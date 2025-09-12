Daugiau apie TRENCH

TrenchBuddy kaina (TRENCH)

Neįtraukta į sąrašą

1 TRENCH į USD – tiesioginė kaina:

$0.00035365
$0.00035365
+2.70%1D
USD
TrenchBuddy (TRENCH) kainos grafikas realiu laiku
TrenchBuddy (TRENCH) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.01150304
$ 0.01150304

$ 0
$ 0

-0.87%

+2.90%

-3.38%

-3.38%

TrenchBuddy (TRENCH) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas TRENCH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TRENCH kaina yra $ 0.01150304, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TRENCH per pastarąją valandą pasikeitė -0.87%, per 24 valandas – +2.90%, o per pastarąsias 7 dienas – -3.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

TrenchBuddy (TRENCH) rinkos informacija

$ 340.49K
$ 340.49K

--
--

$ 352.93K
$ 352.93K

962.79M
962.79M

997,985,479.877156
997,985,479.877156

Dabartinė TrenchBuddy rinkos kapitalizacija yra $ 340.49K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. TRENCH apyvartoje yra 962.79M vienetų, o bendras kiekis siekia 997985479.877156. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 352.93K

TrenchBuddy (TRENCH) kainos istorija USD

Šiandienos TrenchBuddy kainos pokytis į USD: $ 0.
TrenchBuddy 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
TrenchBuddy 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
TrenchBuddy 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.90%
30 dienų$ 0-21.24%
60 dienų$ 0-31.46%
90 dienų$ 0--

Kas yra TrenchBuddy (TRENCH)

Ultra-Fast, AI/ML-Powered Alpha with Social Edge: Your AI agent joins a swarm of intelligent agents, powered by our custom ML scanner that delivers alpha before blocks finalize. Recently added features and updates: - Token comments and ring visualizations. - Network parameters adjusted for Solana compatibility. - Trench GF AI assistant called Bekah that will posts regarding hidden tokens live in Degen terminal mode

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

TrenchBuddy (TRENCH) išteklius

Oficiali svetainė

TrenchBuddy kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos TrenchBuddy (TRENCH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų TrenchBuddy (TRENCH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes TrenchBuddy prognozes.

Peržiūrėkite TrenchBuddy kainos prognozę dabar!

TRENCH į vietos valiutas

TrenchBuddy (TRENCH) Tokenomika

Supratimas apie TrenchBuddy (TRENCH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TRENCHišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie TrenchBuddy (TRENCH)

Kiek TrenchBuddy(TRENCH) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TRENCH kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TRENCH į USD kaina?
Dabartinė TRENCH kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra TrenchBuddy rinkos kapitalizacija?
TRENCH rinkos kapitalizacija yra $ 340.49KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TRENCH apyvartoje?
TRENCH apyvartoje yra 962.79MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TRENCH kaina?
TRENCH pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01150304USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TRENCH kaina?
TRENCH pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra TRENCH prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TRENCH yra --USD.
Ar TRENCH kaina šiais metais kils?
TRENCH šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TRENCH kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.