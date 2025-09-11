Delta Exchange kaina (DETO)
Delta Exchange (DETO) realiojo laiko kaina yra $0.061712. Per pastarąsias 24 valandas DETO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.059341 iki aukščiausios $ 0.061712 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DETO kaina yra $ 0.629138, o žemiausia – $ 0.00701012.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DETO per pastarąją valandą pasikeitė +2.49%, per 24 valandas – +3.99%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.85%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Delta Exchange rinkos kapitalizacija yra $ 5.83M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DETO apyvartoje yra 94.42M vienetų, o bendras kiekis siekia 500000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 30.85M
Šiandienos Delta Exchange kainos pokytis į USD: $ +0.00237013.
Delta Exchange 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0059078995.
Delta Exchange 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0070077185.
Delta Exchange 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.00237013
|+3.99%
|30 dienų
|$ +0.0059078995
|+9.57%
|60 dienų
|$ +0.0070077185
|+11.36%
|90 dienų
|$ 0
|--
Delta Exchange Token - DETO is an ERC-20 utility and rewards token that will power Delta Exchange and is integrated across the value chain of the exchange. With DETO, we aim to converge the best of features from CeFi and DeFi. It utilizes market-making pools for liquidity, making it similar to existing DeFi automated market makers, with some important differences. Salient features of DETO: 1. Trade Farming: Traders earn DETO proportional to their trading on Delta. 2. Liquidity Mining (AMM) on single currency pools (BTC and USDT) and more will be added eventually. 3. Robo-Trading: Earn potential yield and DETO by investing in trading strategy pools. 4. Minimum Support Price (MSP): Delta will accept DETO for >= $0.10 as trading fees. 5. Buybacks: Delta Exchange will use a part of the fee earned on the exchange to buyback DETO. 5. Staking and Exchange Utility: Staking with fair lock-up periods. Use DETO to pay fees, use as margin, etc. Delta Exchange is a robust crypto derivatives exchange, offering Futures and Options on Bitcoin and 60+ Altcoins. It was founded in 2018 and backed by marquee investors like Aave, Kyber Network, SinoGlobal Capital, Spartan Group, CoinFund, LuneX, G1 Ventures, gumi Cryptos, BR Capital and more.
