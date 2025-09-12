Daugiau apie CADAI

CADAI kaina (CADAI)

1 CADAI į USD – tiesioginė kaina:

$0.01282675
$0.01282675$0.01282675
-0.10%1D
CADAI (CADAI) kainos grafikas realiu laiku
CADAI (CADAI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.01279073
$ 0.01279073$ 0.01279073
24 val. žemiausia
$ 0.01288417
$ 0.01288417$ 0.01288417
24 val. aukščiausia

$ 0.01279073
$ 0.01279073$ 0.01279073

$ 0.01288417
$ 0.01288417$ 0.01288417

$ 0.378584
$ 0.378584$ 0.378584

$ 0.01110216
$ 0.01110216$ 0.01110216

-0.44%

-0.13%

+1.66%

+1.66%

CADAI (CADAI) realiojo laiko kaina yra $0.01282675. Per pastarąsias 24 valandas CADAI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.01279073 iki aukščiausios $ 0.01288417 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CADAI kaina yra $ 0.378584, o žemiausia – $ 0.01110216.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CADAI per pastarąją valandą pasikeitė -0.44%, per 24 valandas – -0.13%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.66%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

CADAI (CADAI) rinkos informacija

$ 186.08K
$ 186.08K$ 186.08K

--
----

$ 186.08K
$ 186.08K$ 186.08K

14.51M
14.51M 14.51M

14,506,813.99169203
14,506,813.99169203 14,506,813.99169203

Dabartinė CADAI rinkos kapitalizacija yra $ 186.08K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CADAI apyvartoje yra 14.51M vienetų, o bendras kiekis siekia 14506813.99169203. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 186.08K

CADAI (CADAI) kainos istorija USD

Šiandienos CADAI kainos pokytis į USD: $ 0.
CADAI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0056632179.
CADAI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0037506353.
CADAI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.005929774422297038.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.13%
30 dienų$ -0.0056632179-44.15%
60 dienų$ -0.0037506353-29.24%
90 dienų$ -0.005929774422297038-31.61%

Kas yra CADAI (CADAI)

CADAICO is transforming the CAD (Computer-Aided Design) industry by tackling inefficiencies in engineering design processes with a combination of AI and blockchain technology. The CADAI Token is the native utility token of the CADAI Platform and Ecosystem. As a multi-faceted digital asset with a fixed supply of 100 million, the $CADAI token plays a vital role in securing the network, providing a medium for fees, and aligning stakeholder initiatives.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

CADAI (CADAI) išteklius

Oficiali svetainė

CADAI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos CADAI (CADAI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų CADAI (CADAI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes CADAI prognozes.

Peržiūrėkite CADAI kainos prognozę dabar!

CADAI į vietos valiutas

CADAI (CADAI) Tokenomika

Supratimas apie CADAI (CADAI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CADAIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie CADAI (CADAI)

Kiek CADAI(CADAI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CADAI kaina USD valiuta yra 0.01282675USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CADAI į USD kaina?
Dabartinė CADAI kaina USD valiuta yra $ 0.01282675. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra CADAI rinkos kapitalizacija?
CADAI rinkos kapitalizacija yra $ 186.08KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CADAI apyvartoje?
CADAI apyvartoje yra 14.51MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CADAI kaina?
CADAI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.378584USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CADAI kaina?
CADAI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.01110216USD.
Kokia yra CADAI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CADAI yra --USD.
Ar CADAI kaina šiais metais kils?
CADAI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CADAI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.