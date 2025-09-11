Daugiau apie MUSE

Muse DAO logotipas

Muse DAO kaina (MUSE)

Neįtraukta į sąrašą

1 MUSE į USD – tiesioginė kaina:

$9
$9$9
+4.50%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
Muse DAO (MUSE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:19:13(UTC+8)

Muse DAO (MUSE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 8.54
$ 8.54$ 8.54
24 val. žemiausia
$ 9.04
$ 9.04$ 9.04
24 val. aukščiausia

$ 8.54
$ 8.54$ 8.54

$ 9.04
$ 9.04$ 9.04

$ 124.14
$ 124.14$ 124.14

$ 0.124326
$ 0.124326$ 0.124326

+1.99%

+4.59%

+8.75%

+8.75%

Muse DAO (MUSE) realiojo laiko kaina yra $9. Per pastarąsias 24 valandas MUSE svyravo nuo žemiausios kainos $ 8.54 iki aukščiausios $ 9.04 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MUSE kaina yra $ 124.14, o žemiausia – $ 0.124326.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MUSE per pastarąją valandą pasikeitė +1.99%, per 24 valandas – +4.59%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.75%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Muse DAO (MUSE) rinkos informacija

$ 7.46M
$ 7.46M$ 7.46M

--
----

$ 7.46M
$ 7.46M$ 7.46M

829.13K
829.13K 829.13K

829,194.430813279
829,194.430813279 829,194.430813279

Dabartinė Muse DAO rinkos kapitalizacija yra $ 7.46M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MUSE apyvartoje yra 829.13K vienetų, o bendras kiekis siekia 829194.430813279. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 7.46M

Muse DAO (MUSE) kainos istorija USD

Šiandienos Muse DAO kainos pokytis į USD: $ +0.394865.
Muse DAO 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.1414269000.
Muse DAO 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +1.2283272000.
Muse DAO 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.717214758088032.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.394865+4.59%
30 dienų$ +0.1414269000+1.57%
60 dienų$ +1.2283272000+13.65%
90 dienų$ +0.717214758088032+8.66%

Kas yra Muse DAO (MUSE)

Muse DAO (MUSE) išteklius

Oficiali svetainė

Muse DAO kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Muse DAO (MUSE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Muse DAO (MUSE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Muse DAO prognozes.

Peržiūrėkite Muse DAO kainos prognozę dabar!

MUSE į vietos valiutas

Muse DAO (MUSE) Tokenomika

Supratimas apie Muse DAO (MUSE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MUSEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Muse DAO (MUSE)

Kiek Muse DAO(MUSE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MUSE kaina USD valiuta yra 9.0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MUSE į USD kaina?
Dabartinė MUSE kaina USD valiuta yra $ 9.0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Muse DAO rinkos kapitalizacija?
MUSE rinkos kapitalizacija yra $ 7.46MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MUSE apyvartoje?
MUSE apyvartoje yra 829.13KUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MUSE kaina?
MUSE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 124.14USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MUSE kaina?
MUSE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.124326USD.
Kokia yra MUSE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MUSE yra --USD.
Ar MUSE kaina šiais metais kils?
MUSE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MUSE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:19:13(UTC+8)

Muse DAO (MUSE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

