.22197 līdz augstākajai $ 0.3, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ESPORTS visu laiku augstākā cena ir $ 0.24206080804529653, savukārt zemākā - $ 0.05189790997151288.
Īstermiņa veiktspējas ziņā ESPORTS ir mainījies par +0.86% pēdējā stundā, par +4.12% pēdējo 24 stundu laikā un par +13.83% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.
No.663
14.03%
BSC
Pašreizējais Yooldo Games tirgus maksimums ir $ 30.78M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 166.25K. ESPORTS apjoms apgrozībā ir 126.35M ar kopējo apjomu 899999999.9999992. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 219.24M.
Seko Yooldo Games cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:
|Periods
|Mainīt (USD)
|Mainīt (%)
|Šodien
|$ +0.0096356
|+4.12%
|30 dienas
|$ +0.06372
|+35.42%
|60 dienas
|$ +0.13589
|+126.16%
|90 dienas
|$ +0.11779
|+93.62%
Šodien ESPORTS cena mainījās par $ +0.0096356 (+4.12%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.
Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +0.06372 (+35.42%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.
Izvēršot skatu uz 60 dienām, ESPORTS piedzīvoja izmaiņas $ +0.13589 (+126.16%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.
Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.11779 (+93.62%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.
Vēlies uzzināt pilnīgu Yooldo Games (ESPORTS) cenas vēsturi un tās svārstības?
Apskati Yooldo Games cenas vēstures lapu.
Yooldo is a multi-chain Web3 gaming platform, which makes it simpler to onboard as a result of a CEX-like interface but enables actual digital ownership by means of NFT and token-based assets. Supported by Consensys, Linea, and different leading partners, Yooldo's multi-game universe, fueled by the ESPORTS token. Constantly experimenting to seek out viable Web3 gaming fashions, Yooldo additionally develops complementary service offerings to complement the Web3 ecosystem. Friction-free Level 2 and bridge integrations make it doable to execute lightning-fast, cost-effective gameplay between Etherium, Linea, BNB Chain and more. Ever since 2021, the Yooldo team impressed the market with dedication and know-how, evident through various initiatives and continued deliveries. On high of greater than a decade's hackathon wins, Yooldo rewrites the GameFi playbook to Web2 and Web3 neophytes and aficionados equally.
Yooldo Games ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Yooldo Games ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.
Papildus tam tu vari:
- Apskatīt ESPORTS steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Yooldo Games mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.
Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Yooldo Games pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.
Kāda būs Yooldo Games (ESPORTS) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Yooldo Games (ESPORTS) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Yooldo Games prognozes.
Apskati Yooldo Games cenas prognozi!
Yooldo Games (ESPORTS) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ESPORTS tokena tokenomiku tagad!
Vēlies uzzināt, kā iegādāties Yooldo Games? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Yooldo Games MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.
Dziļākai izpratnei par Yooldo Games, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:
|Laiks (UTC+8)
|Veids
|Informācija
|11-04 17:22:15
|Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
|11-04 03:53:00
|Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
|11-03 17:18:56
|Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.
Summa
1 ESPORTS = 0.2436 USD
-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa
Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību
Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu
Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai
Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi
Momentum
MMT
+894.13%
PlayMindProtocol
PMIND
+649.73%
Memealchemy
MEAL
+311.59%
DEGENFI
DEGENFI
+155.81%
AEGIS
AEGIS
+107.56%