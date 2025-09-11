Daugiau apie EURA

EURA kaina (EURA)

Neįtraukta į sąrašą

1 EURA į USD – tiesioginė kaina:

$1.18
$1.18$1.18
+0.20%1D
USD
EURA (EURA) kainos grafikas realiu laiku
EURA (EURA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.16
$ 1.16$ 1.16
24 val. žemiausia
$ 1.18
$ 1.18$ 1.18
24 val. aukščiausia

$ 1.16
$ 1.16$ 1.16

$ 1.18
$ 1.18$ 1.18

$ 1.21
$ 1.21$ 1.21

$ 0.640182
$ 0.640182$ 0.640182

+0.57%

+0.41%

+1.19%

+1.19%

EURA (EURA) realiojo laiko kaina yra $1.18. Per pastarąsias 24 valandas EURA svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.16 iki aukščiausios $ 1.18 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EURA kaina yra $ 1.21, o žemiausia – $ 0.640182.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EURA per pastarąją valandą pasikeitė +0.57%, per 24 valandas – +0.41%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.19%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

EURA (EURA) rinkos informacija

$ 20.39M
$ 20.39M$ 20.39M

--
----

$ 20.39M
$ 20.39M$ 20.39M

17.34M
17.34M 17.34M

17,337,982.96582378
17,337,982.96582378 17,337,982.96582378

Dabartinė EURA rinkos kapitalizacija yra $ 20.39M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. EURA apyvartoje yra 17.34M vienetų, o bendras kiekis siekia 17337982.96582378. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 20.39M

EURA (EURA) kainos istorija USD

Šiandienos EURA kainos pokytis į USD: $ +0.00484516.
EURA 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0154000620.
EURA 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0053528340.
EURA 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.032284960860949.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00484516+0.41%
30 dienų$ +0.0154000620+1.31%
60 dienų$ -0.0053528340-0.45%
90 dienų$ +0.032284960860949+2.81%

Kas yra EURA (EURA)

agEUR is a stablecoin of the Angle Protocol which value is pegged to the Euro. This stablecoin is backed by derivatives and by the insurance fund of the Angle Protocol. It is fully convertible against collateral held in the protocol. To know the value of 1 Euro, the protocol looks at oracle feeds from Uniswap V3 and Chainlink.

EURA (EURA) išteklius

Oficiali svetainė

EURA kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos EURA (EURA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų EURA (EURA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes EURA prognozes.

Peržiūrėkite EURA kainos prognozę dabar!

EURA į vietos valiutas

EURA (EURA) Tokenomika

Supratimas apie EURA (EURA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EURAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie EURA (EURA)

Kiek EURA(EURA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė EURA kaina USD valiuta yra 1.18USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė EURA į USD kaina?
Dabartinė EURA kaina USD valiuta yra $ 1.18. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra EURA rinkos kapitalizacija?
EURA rinkos kapitalizacija yra $ 20.39MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra EURA apyvartoje?
EURA apyvartoje yra 17.34MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) EURA kaina?
EURA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.21USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) EURA kaina?
EURA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.640182USD.
Kokia yra EURA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis EURA yra --USD.
Ar EURA kaina šiais metais kils?
EURA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite EURA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.