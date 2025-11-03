Modulr (EMDR) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 5.68 24h alacsony $ 7.07 24h magas 24h alacsony $ 5.68 24h magas $ 7.07 Minden idők csúcspontja $ 80.59 Legalacsonyabb ár $ 3.24 Árváltozás (1H) -11.10% Árváltozás (1D) -12.07% Árváltozás (7D) -37.95%

Modulr (EMDR) valós idejű ár: $5.68. Az elmúlt 24 órában, a(z)EMDR legalacsonyabb ára $ 5.68, legmagasabb ára pedig $ 7.07 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) EMDR valaha volt legmagasabb ára $ 80.59, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 3.24 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) EMDR változása a következő volt: -11.10% az elmúlt órában, -12.07% az elmúlt 24 órában, és -37.95% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Modulr (EMDR) piaci információk

Piaci érték $ 4.07M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 5.68M Forgalomban lévő készlet 717.08K Teljes tokenszám 1,000,000.0

A(z) Modulr jelenlegi piaci plafonja $ 4.07M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) EMDR keringésben lévő tokenszáma 717.08K, és a teljes tokenszám 1000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 5.68M.