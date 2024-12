Che cos'è Super Champs (CHAMP)

Super Champs stands out by merging NFTs with gameplay, featuring high-value characters and collaborations with real-world personalities with massive followings. This combination creates a dynamic platform for community ownership and engagement, while the $CHAMP token unlocks premium experiences and fuels the ecosystem’s growth. With a roadmap that includes celebrity-driven content and expansive media offerings, Super Champs is positioned as a next-generation global media and gaming franchise.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Super Champs (CHAMP) Whitepaper Sito web ufficiale