ONYXCOIN kaina(XCN)

ONYXCOIN (XCN) kainos grafikas realiu laiku
ONYXCOIN (XCN) kainos informacija (USD)

ONYXCOIN (XCN) realiojo laiko kaina yra $ 0.0107917. Per pastarąsias 24 valandas XCN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0106114 iki aukščiausios $ 0.0111387 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XCN kaina yra $ 0.18411197329148696, o žemiausia – $ 0.000703834566724479.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XCN per pastarąją valandą pasikeitė -0.39%, per 24 valandas – -1.04%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.37%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ONYXCOIN (XCN) rinkos informacija

$ 378.07M
$ 378.07M$ 378.07M

$ 30.23K
$ 30.23K$ 30.23K

$ 743.46M
$ 743.46M$ 743.46M

35.03B
35.03B 35.03B

68,892,071,756.90897
68,892,071,756.90897 68,892,071,756.90897

48,402,432,408.486084
48,402,432,408.486084 48,402,432,408.486084

50.85%

0.01%

ETH

Dabartinė ONYXCOIN rinkos kapitalizacija yra $ 378.07M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 30.23K. XCN apyvartoje yra 35.03B vienetų, o bendras kiekis siekia 48402432408.486084. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 743.46M

ONYXCOIN (XCN) kainos istorija USD

Stebėkite ONYXCOIN kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000113413-1.04%
30 dienų$ -0.0029172-21.28%
60 dienų$ -0.006064-35.98%
90 dienų$ -0.00228-17.45%
ONYXCOIN kainos pokytis šiandien

Šiandien XCN užfiksuotas $ -0.000113413 (-1.04%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

ONYXCOIN 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0029172 (-21.28%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

ONYXCOIN 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XCN rodiklis pasikeitė $ -0.006064 (-35.98% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

ONYXCOIN 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00228 (-17.45%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ONYXCOIN (XCN) pokyčius?

Peržiūrėkite ONYXCOIN kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra ONYXCOIN (XCN)

Onyx Protocol is the backbone of web3 blockchain infrastructure powered by XCN.

ONYXCOIN galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų ONYXCOIN investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti XCNstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie ONYXCOIN mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti ONYXCOIN, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

ONYXCOIN kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ONYXCOIN (XCN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ONYXCOIN (XCN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ONYXCOIN prognozes.

Peržiūrėkite ONYXCOIN kainos prognozę dabar!

ONYXCOIN (XCN) Tokenomika

Supratimas apie ONYXCOIN (XCN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XCNišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti ONYXCOIN (XCN)

Ieškote, kaip nusipirkti ONYXCOIN? Viskas paprasta ir patogu! ONYXCOIN lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

XCN į vietos valiutas

ONYXCOIN išteklius

Išsamesnei ONYXCOIN analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali ONYXCOIN svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ONYXCOIN

Kiek ONYXCOIN(XCN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė XCN kaina USD valiuta yra 0.0107917USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė XCN į USD kaina?
Dabartinė XCN kaina USD valiuta yra $ 0.0107917. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ONYXCOIN rinkos kapitalizacija?
XCN rinkos kapitalizacija yra $ 378.07MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra XCN apyvartoje?
XCN apyvartoje yra 35.03BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) XCN kaina?
XCN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.18411197329148696USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) XCN kaina?
XCN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000703834566724479USD.
Kokia yra XCN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis XCN yra $ 30.23KUSD.
Ar XCN kaina šiais metais kils?
XCN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite XCN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
ONYXCOIN (XCN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

