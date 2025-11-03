Dolphin (DPHN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 24h alacsony $ 0 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.02226817 Legalacsonyabb ár $ 0.01112509 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) -8.54%

Dolphin (DPHN) valós idejű ár: $0.01975419. Az elmúlt 24 órában, a(z)DPHN legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DPHN valaha volt legmagasabb ára $ 0.02226817, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.01112509 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DPHN változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -8.54% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Dolphin (DPHN) piaci információk

Piaci érték $ 9.84M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 19.75M Forgalomban lévő készlet 497.97M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0

A(z) Dolphin jelenlegi piaci plafonja $ 9.84M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DPHN keringésben lévő tokenszáma 497.97M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 19.75M.