Duko logotipas

Duko kaina(DUKO)

1 DUKO į USD – tiesioginė kaina:

$0.0002429
-0.24%1D
USD
Duko (DUKO) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 10:46:15(UTC+8)

Duko (DUKO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0002358
24 val. žemiausia
$ 0.0002462
24 val. aukščiausia

$ 0.0002358
$ 0.0002462
$ 0.00729887217163372
$ 0.000000289013616352
0.00%

-0.24%

+0.78%

+0.78%

Duko (DUKO) realiojo laiko kaina yra $ 0.0002429. Per pastarąsias 24 valandas DUKO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0002358 iki aukščiausios $ 0.0002462 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DUKO kaina yra $ 0.00729887217163372, o žemiausia – $ 0.000000289013616352.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DUKO per pastarąją valandą pasikeitė 0.00%, per 24 valandas – -0.24%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.78%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Duko (DUKO) rinkos informacija

No.1794

$ 2.35M
$ 2.78K
$ 2.43M
9.66B
9,999,609,598
SOL

Dabartinė Duko rinkos kapitalizacija yra $ 2.35M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 2.78K. DUKO apyvartoje yra 9.66B vienetų, o bendras kiekis siekia 9999609598. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.43M

Duko (DUKO) kainos istorija USD

Stebėkite Duko kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000000584-0.24%
30 dienų$ +0.0000016+0.66%
60 dienų$ -0.0000406-14.33%
90 dienų$ +0.0000238+10.86%
Duko kainos pokytis šiandien

Šiandien DUKO užfiksuotas $ -0.000000584 (-0.24%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Duko 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.0000016 (+0.66%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Duko 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DUKO rodiklis pasikeitė $ -0.0000406 (-14.33% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Duko 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0000238 (+10.86%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Duko (DUKO) pokyčius?

Peržiūrėkite Duko kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Duko (DUKO)

Duko IS THE CUTEST SOLANA PET Aimed to bring all the dog lovers to a low fee chain that empowers memes and communities.

Duko galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Duko investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti DUKOstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Duko mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Duko, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Duko kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Duko (DUKO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Duko (DUKO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Duko prognozes.

Peržiūrėkite Duko kainos prognozę dabar!

Duko (DUKO) Tokenomika

Supratimas apie Duko (DUKO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DUKOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Duko (DUKO)

Ieškote, kaip nusipirkti Duko? Viskas paprasta ir patogu! Duko lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

DUKO į vietos valiutas

1 Duko(DUKO) į VND
6.3919135
1 Duko(DUKO) į AUD
A$0.000366779
1 Duko(DUKO) į GBP
0.000177317
1 Duko(DUKO) į EUR
0.000206465
1 Duko(DUKO) į USD
$0.0002429
1 Duko(DUKO) į MYR
RM0.001025038
1 Duko(DUKO) į TRY
0.010026912
1 Duko(DUKO) į JPY
¥0.0357063
1 Duko(DUKO) į ARS
ARS$0.34601105
1 Duko(DUKO) į RUB
0.02052505
1 Duko(DUKO) į INR
0.02139949
1 Duko(DUKO) į IDR
Rp3.981966576
1 Duko(DUKO) į KRW
0.337830178
1 Duko(DUKO) į PHP
0.013886593
1 Duko(DUKO) į EGP
￡E.0.011681061
1 Duko(DUKO) į BRL
R$0.00131166
1 Duko(DUKO) į CAD
C$0.000335202
1 Duko(DUKO) į BDT
0.02958522
1 Duko(DUKO) į NGN
0.366917453
1 Duko(DUKO) į COP
$0.952546924
1 Duko(DUKO) į ZAR
R.0.004248321
1 Duko(DUKO) į UAH
0.010026912
1 Duko(DUKO) į VES
Bs0.0378924
1 Duko(DUKO) į CLP
$0.2334269
1 Duko(DUKO) į PKR
Rs0.068986029
1 Duko(DUKO) į KZT
0.130942532
1 Duko(DUKO) į THB
฿0.00772422
1 Duko(DUKO) į TWD
NT$0.007362299
1 Duko(DUKO) į AED
د.إ0.000891443
1 Duko(DUKO) į CHF
Fr0.000191891
1 Duko(DUKO) į HKD
HK$0.001889762
1 Duko(DUKO) į AMD
֏0.092814519
1 Duko(DUKO) į MAD
.د.م0.002193387
1 Duko(DUKO) į MXN
$0.004515511
1 Duko(DUKO) į SAR
ريال0.000910875
1 Duko(DUKO) į PLN
0.000884156
1 Duko(DUKO) į RON
лв0.001054186
1 Duko(DUKO) į SEK
kr0.002271115
1 Duko(DUKO) į BGN
лв0.000405643
1 Duko(DUKO) į HUF
Ft0.081645977
1 Duko(DUKO) į CZK
0.005066894
1 Duko(DUKO) į KWD
د.ك0.0000740845
1 Duko(DUKO) į ILS
0.000806428
1 Duko(DUKO) į AOA
Kz0.222231639
1 Duko(DUKO) į BHD
.د.ب0.0000915733
1 Duko(DUKO) į BMD
$0.0002429
1 Duko(DUKO) į DKK
kr0.001549702
1 Duko(DUKO) į HNL
L0.006366409
1 Duko(DUKO) į MUR
0.01105195
1 Duko(DUKO) į NAD
$0.004270182
1 Duko(DUKO) į NOK
kr0.002411997
1 Duko(DUKO) į NZD
$0.000408072
1 Duko(DUKO) į PAB
B/.0.0002429
1 Duko(DUKO) į PGK
K0.001029896
1 Duko(DUKO) į QAR
ر.ق0.000884156
1 Duko(DUKO) į RSD
дин.0.024333722

Duko išteklius

Išsamesnei Duko analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Duko svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Duko

Kiek Duko(DUKO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DUKO kaina USD valiuta yra 0.0002429USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DUKO į USD kaina?
Dabartinė DUKO kaina USD valiuta yra $ 0.0002429. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Duko rinkos kapitalizacija?
DUKO rinkos kapitalizacija yra $ 2.35MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DUKO apyvartoje?
DUKO apyvartoje yra 9.66BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DUKO kaina?
DUKO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00729887217163372USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DUKO kaina?
DUKO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000000289013616352USD.
Kokia yra DUKO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DUKO yra $ 2.78KUSD.
Ar DUKO kaina šiais metais kils?
DUKO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DUKO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 10:46:15(UTC+8)

