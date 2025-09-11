ONYXCOIN (XCN) realiojo laiko kaina yra $ 0.0107917. Per pastarąsias 24 valandas XCN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0106114 iki aukščiausios $ 0.0111387 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XCN kaina yra $ 0.18411197329148696, o žemiausia – $ 0.000703834566724479.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XCN per pastarąją valandą pasikeitė -0.39%, per 24 valandas – -1.04%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.37%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
ONYXCOIN (XCN) rinkos informacija
No.145
$ 378.07M
$ 30.23K
$ 743.46M
35.03B
68,892,071,756.90897
48,402,432,408.486084
50.85%
0.01%
ETH
Dabartinė ONYXCOIN rinkos kapitalizacija yra $ 378.07M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 30.23K. XCN apyvartoje yra 35.03B vienetų, o bendras kiekis siekia 48402432408.486084. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 743.46M
ONYXCOIN (XCN) kainos istorija USD
Stebėkite ONYXCOIN kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000113413
-1.04%
30 dienų
$ -0.0029172
-21.28%
60 dienų
$ -0.006064
-35.98%
90 dienų
$ -0.00228
-17.45%
ONYXCOIN kainos pokytis šiandien
Šiandien XCN užfiksuotas $ -0.000113413 (-1.04%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
ONYXCOIN 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0029172 (-21.28%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
ONYXCOIN 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, XCN rodiklis pasikeitė $ -0.006064 (-35.98% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
ONYXCOIN 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.00228 (-17.45%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir ONYXCOIN (XCN) pokyčius?
Onyx Protocol is the backbone of web3 blockchain infrastructure powered by XCN.
ONYXCOIN galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų ONYXCOIN investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti XCNstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie ONYXCOIN mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti ONYXCOIN, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
