ROVR Network kaina (ROVR)

$0.00871711
+0.60%1D
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
ROVR Network (ROVR) kainos grafikas realiu laiku
ROVR Network (ROVR) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00864842
24 val. žemiausia
$ 0.00873096
24 val. aukščiausia

$ 0.00864842
$ 0.00873096
$ 0.02158741
$ 0.00831932
+0.14%

+0.63%

-7.70%

-7.70%

ROVR Network (ROVR) realiojo laiko kaina yra $0.00871711. Per pastarąsias 24 valandas ROVR svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00864842 iki aukščiausios $ 0.00873096 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ROVR kaina yra $ 0.02158741, o žemiausia – $ 0.00831932.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ROVR per pastarąją valandą pasikeitė +0.14%, per 24 valandas – +0.63%, o per pastarąsias 7 dienas – -7.70%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ROVR Network (ROVR) rinkos informacija

$ 1.07M
--
$ 87.17M
122.95M
9,999,998,876.854296
Dabartinė ROVR Network rinkos kapitalizacija yra $ 1.07M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ROVR apyvartoje yra 122.95M vienetų, o bendras kiekis siekia 9999998876.854296. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 87.17M

ROVR Network (ROVR) kainos istorija USD

Šiandienos ROVR Network kainos pokytis į USD: $ 0.
ROVR Network 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0009675817.
ROVR Network 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0016155611.
ROVR Network 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.000703155876230781.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.63%
30 dienų$ -0.0009675817-11.09%
60 dienų$ -0.0016155611-18.53%
90 dienų$ -0.000703155876230781-7.46%

Kas yra ROVR Network (ROVR)

ROVR is a decentralized global platform designed for high-definition, real-time 3D data collection, processing, and storage across all scenarios. We are driven by the belief that data ownership should rest with individual producers, not large corporations or organizations. By generating vast volumes of ultra-high-definition 3D and 4D data—complete with detailed timelines—ROVR is establishing a robust foundation for the next generation of 3D AI training.

ROVR Network (ROVR) išteklius

Oficiali svetainė

ROVR Network kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ROVR Network (ROVR) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ROVR Network (ROVR) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ROVR Network prognozes.

Peržiūrėkite ROVR Network kainos prognozę dabar!

ROVR į vietos valiutas

ROVR Network (ROVR) Tokenomika

Supratimas apie ROVR Network (ROVR) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ROVRišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ROVR Network (ROVR)

Kiek ROVR Network(ROVR) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ROVR kaina USD valiuta yra 0.00871711USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ROVR į USD kaina?
Dabartinė ROVR kaina USD valiuta yra $ 0.00871711. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ROVR Network rinkos kapitalizacija?
ROVR rinkos kapitalizacija yra $ 1.07MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ROVR apyvartoje?
ROVR apyvartoje yra 122.95MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ROVR kaina?
ROVR pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.02158741USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ROVR kaina?
ROVR pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00831932USD.
Kokia yra ROVR prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ROVR yra --USD.
Ar ROVR kaina šiais metais kils?
ROVR šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ROVR kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.