StakeWise Staked ETH logotipas

StakeWise Staked ETH kaina (OSETH)

Neįtraukta į sąrašą

1 OSETH į USD – tiesioginė kaina:

$4,643.13
$4,643.13$4,643.13
+1.20%1D
mexc
USD
StakeWise Staked ETH (OSETH) kainos grafikas realiu laiku
StakeWise Staked ETH (OSETH) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 4,526.46
$ 4,526.46$ 4,526.46
24 val. žemiausia
$ 4,686.38
$ 4,686.38$ 4,686.38
24 val. aukščiausia

$ 4,526.46
$ 4,526.46$ 4,526.46

$ 4,686.38
$ 4,686.38$ 4,686.38

$ 5,206.8
$ 5,206.8$ 5,206.8

$ 1,459.73
$ 1,459.73$ 1,459.73

-1.05%

+0.84%

-0.08%

-0.08%

StakeWise Staked ETH (OSETH) realiojo laiko kaina yra $4,636.9. Per pastarąsias 24 valandas OSETH svyravo nuo žemiausios kainos $ 4,526.46 iki aukščiausios $ 4,686.38 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia OSETH kaina yra $ 5,206.8, o žemiausia – $ 1,459.73.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, OSETH per pastarąją valandą pasikeitė -1.05%, per 24 valandas – +0.84%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.08%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

StakeWise Staked ETH (OSETH) rinkos informacija

$ 1.67B
$ 1.67B$ 1.67B

--
----

$ 1.67B
$ 1.67B$ 1.67B

358.88K
358.88K 358.88K

358,880.6839472
358,880.6839472 358,880.6839472

Dabartinė StakeWise Staked ETH rinkos kapitalizacija yra $ 1.67B, o 24 valandų prekybos apimtis – --. OSETH apyvartoje yra 358.88K vienetų, o bendras kiekis siekia 358880.6839472. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.67B

StakeWise Staked ETH (OSETH) kainos istorija USD

Šiandienos StakeWise Staked ETH kainos pokytis į USD: $ +38.42.
StakeWise Staked ETH 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +129.9333570400.
StakeWise Staked ETH 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +2,265.2383266700.
StakeWise Staked ETH 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +1,968.528409075984.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +38.42+0.84%
30 dienų$ +129.9333570400+2.80%
60 dienų$ +2,265.2383266700+48.85%
90 dienų$ +1,968.528409075984+73.77%

Kas yra StakeWise Staked ETH (OSETH)

Staked ETH (osETH) is the liquid staking token of StakeWise V3, a second-generation liquid staking protocol.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

StakeWise Staked ETH kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos StakeWise Staked ETH (OSETH) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų StakeWise Staked ETH (OSETH) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes StakeWise Staked ETH prognozes.

Peržiūrėkite StakeWise Staked ETH kainos prognozę dabar!

OSETH į vietos valiutas

StakeWise Staked ETH (OSETH) Tokenomika

Supratimas apie StakeWise Staked ETH (OSETH) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie OSETHišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie StakeWise Staked ETH (OSETH)

Kiek StakeWise Staked ETH(OSETH) verta (-as) šiandien?
Dabartinė OSETH kaina USD valiuta yra 4,636.9USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė OSETH į USD kaina?
Dabartinė OSETH kaina USD valiuta yra $ 4,636.9. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra StakeWise Staked ETH rinkos kapitalizacija?
OSETH rinkos kapitalizacija yra $ 1.67BUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra OSETH apyvartoje?
OSETH apyvartoje yra 358.88KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) OSETH kaina?
OSETH pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 5,206.8USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) OSETH kaina?
OSETH pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 1,459.73USD.
Kokia yra OSETH prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis OSETH yra --USD.
Ar OSETH kaina šiais metais kils?
OSETH šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite OSETH kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
