TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Dolphin ár ma 0.01975419 USD. Kövesd nyomon a(z) DPHN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DPHN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Dolphin ár ma 0.01975419 USD. Kövesd nyomon a(z) DPHN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DPHN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: DPHN

DPHN árinformációk

Mi a(z) DPHN

DPHN fehér könyv

DPHN hivatalos webhely

DPHN tokenomikai adatai

DPHN árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Dolphin Logó

Dolphin Ár (DPHN)

Nem listázott

1 DPHN-USD élő ár:

$0.01975419
$0.01975419$0.01975419
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Dolphin (DPHN) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:28:55 (UTC+8)

Dolphin (DPHN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02226817
$ 0.02226817$ 0.02226817

$ 0.01112509
$ 0.01112509$ 0.01112509

--

--

-8.54%

-8.54%

Dolphin (DPHN) valós idejű ár: $0.01975419. Az elmúlt 24 órában, a(z)DPHN legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DPHN valaha volt legmagasabb ára $ 0.02226817, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.01112509 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DPHN változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és -8.54% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Dolphin (DPHN) piaci információk

$ 9.84M
$ 9.84M$ 9.84M

--
----

$ 19.75M
$ 19.75M$ 19.75M

497.97M
497.97M 497.97M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Dolphin jelenlegi piaci plafonja $ 9.84M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DPHN keringésben lévő tokenszáma 497.97M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 19.75M.

Dolphin (DPHN) árelőzmények USD

A(z) DolphinUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Dolphin USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Dolphin USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Dolphin USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 0--
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Dolphin (DPHN)

Dolphin is a project dedicated to pushing the boundaries of AI model development and distributed inference.

Our flagship product is Dolphin Network – A Decentralized AI Inference Network.

The goal of Dolphin Network is to allow gamers & other GPU owners to repurpose their GPUs during idle periods by powering a portion of our inference network.

By processing a portion of the network’s requests, they are able to earn $DPHN tokens which can later be used for inference or sold on the market to recoup the cost of the GPU.

The integrity of the network is upheld through a mix of encryption, randomly sampled validation & cryptoeconomic bonding.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Dolphin (DPHN) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Dolphin árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Dolphin (DPHN) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Dolphin (DPHN) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Dolphin rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Dolphin árelőrejelzését most!

DPHN helyi valutákra

Dolphin (DPHN) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Dolphin (DPHN) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) DPHN token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Dolphin (DPHN)

Mennyit ér ma a(z) Dolphin (DPHN)?
A(z) élő DPHN ár a(z) USD esetében 0.01975419 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) DPHN ára a(z) USD esetében?
A(z) DPHN jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.01975419. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Dolphin piaci plafonja?
A(z) DPHN piaci plafonja $ 9.84M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) DPHN keringésben lévő tokenszáma?
A(z) DPHN keringésben lévő tokenszáma 497.97M USD.
Mi volt a(z) DPHN mindenkori legmagasabb ára?
A(z) DPHN mindenkori legmagasabb ára 0.02226817 USD.
Mi volt a(z) DPHN mindenkori legmagasabb ár?
A(z) DPHN mindenkori legalacsonyabb ára 0.01112509 USD.
Mekkora a(z) DPHN kereskedési volumene?
A(z) DPHN élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) DPHN ára emelkedni fog idén?
A(z) DPHN a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) DPHN árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:28:55 (UTC+8)

Dolphin (DPHN) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,249.87
$107,249.87$107,249.87

-2.59%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,700.44
$3,700.44$3,700.44

-3.96%

Solana Logó

Solana

SOL

$175.86
$175.86$175.86

-4.30%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0499
$1.0499$1.0499

-16.80%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,700.44
$3,700.44$3,700.44

-3.96%

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,249.87
$107,249.87$107,249.87

-2.59%

Solana Logó

Solana

SOL

$175.86
$175.86$175.86

-4.30%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4063
$2.4063$2.4063

-3.74%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0499
$1.0499$1.0499

-16.80%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.07200
$0.07200$0.07200

+620.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0312
$0.0312$0.0312

-89.19%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05365
$0.05365$0.05365

-2.84%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.07200
$0.07200$0.07200

+620.00%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000513
$0.0000513$0.0000513

+103.57%

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000000850
$0.000000000850$0.000000000850

+95.40%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006182
$0.00006182$0.00006182

+68.86%

AEGIS Logó

AEGIS

AEGIS

$0.0003000
$0.0003000$0.0003000

+50.00%