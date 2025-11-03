Cronos Legends (CLG) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 120.0 $ 120.0 $ 120.0 24h alacsony $ 127.59 $ 127.59 $ 127.59 24h magas 24h alacsony $ 120.0$ 120.0 $ 120.0 24h magas $ 127.59$ 127.59 $ 127.59 Minden idők csúcspontja $ 474.6$ 474.6 $ 474.6 Legalacsonyabb ár $ 52.75$ 52.75 $ 52.75 Árváltozás (1H) -0.16% Árváltozás (1D) -5.19% Árváltozás (7D) -3.90% Árváltozás (7D) -3.90%

Cronos Legends (CLG) valós idejű ár: $120.39. Az elmúlt 24 órában, a(z)CLG legalacsonyabb ára $ 120.0, legmagasabb ára pedig $ 127.59 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CLG valaha volt legmagasabb ára $ 474.6, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 52.75 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CLG változása a következő volt: -0.16% az elmúlt órában, -5.19% az elmúlt 24 órában, és -3.90% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Cronos Legends (CLG) piaci információk

Piaci érték $ 40.87K$ 40.87K $ 40.87K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 57.62K$ 57.62K $ 57.62K Forgalomban lévő készlet 339.01 339.01 339.01 Teljes tokenszám 477.9525 477.9525 477.9525

A(z) Cronos Legends jelenlegi piaci plafonja $ 40.87K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CLG keringésben lévő tokenszáma 339.01, és a teljes tokenszám 477.9525. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 57.62K.