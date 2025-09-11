DeFi (DEFI) realiojo laiko kaina yra $ 0.001714. Per pastarąsias 24 valandas DEFI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001669 iki aukščiausios $ 0.001721 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DEFI kaina yra $ 1.004206075461872, o žemiausia – $ 0.002023143867285916.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DEFI per pastarąją valandą pasikeitė +0.35%, per 24 valandas – -0.22%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.52%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
DeFi (DEFI) rinkos informacija
No.2785
$ 51.52K
$ 51.52K$ 51.52K
$ 69.25K
$ 69.25K$ 69.25K
$ 1.71M
$ 1.71M$ 1.71M
30.06M
30.06M 30.06M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
102,388,828.12
102,388,828.12 102,388,828.12
3.00%
ETH
Dabartinė DeFi rinkos kapitalizacija yra $ 51.52K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 69.25K. DEFI apyvartoje yra 30.06M vienetų, o bendras kiekis siekia 102388828.12. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.71M
DeFi (DEFI) kainos istorija USD
Stebėkite DeFi kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.00000395
-0.22%
30 dienų
$ -0.000176
-9.32%
60 dienų
$ -0.00045
-20.80%
90 dienų
$ -0.000747
-30.36%
DeFi kainos pokytis šiandien
Šiandien DEFI užfiksuotas $ -0.00000395 (-0.22%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
DeFi 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000176 (-9.32%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
DeFi 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DEFI rodiklis pasikeitė $ -0.00045 (-20.80% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
DeFi 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000747 (-30.36%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir DeFi (DEFI) pokyčius?
De.Fi is the Web3 SocialFi & Antivirus. By bringing accessibility and gamification along with cutting edge risk mitigation technology, De.Fi is onboarding the next 100 million investors unlocking previously latent opportunity.
DeFi galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų DeFi investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti DeFi, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
DeFi kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos DeFi (DEFI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DeFi (DEFI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DeFi prognozes.
Supratimas apie DeFi (DEFI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DEFIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti DeFi (DEFI)
Ieškote, kaip nusipirkti DeFi? Viskas paprasta ir patogu! DeFi lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.