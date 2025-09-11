Daugiau apie DG

Decentral Games logotipas

Decentral Games kaina (DG)

Neįtraukta į sąrašą

1 DG į USD – tiesioginė kaina:

$0.00152423
$0.00152423$0.00152423
+1.70%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
Decentral Games (DG) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:07:15(UTC+8)

Decentral Games (DG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00138307
$ 0.00138307$ 0.00138307
24 val. žemiausia
$ 0.00152422
$ 0.00152422$ 0.00152422
24 val. aukščiausia

$ 0.00138307
$ 0.00138307$ 0.00138307

$ 0.00152422
$ 0.00152422$ 0.00152422

$ 1.63
$ 1.63$ 1.63

$ 0.00113538
$ 0.00113538$ 0.00113538

+9.61%

+1.70%

-2.03%

-2.03%

Decentral Games (DG) realiojo laiko kaina yra $0.00152343. Per pastarąsias 24 valandas DG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00138307 iki aukščiausios $ 0.00152422 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DG kaina yra $ 1.63, o žemiausia – $ 0.00113538.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DG per pastarąją valandą pasikeitė +9.61%, per 24 valandas – +1.70%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.03%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Decentral Games (DG) rinkos informacija

$ 1.42M
$ 1.42M$ 1.42M

--
----

$ 1.42M
$ 1.42M$ 1.42M

934.18M
934.18M 934.18M

934,182,058.3626869
934,182,058.3626869 934,182,058.3626869

Dabartinė Decentral Games rinkos kapitalizacija yra $ 1.42M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DG apyvartoje yra 934.18M vienetų, o bendras kiekis siekia 934182058.3626869. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.42M

Decentral Games (DG) kainos istorija USD

Šiandienos Decentral Games kainos pokytis į USD: $ 0.
Decentral Games 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000124212.
Decentral Games 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0002710628.
Decentral Games 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.70%
30 dienų$ -0.0000124212-0.81%
60 dienų$ -0.0002710628-17.79%
90 dienų$ 0--

Kas yra Decentral Games (DG)

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Decentral Games (DG) išteklius

Oficiali svetainė

Decentral Games kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Decentral Games (DG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Decentral Games (DG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Decentral Games prognozes.

Peržiūrėkite Decentral Games kainos prognozę dabar!

DG į vietos valiutas

Decentral Games (DG) Tokenomika

Supratimas apie Decentral Games (DG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Decentral Games (DG)

Kiek Decentral Games(DG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DG kaina USD valiuta yra 0.00152343USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DG į USD kaina?
Dabartinė DG kaina USD valiuta yra $ 0.00152343. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Decentral Games rinkos kapitalizacija?
DG rinkos kapitalizacija yra $ 1.42MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DG apyvartoje?
DG apyvartoje yra 934.18MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DG kaina?
DG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.63USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DG kaina?
DG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00113538USD.
Kokia yra DG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DG yra --USD.
Ar DG kaina šiais metais kils?
DG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:07:15(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.