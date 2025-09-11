Daugiau apie TAIKO

Taiko logotipas

Taiko kaina(TAIKO)

1 TAIKO į USD – tiesioginė kaina:

$0.4237
$0.4237$0.4237
-1.12%1D
USD
Taiko (TAIKO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:35:15(UTC+8)

Taiko (TAIKO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.4194
$ 0.4194$ 0.4194
24 val. žemiausia
$ 0.4294
$ 0.4294$ 0.4294
24 val. aukščiausia

$ 0.4194
$ 0.4194$ 0.4194

$ 0.4294
$ 0.4294$ 0.4294

$ 3.272762030531162
$ 3.272762030531162$ 3.272762030531162

$ 0.3438804476028733
$ 0.3438804476028733$ 0.3438804476028733

-0.33%

-1.11%

+6.37%

+6.37%

Taiko (TAIKO) realiojo laiko kaina yra $ 0.4237. Per pastarąsias 24 valandas TAIKO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.4194 iki aukščiausios $ 0.4294 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia TAIKO kaina yra $ 3.272762030531162, o žemiausia – $ 0.3438804476028733.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, TAIKO per pastarąją valandą pasikeitė -0.33%, per 24 valandas – -1.11%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.37%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Taiko (TAIKO) rinkos informacija

No.454

$ 77.74M
$ 77.74M$ 77.74M

$ 99.53K
$ 99.53K$ 99.53K

$ 423.70M
$ 423.70M$ 423.70M

183.47M
183.47M 183.47M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

18.34%

ETH

Dabartinė Taiko rinkos kapitalizacija yra $ 77.74M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 99.53K. TAIKO apyvartoje yra 183.47M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 423.70M

Taiko (TAIKO) kainos istorija USD

Stebėkite Taiko kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.004799-1.11%
30 dienų$ -0.0358-7.80%
60 dienų$ -0.0335-7.33%
90 dienų$ -0.0636-13.06%
Taiko kainos pokytis šiandien

Šiandien TAIKO užfiksuotas $ -0.004799 (-1.11%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Taiko 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0358 (-7.80%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Taiko 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, TAIKO rodiklis pasikeitė $ -0.0335 (-7.33% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Taiko 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0636 (-13.06%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Taiko (TAIKO) pokyčius?

Peržiūrėkite Taiko kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Taiko (TAIKO)

Taiko is a fully permissionless and decentralized Ethereum-equivalent ZK-Rollup. This means using Taiko is exactly the same as using Ethereum. Not only does Taiko support all EVM opcodes, but it supports the full JSON-RPC execution client API.

Taiko galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Taiko investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti TAIKOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Taiko mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Taiko, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Taiko kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Taiko (TAIKO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Taiko (TAIKO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Taiko prognozes.

Peržiūrėkite Taiko kainos prognozę dabar!

Taiko (TAIKO) Tokenomika

Supratimas apie Taiko (TAIKO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie TAIKOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Taiko (TAIKO)

Ieškote, kaip nusipirkti Taiko? Viskas paprasta ir patogu! Taiko lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

TAIKO į vietos valiutas

1 Taiko(TAIKO) į VND
11,149.6655
1 Taiko(TAIKO) į AUD
A$0.639787
1 Taiko(TAIKO) į GBP
0.309301
1 Taiko(TAIKO) į EUR
0.360145
1 Taiko(TAIKO) į USD
$0.4237
1 Taiko(TAIKO) į MYR
RM1.788014
1 Taiko(TAIKO) į TRY
17.490336
1 Taiko(TAIKO) į JPY
¥62.2839
1 Taiko(TAIKO) į ARS
ARS$603.56065
1 Taiko(TAIKO) į RUB
35.798413
1 Taiko(TAIKO) į INR
37.383051
1 Taiko(TAIKO) į IDR
Rp6,945.900528
1 Taiko(TAIKO) į KRW
589.290434
1 Taiko(TAIKO) į PHP
24.239877
1 Taiko(TAIKO) į EGP
￡E.20.396918
1 Taiko(TAIKO) į BRL
R$2.28798
1 Taiko(TAIKO) į CAD
C$0.584706
1 Taiko(TAIKO) į BDT
51.60666
1 Taiko(TAIKO) į NGN
639.062473
1 Taiko(TAIKO) į COP
$1,661.564972
1 Taiko(TAIKO) į ZAR
R.7.410513
1 Taiko(TAIKO) į UAH
17.490336
1 Taiko(TAIKO) į VES
Bs66.0972
1 Taiko(TAIKO) į CLP
$407.1757
1 Taiko(TAIKO) į PKR
Rs120.335037
1 Taiko(TAIKO) į KZT
228.408196
1 Taiko(TAIKO) į THB
฿13.465186
1 Taiko(TAIKO) į TWD
NT$12.867769
1 Taiko(TAIKO) į AED
د.إ1.554979
1 Taiko(TAIKO) į CHF
Fr0.334723
1 Taiko(TAIKO) į HKD
HK$3.296386
1 Taiko(TAIKO) į AMD
֏161.900007
1 Taiko(TAIKO) į MAD
.د.م3.826011
1 Taiko(TAIKO) į MXN
$7.88082
1 Taiko(TAIKO) į SAR
ريال1.588875
1 Taiko(TAIKO) į PLN
1.542268
1 Taiko(TAIKO) į RON
лв1.838858
1 Taiko(TAIKO) į SEK
kr3.961595
1 Taiko(TAIKO) į BGN
лв0.707579
1 Taiko(TAIKO) į HUF
Ft142.418281
1 Taiko(TAIKO) į CZK
8.838382
1 Taiko(TAIKO) į KWD
د.ك0.1292285
1 Taiko(TAIKO) į ILS
1.410921
1 Taiko(TAIKO) į AOA
Kz387.647367
1 Taiko(TAIKO) į BHD
.د.ب0.1597349
1 Taiko(TAIKO) į BMD
$0.4237
1 Taiko(TAIKO) į DKK
kr2.703206
1 Taiko(TAIKO) į HNL
L11.105177
1 Taiko(TAIKO) į MUR
19.303772
1 Taiko(TAIKO) į NAD
$7.448646
1 Taiko(TAIKO) į NOK
kr4.207341
1 Taiko(TAIKO) į NZD
$0.711816
1 Taiko(TAIKO) į PAB
B/.0.4237
1 Taiko(TAIKO) į PGK
K1.796488
1 Taiko(TAIKO) į QAR
ر.ق1.542268
1 Taiko(TAIKO) į RSD
дин.42.433555

Taiko išteklius

Išsamesnei Taiko analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Taiko svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Taiko

Kiek Taiko(TAIKO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė TAIKO kaina USD valiuta yra 0.4237USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė TAIKO į USD kaina?
Dabartinė TAIKO kaina USD valiuta yra $ 0.4237. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Taiko rinkos kapitalizacija?
TAIKO rinkos kapitalizacija yra $ 77.74MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra TAIKO apyvartoje?
TAIKO apyvartoje yra 183.47MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) TAIKO kaina?
TAIKO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3.272762030531162USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) TAIKO kaina?
TAIKO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.3438804476028733USD.
Kokia yra TAIKO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis TAIKO yra $ 99.53KUSD.
Ar TAIKO kaina šiais metais kils?
TAIKO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite TAIKO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 13:35:15(UTC+8)

Taiko (TAIKO) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

1 TAIKO = 0.4237 USD

