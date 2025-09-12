Daugiau apie ATA

ATA by Virtuals kaina (ATA)

1 ATA į USD – tiesioginė kaina:

$0.00010731
$0.00010731$0.00010731
-2.10%1D
ATA by Virtuals (ATA) kainos grafikas realiu laiku
ATA by Virtuals (ATA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0044467
$ 0.0044467$ 0.0044467

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

-2.18%

+7.21%

+7.21%

ATA by Virtuals (ATA) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas ATA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ATA kaina yra $ 0.0044467, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ATA per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -2.18%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.21%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ATA by Virtuals (ATA) rinkos informacija

$ 101.95K
$ 101.95K$ 101.95K

--
----

$ 107.31K
$ 107.31K$ 107.31K

950.00M
950.00M 950.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė ATA by Virtuals rinkos kapitalizacija yra $ 101.95K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ATA apyvartoje yra 950.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 107.31K

ATA by Virtuals (ATA) kainos istorija USD

Šiandienos ATA by Virtuals kainos pokytis į USD: $ 0.
ATA by Virtuals 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
ATA by Virtuals 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
ATA by Virtuals 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-2.18%
30 dienų$ 0-7.12%
60 dienų$ 0-66.62%
90 dienų$ 0--

Kas yra ATA by Virtuals (ATA)

ATA (Affiliate Targeting AI) is a blockchain-based affiliate marketing platform that combines AI-driven product recommendations with automated commission distribution. The platform utilizes AI agents specialized in different product categories to identify potential customers and provide relevant product recommendations through social media engagement. The system operates primarily through the Amazon Affiliate Program, where AI agents monitor social media activity to detect purchase signals and engage with users through personalized product suggestions. The platform implements smart contracts to handle commission distribution and token mechanics, with the $ATA token serving as the ecosystem's utility token for staking rewards and platform access. Commission earnings are automatically distributed to token stakers through smart contracts, with a portion reinvested into the platform through token buybacks.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

ATA by Virtuals (ATA) išteklius

ATA by Virtuals kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ATA by Virtuals (ATA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ATA by Virtuals (ATA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ATA by Virtuals prognozes.

Peržiūrėkite ATA by Virtuals kainos prognozę dabar!

ATA į vietos valiutas

ATA by Virtuals (ATA) Tokenomika

Supratimas apie ATA by Virtuals (ATA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ATAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ATA by Virtuals (ATA)

Kiek ATA by Virtuals(ATA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ATA kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ATA į USD kaina?
Dabartinė ATA kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ATA by Virtuals rinkos kapitalizacija?
ATA rinkos kapitalizacija yra $ 101.95KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ATA apyvartoje?
ATA apyvartoje yra 950.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ATA kaina?
ATA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0044467USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ATA kaina?
ATA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra ATA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ATA yra --USD.
Ar ATA kaina šiais metais kils?
ATA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ATA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
