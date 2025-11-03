CTOC (CTOC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.0323396 24h alacsony $ 0.03255367 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.154429 Legalacsonyabb ár $ 0.00791853 Árváltozás (1H) +0.22% Árváltozás (1D) -0.01% Árváltozás (7D) -6.42%

CTOC (CTOC) valós idejű ár: $0.03242621. Az elmúlt 24 órában, a(z)CTOC legalacsonyabb ára $ 0.0323396, legmagasabb ára pedig $ 0.03255367 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CTOC valaha volt legmagasabb ára $ 0.154429, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00791853 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CTOC változása a következő volt: +0.22% az elmúlt órában, -0.01% az elmúlt 24 órában, és -6.42% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

CTOC (CTOC) piaci információk

Piaci érték $ 1.96M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 162.16M Forgalomban lévő készlet 60.50M Teljes tokenszám 5,000,000,000.0

A(z) CTOC jelenlegi piaci plafonja $ 1.96M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CTOC keringésben lévő tokenszáma 60.50M, és a teljes tokenszám 5000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 162.16M.