Mistery kaina (MERY)
-0.73%
-4.24%
-13.44%
-13.44%
Mistery (MERY) realiojo laiko kaina yra $0.00001643. Per pastarąsias 24 valandas MERY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00001643 iki aukščiausios $ 0.00001754 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MERY kaina yra $ 0.00008562, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MERY per pastarąją valandą pasikeitė -0.73%, per 24 valandas – -4.24%, o per pastarąsias 7 dienas – -13.44%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Mistery rinkos kapitalizacija yra $ 6.92M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. MERY apyvartoje yra 420.69B vienetų, o bendras kiekis siekia 420690271888.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 6.92M
Šiandienos Mistery kainos pokytis į USD: $ 0.
Mistery 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000013127.
Mistery 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000123662.
Mistery 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-4.24%
|30 dienų
|$ -0.0000013127
|-7.99%
|60 dienų
|$ +0.0000123662
|+75.27%
|90 dienų
|$ 0
|--
About Mistery On Cro $MERY was born with the idea of being a meme coin on Cronos chain during the exploding 2024 meme coin season. The founder is David Bui, a well-known and seasoned #crofam $CRO investor on Cryptocom products and a big -well respected- personality on X. David minted “Mistery On CRO” on Cronos blockchain with the purpose of making this chain much better, more popular and specially more fun, but aside from serving as a mere “meme”, $MERY has the ultimate goal of also being a utility token that the founder and the team behind will push to bring many benefits to loyal hodlers. Launched in 27/3/2024 at Sydney, Australia, local time 21h00, the 690,000 $CRO presale sold out within 2 hours. The founder burned the LP to a dead wallet and the contract ownership was renounced. $MERY during its first week of launch got instant traction from the OG #crofam community who jumped in and secured bags. We are now a thriving community that will help nurturing and growing the project by sharing with more and more Web3 users.
Supratimas apie Mistery (MERY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MERYišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.