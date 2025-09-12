Daugiau apie HUDI

Hudi kaina (HUDI)

Neįtraukta į sąrašą

$0.061174
+0.30%1D
Hudi (HUDI) kainos grafikas realiu laiku
Hudi (HUDI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

0.00%

+0.32%

-6.73%

-6.73%

Hudi (HUDI) realiojo laiko kaina yra $0.061174. Per pastarąsias 24 valandas HUDI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.060669 iki aukščiausios $ 0.061513 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HUDI kaina yra $ 4.76, o žemiausia – $ 0.01613198.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HUDI per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – +0.32%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.73%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Hudi (HUDI) rinkos informacija

--
----

Dabartinė Hudi rinkos kapitalizacija yra $ 1.42M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. HUDI apyvartoje yra 23.21M vienetų, o bendras kiekis siekia 69420000.80085. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.25M

Hudi (HUDI) kainos istorija USD

Šiandienos Hudi kainos pokytis į USD: $ +0.00019761.
Hudi 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0394592609.
Hudi 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0218806551.
Hudi 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00019761+0.32%
30 dienų$ -0.0394592609-64.50%
60 dienų$ -0.0218806551-35.76%
90 dienų$ 0--

Kas yra Hudi (HUDI)

HUDI is the #1 DeFi data monetization ecosystem that empowers people and organizations to collect, enrich and trade their data for a profit. For each transaction, HUDI redistributes up to 70% of the total value and 50% goes to data owners.

Hudi (HUDI) išteklius

Oficiali svetainė

Hudi kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Hudi (HUDI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Hudi (HUDI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Hudi prognozes.

Hudi (HUDI) Tokenomika

Supratimas apie Hudi (HUDI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HUDIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Hudi (HUDI)

Kiek Hudi(HUDI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HUDI kaina USD valiuta yra 0.061174USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HUDI į USD kaina?
Dabartinė HUDI kaina USD valiuta yra $ 0.061174. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Hudi rinkos kapitalizacija?
HUDI rinkos kapitalizacija yra $ 1.42MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HUDI apyvartoje?
HUDI apyvartoje yra 23.21MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HUDI kaina?
HUDI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 4.76USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HUDI kaina?
HUDI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01613198USD.
Kokia yra HUDI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HUDI yra --USD.
Ar HUDI kaina šiais metais kils?
HUDI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HUDI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Hudi (HUDI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.