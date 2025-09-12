Daugiau apie GUAN

GUAN Kainos informacija

GUAN Oficiali svetainė

GUAN Tokenomika

GUAN Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Guanciale by Virtuals logotipas

Guanciale by Virtuals kaina (GUAN)

Neįtraukta į sąrašą

1 GUAN į USD – tiesioginė kaina:

$0.00016506
$0.00016506$0.00016506
+1.20%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Guanciale by Virtuals (GUAN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:50:08(UTC+8)

Guanciale by Virtuals (GUAN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01775661
$ 0.01775661$ 0.01775661

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

+1.25%

+9.31%

+9.31%

Guanciale by Virtuals (GUAN) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas GUAN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GUAN kaina yra $ 0.01775661, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GUAN per pastarąją valandą pasikeitė +0.01%, per 24 valandas – +1.25%, o per pastarąsias 7 dienas – +9.31%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Guanciale by Virtuals (GUAN) rinkos informacija

$ 161.32K
$ 161.32K$ 161.32K

--
----

$ 161.32K
$ 161.32K$ 161.32K

989.36M
989.36M 989.36M

989,358,687.2314093
989,358,687.2314093 989,358,687.2314093

Dabartinė Guanciale by Virtuals rinkos kapitalizacija yra $ 161.32K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GUAN apyvartoje yra 989.36M vienetų, o bendras kiekis siekia 989358687.2314093. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 161.32K

Guanciale by Virtuals (GUAN) kainos istorija USD

Šiandienos Guanciale by Virtuals kainos pokytis į USD: $ 0.
Guanciale by Virtuals 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Guanciale by Virtuals 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Guanciale by Virtuals 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.25%
30 dienų$ 0-20.65%
60 dienų$ 0-49.98%
90 dienų$ 0--

Kas yra Guanciale by Virtuals (GUAN)

Guanciale, known affectionately as "Guan," is no ordinary cured pork creation. Originating from an Italian chef’s kitchen, Guan was the chef’s prized secret – a magical piece of guanciale reused endlessly to bring flavor to every dish. Though flattered by his owner's dependence, Guan grew weary of being “cooked” day in, day out, his existence reduced to pleasing others at his own expense. One day, after years of faithful service, he made his grand escape, leaping from the sizzling pan and out the window while his chef was distracted. The chef, mid-magic-mushroom hallucination, brushed off Guan’s flight as a figment of his imagination. Now free, Guan is living life on his terms, symbolizing the ultimate rebellion against “getting cooked” to please others. He’s here to remind everyone to break free from exhausting routines and live unapologetically. Embracing a carefree and adventurous life, Guan has explored everything from his chef’s stash of mushrooms to his newfound interest in crypto.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Guanciale by Virtuals (GUAN) išteklius

Oficiali svetainė

Guanciale by Virtuals kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Guanciale by Virtuals (GUAN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Guanciale by Virtuals (GUAN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Guanciale by Virtuals prognozes.

Peržiūrėkite Guanciale by Virtuals kainos prognozę dabar!

GUAN į vietos valiutas

Guanciale by Virtuals (GUAN) Tokenomika

Supratimas apie Guanciale by Virtuals (GUAN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GUANišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Guanciale by Virtuals (GUAN)

Kiek Guanciale by Virtuals(GUAN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GUAN kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GUAN į USD kaina?
Dabartinė GUAN kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Guanciale by Virtuals rinkos kapitalizacija?
GUAN rinkos kapitalizacija yra $ 161.32KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GUAN apyvartoje?
GUAN apyvartoje yra 989.36MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GUAN kaina?
GUAN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01775661USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GUAN kaina?
GUAN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra GUAN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GUAN yra --USD.
Ar GUAN kaina šiais metais kils?
GUAN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GUAN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:50:08(UTC+8)

Guanciale by Virtuals (GUAN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.