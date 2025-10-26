Il prezzo in tempo reale di WaterMinder oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi WMDR a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di WMDR su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di WaterMinder oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi WMDR a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di WMDR su MEXC ora.

Prezzo di WaterMinder (WMDR)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in WMDR:

$0.00032564
+30.20%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di WaterMinder (WMDR)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:21:51 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di WaterMinder (WMDR) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0
Min sulle 24h
$ 0
Max sulle 24h

$ 0
$ 0
$ 0.00259935
$ 0
-0.00%

+30.24%

+44.56%

+44.56%

Il prezzo in tempo reale di WaterMinder (WMDR) è --. Nelle ultime 24 ore, WMDR ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di WMDR è $ 0.00259935, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.

In termini di performance a breve termine, WMDR è variato del -0.00% nell'ultima ora, del +30.24% nelle 24 ore e del +44.56% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di WaterMinder (WMDR)

$ 325.63K
--
$ 325.63K
999.97M
999,968,507.096616
L'attuale capitalizzazione di mercato di WaterMinder è $ 325.63K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di WMDR è 999.97M, con una fornitura totale di 999968507.096616. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 325.63K.

Cronologia dei prezzi di WaterMinder (WMDR) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di WaterMinder a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di WaterMinder in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di WaterMinder in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di WaterMinder in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0+30.24%
30 giorni$ 0+76.83%
60 giorni$ 0+0.13%
90 giorni$ 0--

Che cos'è WaterMinder (WMDR)

WaterMinder’s mission is to raise awareness and importance of hydration. For more than a decade, we’ve been helping people stay hydrated.

Since its launch, our app has taken the world by storm, with over 5 million downloads and counting. It’s been honored with prestigious accolades, including the App Store Editor’s Choice Award and being named Apple’s Best of 2019 App. The app has earned glowing features in top publications and outlets like The New Yorker, Women’s Health, Glamour, TechCrunch, Mashable, Lifehacker, and The Telegraph, to name a few. Its widespread recognition and user-friendly design have made it a go-to tool for millions, including high-profile users like Twitter founder Jack Dorsey and a Dubai prince, showcasing its universal appeal and impact.

Beyond its success in the app world, we’ve expanded our mission with the release of the Hydration Guide book, empowering users to live healthier lives.

The app’s versatility shines through its availability across multiple platforms, including iOS, iPadOS, watchOS, macOS, visionOS, and Android.

We’re thrilled to keep pushing the boundaries of what’s possible in health and technology.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo.

Risorsa WaterMinder (WMDR)

Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di WaterMinder (USD)

Quanto varrà WaterMinder (WMDR) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset WaterMinder (WMDR) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per WaterMinder.

Controlla subito la previsione del prezzo di WaterMinder!

WMDR in valute locali

Economia del token di WaterMinder (WMDR)

Comprendere l'economia del token di WaterMinder (WMDR) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token WMDR!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a WaterMinder (WMDR)

Quanto vale oggi WaterMinder (WMDR)?
Il prezzo in tempo reale di WMDR in USD è 0 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da WMDR in USD?
Il prezzo attuale di WMDR in USD è $ 0. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di WaterMinder?
La capitalizzazione di mercato per WMDR è $ 325.63K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di WMDR?
La fornitura circolante di WMDR è 999.97M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di WMDR?
WMDR ha raggiunto un prezzo ATH di 0.00259935 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di WMDR?
WMDR ha visto un prezzo ATL di 0 USD.
Qual è il volume di trading di WMDR?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per WMDR è -- USD.
WMDR salirà quest'anno?
WMDR potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di WMDR per un'analisi più approfondita.
Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

