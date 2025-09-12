Daugiau apie VUSD

Veno USD logotipas

Veno USD kaina (VUSD)

Neįtraukta į sąrašą

1 VUSD į USD – tiesioginė kaina:

$1.003
$1.003$1.003
+0.20%1D
USD
Veno USD (VUSD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:00:49(UTC+8)

Veno USD (VUSD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.993659
$ 0.993659$ 0.993659
24 val. žemiausia
$ 1.01
$ 1.01$ 1.01
24 val. aukščiausia

$ 0.993659
$ 0.993659$ 0.993659

$ 1.01
$ 1.01$ 1.01

$ 1.092
$ 1.092$ 1.092

$ 0.90303
$ 0.90303$ 0.90303

+0.23%

+0.29%

+0.47%

+0.47%

Veno USD (VUSD) realiojo laiko kaina yra $1.003. Per pastarąsias 24 valandas VUSD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.993659 iki aukščiausios $ 1.01 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia VUSD kaina yra $ 1.092, o žemiausia – $ 0.90303.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, VUSD per pastarąją valandą pasikeitė +0.23%, per 24 valandas – +0.29%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.47%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Veno USD (VUSD) rinkos informacija

$ 3.51M
$ 3.51M$ 3.51M

--
----

$ 3.51M
$ 3.51M$ 3.51M

3.50M
3.50M 3.50M

3,504,901.553669773
3,504,901.553669773 3,504,901.553669773

Dabartinė Veno USD rinkos kapitalizacija yra $ 3.51M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. VUSD apyvartoje yra 3.50M vienetų, o bendras kiekis siekia 3504901.553669773. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.51M

Veno USD (VUSD) kainos istorija USD

Šiandienos Veno USD kainos pokytis į USD: $ +0.00293658.
Veno USD 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0014305789.
Veno USD 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0098091394.
Veno USD 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0015737499894793.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00293658+0.29%
30 dienų$ +0.0014305789+0.14%
60 dienų$ +0.0098091394+0.98%
90 dienų$ +0.0015737499894793+0.16%

Kas yra Veno USD (VUSD)

Veno USD (VUSD) išteklius

Veno USD kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Veno USD (VUSD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Veno USD (VUSD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Veno USD prognozes.

Peržiūrėkite Veno USD kainos prognozę dabar!

VUSD į vietos valiutas

Veno USD (VUSD) Tokenomika

Supratimas apie Veno USD (VUSD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie VUSDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Veno USD (VUSD)

Kiek Veno USD(VUSD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė VUSD kaina USD valiuta yra 1.003USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė VUSD į USD kaina?
Dabartinė VUSD kaina USD valiuta yra $ 1.003. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Veno USD rinkos kapitalizacija?
VUSD rinkos kapitalizacija yra $ 3.51MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra VUSD apyvartoje?
VUSD apyvartoje yra 3.50MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) VUSD kaina?
VUSD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.092USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) VUSD kaina?
VUSD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.90303USD.
Kokia yra VUSD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis VUSD yra --USD.
Ar VUSD kaina šiais metais kils?
VUSD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite VUSD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:00:49(UTC+8)

Veno USD (VUSD) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

