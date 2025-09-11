Daugiau apie DEFI

$0.001714
$0.001714$0.001714
-0.23%1D
DeFi (DEFI) kainos grafikas realiu laiku
DeFi (DEFI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.001669
$ 0.001669$ 0.001669
24 val. žemiausia
$ 0.001721
$ 0.001721$ 0.001721
24 val. aukščiausia

$ 0.001669
$ 0.001669$ 0.001669

$ 0.001721
$ 0.001721$ 0.001721

$ 1.004206075461872
$ 1.004206075461872$ 1.004206075461872

$ 0.002023143867285916
$ 0.002023143867285916$ 0.002023143867285916

+0.35%

-0.22%

+7.52%

+7.52%

DeFi (DEFI) realiojo laiko kaina yra $ 0.001714. Per pastarąsias 24 valandas DEFI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.001669 iki aukščiausios $ 0.001721 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DEFI kaina yra $ 1.004206075461872, o žemiausia – $ 0.002023143867285916.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DEFI per pastarąją valandą pasikeitė +0.35%, per 24 valandas – -0.22%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.52%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

DeFi (DEFI) rinkos informacija

No.2785

$ 51.52K
$ 51.52K$ 51.52K

$ 69.25K
$ 69.25K$ 69.25K

$ 1.71M
$ 1.71M$ 1.71M

30.06M
30.06M 30.06M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

102,388,828.12
102,388,828.12 102,388,828.12

3.00%

ETH

Dabartinė DeFi rinkos kapitalizacija yra $ 51.52K, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 69.25K. DEFI apyvartoje yra 30.06M vienetų, o bendras kiekis siekia 102388828.12. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.71M

DeFi (DEFI) kainos istorija USD

Stebėkite DeFi kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00000395-0.22%
30 dienų$ -0.000176-9.32%
60 dienų$ -0.00045-20.80%
90 dienų$ -0.000747-30.36%
DeFi kainos pokytis šiandien

Šiandien DEFI užfiksuotas $ -0.00000395 (-0.22%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

DeFi 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.000176 (-9.32%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

DeFi 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, DEFI rodiklis pasikeitė $ -0.00045 (-20.80% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

DeFi 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.000747 (-30.36%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir DeFi (DEFI) pokyčius?

Peržiūrėkite DeFi kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra DeFi (DEFI)

De.Fi is the Web3 SocialFi & Antivirus. By bringing accessibility and gamification along with cutting edge risk mitigation technology, De.Fi is onboarding the next 100 million investors unlocking previously latent opportunity.

DeFi galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų DeFi investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

- Patikrinti DEFIstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie DeFi mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti DeFi, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

DeFi kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos DeFi (DEFI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DeFi (DEFI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DeFi prognozes.

Peržiūrėkite DeFi kainos prognozę dabar!

DeFi (DEFI) Tokenomika

Supratimas apie DeFi (DEFI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DEFIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti DeFi (DEFI)

Ieškote, kaip nusipirkti DeFi? Viskas paprasta ir patogu! DeFi lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti". Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

DEFI į vietos valiutas

1 DeFi(DEFI) į VND
45.10391
1 DeFi(DEFI) į AUD
A$0.00258814
1 DeFi(DEFI) į GBP
0.00125122
1 DeFi(DEFI) į EUR
0.0014569
1 DeFi(DEFI) į USD
$0.001714
1 DeFi(DEFI) į MYR
RM0.00723308
1 DeFi(DEFI) į TRY
0.07075392
1 DeFi(DEFI) į JPY
¥0.251958
1 DeFi(DEFI) į ARS
ARS$2.441593
1 DeFi(DEFI) į RUB
0.14481586
1 DeFi(DEFI) į INR
0.15102054
1 DeFi(DEFI) į IDR
Rp28.09835616
1 DeFi(DEFI) į KRW
2.38054032
1 DeFi(DEFI) į PHP
0.09807508
1 DeFi(DEFI) į EGP
￡E.0.08242626
1 DeFi(DEFI) į BRL
R$0.0092556
1 DeFi(DEFI) į CAD
C$0.00236532
1 DeFi(DEFI) į BDT
0.2087652
1 DeFi(DEFI) į NGN
2.58911698
1 DeFi(DEFI) į COP
$6.72155384
1 DeFi(DEFI) į ZAR
R.0.02997786
1 DeFi(DEFI) į UAH
0.07075392
1 DeFi(DEFI) į VES
Bs0.267384
1 DeFi(DEFI) į CLP
$1.647154
1 DeFi(DEFI) į PKR
Rs0.48679314
1 DeFi(DEFI) į KZT
0.92398312
1 DeFi(DEFI) į THB
฿0.05445378
1 DeFi(DEFI) į TWD
NT$0.05191706
1 DeFi(DEFI) į AED
د.إ0.00629038
1 DeFi(DEFI) į CHF
Fr0.00135406
1 DeFi(DEFI) į HKD
HK$0.01333492
1 DeFi(DEFI) į AMD
֏0.65493654
1 DeFi(DEFI) į MAD
.د.م0.01547742
1 DeFi(DEFI) į MXN
$0.03186326
1 DeFi(DEFI) į SAR
ريال0.0064275
1 DeFi(DEFI) į PLN
0.00623896
1 DeFi(DEFI) į RON
лв0.00743876
1 DeFi(DEFI) į SEK
kr0.0160259
1 DeFi(DEFI) į BGN
лв0.00286238
1 DeFi(DEFI) į HUF
Ft0.57612682
1 DeFi(DEFI) į CZK
0.03575404
1 DeFi(DEFI) į KWD
د.ك0.00052277
1 DeFi(DEFI) į ILS
0.00569048
1 DeFi(DEFI) į AOA
Kz1.56815574
1 DeFi(DEFI) į BHD
.د.ب0.000646178
1 DeFi(DEFI) į BMD
$0.001714
1 DeFi(DEFI) į DKK
kr0.01093532
1 DeFi(DEFI) į HNL
L0.04492394
1 DeFi(DEFI) į MUR
0.077987
1 DeFi(DEFI) į NAD
$0.03013212
1 DeFi(DEFI) į NOK
kr0.01702002
1 DeFi(DEFI) į NZD
$0.00287952
1 DeFi(DEFI) į PAB
B/.0.001714
1 DeFi(DEFI) į PGK
K0.00726736
1 DeFi(DEFI) į QAR
ر.ق0.00623896
1 DeFi(DEFI) į RSD
дин.0.17170852

Išsamesnei DeFi analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali DeFi svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie DeFi

Kiek DeFi(DEFI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DEFI kaina USD valiuta yra 0.001714USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DEFI į USD kaina?
Dabartinė DEFI kaina USD valiuta yra $ 0.001714. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra DeFi rinkos kapitalizacija?
DEFI rinkos kapitalizacija yra $ 51.52KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DEFI apyvartoje?
DEFI apyvartoje yra 30.06MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DEFI kaina?
DEFI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.004206075461872USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DEFI kaina?
DEFI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.002023143867285916USD.
Kokia yra DEFI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DEFI yra $ 69.25KUSD.
Ar DEFI kaina šiais metais kils?
DEFI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DEFI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 10:42:02(UTC+8)

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

1 DEFI = 0.001714 USD

