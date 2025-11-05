BiržaDEX+
Reāllaika Yooldo Games cena šodien ir 0.2436 USD. Seko līdzi reāllaika ESPORTS uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati ESPORTS cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par ESPORTS

ESPORTS Cenas informācija

Kas ir ESPORTS

ESPORTS Tehniskais dokuments

ESPORTS Oficiālā tīmekļa vietne

ESPORTS Tokenomika

ESPORTS Cenas prognoze

ESPORTS Vēsture

ESPORTS iegādes rokasgrāmata

ESPORTS uz bezseguma valūtu konvertētājs

ESPORTS Tūlītējie darījumi

ESPORTS USDT-M Futures

Yooldo Games logotips

Yooldo Games kurss(ESPORTS)

1 ESPORTS uz USD reāllaika cena:

$0.24351
+4.12%1D
USD
Yooldo Games (ESPORTS) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:37:55 (UTC+8)

Yooldo Games (ESPORTS) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.22197
24h zemākā
$ 0.3
24h augstākā

$ 0.22197
$ 0.3
$ 0.24206080804529653
$ 0.05189790997151288
+0.86%

+4.12%

+13.83%

+13.83%

Yooldo Games (ESPORTS) reāllaika cena ir $ 0.2436. Pēdējo 24 stundu laikā ESPORTS tika tirgots robežās no zemākās $ 0.22197 līdz augstākajai $ 0.3, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. ESPORTS visu laiku augstākā cena ir $ 0.24206080804529653, savukārt zemākā - $ 0.05189790997151288.

Īstermiņa veiktspējas ziņā ESPORTS ir mainījies par +0.86% pēdējā stundā, par +4.12% pēdējo 24 stundu laikā un par +13.83% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Yooldo Games (ESPORTS) tirgus informācija

No.663

$ 30.78M
$ 166.25K
$ 219.24M
126.35M
900,000,000
899,999,999.9999992
14.03%

BSC

Pašreizējais Yooldo Games tirgus maksimums ir $ 30.78M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 166.25K. ESPORTS apjoms apgrozībā ir 126.35M ar kopējo apjomu 899999999.9999992. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 219.24M.

Yooldo Games (ESPORTS) cenas vēsture USD

Seko Yooldo Games cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.0096356+4.12%
30 dienas$ +0.06372+35.42%
60 dienas$ +0.13589+126.16%
90 dienas$ +0.11779+93.62%
Yooldo Games Cenas izmaiņas šodien

Šodien ESPORTS cena mainījās par $ +0.0096356 (+4.12%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Yooldo Games 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +0.06372 (+35.42%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Yooldo Games 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, ESPORTS piedzīvoja izmaiņas $ +0.13589 (+126.16%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Yooldo Games 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.11779 (+93.62%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Yooldo Games (ESPORTS) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Yooldo Games cenas vēstures lapu.

Kas ir Yooldo Games (ESPORTS)?

Yooldo is a multi-chain Web3 gaming platform, which makes it simpler to onboard as a result of a CEX-like interface but enables actual digital ownership by means of NFT and token-based assets. Supported by Consensys, Linea, and different leading partners, Yooldo's multi-game universe, fueled by the ESPORTS token. Constantly experimenting to seek out viable Web3 gaming fashions, Yooldo additionally develops complementary service offerings to complement the Web3 ecosystem. Friction-free Level 2 and bridge integrations make it doable to execute lightning-fast, cost-effective gameplay between Etherium, Linea, BNB Chain and more. Ever since 2021, the Yooldo team impressed the market with dedication and know-how, evident through various initiatives and continued deliveries. On high of greater than a decade's hackathon wins, Yooldo rewrites the GameFi playbook to Web2 and Web3 neophytes and aficionados equally.

Yooldo Games ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Yooldo Games ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt ESPORTS steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Yooldo Games mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Yooldo Games pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Yooldo Games cenas prognoze (USD)

Kāda būs Yooldo Games (ESPORTS) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Yooldo Games (ESPORTS) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Yooldo Games prognozes.

Apskati Yooldo Games cenas prognozi!

Yooldo Games (ESPORTS) tokenomika

Yooldo Games (ESPORTS) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par ESPORTS tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Yooldo Games (ESPORTS)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Yooldo Games? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Yooldo Games MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

ESPORTS uz vietējām valūtām

1 Yooldo Games(ESPORTS) uz VND
6,410.334
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz AUD
A$0.375144
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz GBP
0.185136
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz EUR
0.211932
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz USD
$0.2436
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz MYR
RM1.020684
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz TRY
10.248252
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz JPY
¥37.2708
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz ARS
ARS$355.100592
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz RUB
19.729164
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz INR
21.614628
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz IDR
Rp4,059.998376
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz PHP
14.28714
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz EGP
￡E.11.524716
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz BRL
R$1.31544
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz CAD
C$0.343476
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz BDT
29.69484
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz NGN
351.5148
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz COP
$940.5396
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz ZAR
R.4.272744
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz UAH
10.250688
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz TZS
T.Sh.599.99898
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz VES
Bs54.3228
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz CLP
$230.4456
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz PKR
Rs68.870592
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz KZT
127.67076
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz THB
฿7.936488
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz TWD
NT$7.532112
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz AED
د.إ0.894012
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz CHF
Fr0.197316
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz HKD
HK$1.892772
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz AMD
֏93.18918
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz MAD
.د.م2.267916
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz MXN
$4.552884
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz SAR
ريال0.9135
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz ETB
Br37.178232
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz KES
KSh31.470684
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz JOD
د.أ0.1727124
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz PLN
0.903756
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz RON
лв1.076712
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz SEK
kr2.333688
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz BGN
лв0.41412
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz HUF
Ft82.380648
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz CZK
5.174064
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz KWD
د.ك0.0747852
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz ILS
0.794136
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz BOB
Bs1.683276
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz AZN
0.41412
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz TJS
SM2.245992
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz GEL
0.662592
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz AOA
Kz223.281324
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz BHD
.د.ب0.0918372
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz BMD
$0.2436
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz DKK
kr1.5834
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz HNL
L6.416424
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz MUR
11.18124
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz NAD
$4.216716
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz NOK
kr2.489592
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz NZD
$0.428736
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz PAB
B/.0.2436
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz PGK
K1.025556
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz QAR
ر.ق0.886704
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz RSD
дин.24.869124
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz UZS
soʻm2,934.939084
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz ALL
L20.489196
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz ANG
ƒ0.436044
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz AWG
ƒ0.436044
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz BBD
$0.4872
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz BAM
KM0.41412
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz BIF
Fr718.3764
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz BND
$0.31668
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz BSD
$0.2436
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz JMD
$39.105108
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz KHR
978.312216
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz KMF
Fr103.7736
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz LAK
5,295.652068
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz LKR
රු74.244408
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz MDL
L4.126584
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz MGA
Ar1,092.37548
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz MOP
P1.9488
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz MVR
3.75144
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz MWK
MK422.916396
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz MZN
MT15.57822
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz NPR
रु34.557096
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz PYG
1,727.6112
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz RWF
Fr352.9764
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz SBD
$2.004828
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz SCR
3.451812
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz SRD
$9.3786
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz SVC
$2.1315
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz SZL
L4.216716
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz TMT
m0.855036
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz TND
د.ت0.7144788
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz TTD
$1.651608
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz UGX
Sh848.7024
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz XAF
Fr139.0956
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz XCD
$0.65772
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz XOF
Fr139.0956
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz XPF
Fr25.0908
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz BWP
P3.2886
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz BZD
$0.489636
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz CVE
$23.475732
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz DJF
Fr43.1172
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz DOP
$15.6513
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz DZD
د.ج31.870188
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz FJD
$0.555408
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz GNF
Fr2,118.102
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz GTQ
Q1.865976
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz GYD
$50.96112
1 Yooldo Games(ESPORTS) uz ISK
kr30.9372

Yooldo Games resurss

Dziļākai izpratnei par Yooldo Games, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Yooldo Games vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Yooldo Games

Kāda ir Yooldo Games (ESPORTS) vērtība šodien?
Reāllaika ESPORTS cena USD ir 0.2436 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā ESPORTS uz USD cena?
Pašreizējā ESPORTS uz USD cena ir $ 0.2436. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Yooldo Games tirgus maksimums?
ESPORTS tirgus maksimums ir $ 30.78M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir ESPORTS apjoms apgrozībā?
ESPORTS apjoms apgrozībā ir 126.35M USD.
Kāda bija ESPORTS vēsturiski augstākā cena?
ESPORTS sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.24206080804529653 USD apmērā.
Kāda bija ESPORTS vēsturiski zemākā cena?
ESPORTS sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.05189790997151288 USD.
Kāds ir ESPORTS tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu ESPORTS tirdzniecības apjoms ir $ 166.25K USD.
Vai ESPORTS šogad kāps augstāk?
ESPORTS cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati ESPORTS cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:37:55 (UTC+8)

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

