TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Cronos Legends ár ma 120.39 USD. Kövesd nyomon a(z) CLG USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) CLG ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Cronos Legends ár ma 120.39 USD. Kövesd nyomon a(z) CLG USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) CLG ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: CLG

CLG árinformációk

Mi a(z) CLG

CLG fehér könyv

CLG hivatalos webhely

CLG tokenomikai adatai

CLG árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Cronos Legends Logó

Cronos Legends Ár (CLG)

Nem listázott

1 CLG-USD élő ár:

$120.39
$120.39$120.39
-5.10%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Cronos Legends (CLG) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:24:19 (UTC+8)

Cronos Legends (CLG) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 120.0
$ 120.0$ 120.0
24h alacsony
$ 127.59
$ 127.59$ 127.59
24h magas

$ 120.0
$ 120.0$ 120.0

$ 127.59
$ 127.59$ 127.59

$ 474.6
$ 474.6$ 474.6

$ 52.75
$ 52.75$ 52.75

-0.16%

-5.19%

-3.90%

-3.90%

Cronos Legends (CLG) valós idejű ár: $120.39. Az elmúlt 24 órában, a(z)CLG legalacsonyabb ára $ 120.0, legmagasabb ára pedig $ 127.59 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CLG valaha volt legmagasabb ára $ 474.6, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 52.75 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CLG változása a következő volt: -0.16% az elmúlt órában, -5.19% az elmúlt 24 órában, és -3.90% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Cronos Legends (CLG) piaci információk

$ 40.87K
$ 40.87K$ 40.87K

--
----

$ 57.62K
$ 57.62K$ 57.62K

339.01
339.01 339.01

477.9525
477.9525 477.9525

A(z) Cronos Legends jelenlegi piaci plafonja $ 40.87K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CLG keringésben lévő tokenszáma 339.01, és a teljes tokenszám 477.9525. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 57.62K.

Cronos Legends (CLG) árelőzmények USD

A(z) Cronos LegendsUSD mai árváltozása a következő volt: $ -6.5954511899668.
A(z) Cronos Legends USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +10.9987942830.
A(z) Cronos Legends USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -74.2573224960.
A(z) Cronos Legends USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -228.28915547267916.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -6.5954511899668-5.19%
30 nap$ +10.9987942830+9.14%
60 nap$ -74.2573224960-61.68%
90 nap$ -228.28915547267916-65.47%

Mi a(z) Cronos Legends (CLG)

Cronos Legends ($CLG) is a community-driven Web3 project on the Cronos chain, combining storytelling, NFTs, and interactive gameplay. At the heart of the Cronos Legends ecosystem lies $CLG, the native token that powers all core features — from accessing exclusive NFT collections to earning rewards in competitive battlegrounds.

Cronos Legends centers around three main factions — the Cronos Guardians, the Chaos Horde, and the mystical Trinari — each with its own lore, characters, and collectible NFT sets. $CLG is the lifeblood of this world, enabling players to engage, stake, and shape the evolving narrative through community decisions.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Cronos Legends (CLG) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Cronos Legends árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Cronos Legends (CLG) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Cronos Legends (CLG) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Cronos Legends rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Cronos Legends árelőrejelzését most!

CLG helyi valutákra

Cronos Legends (CLG) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Cronos Legends (CLG) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) CLG token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Cronos Legends (CLG)

Mennyit ér ma a(z) Cronos Legends (CLG)?
A(z) élő CLG ár a(z) USD esetében 120.39 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) CLG ára a(z) USD esetében?
A(z) CLG jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 120.39. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Cronos Legends piaci plafonja?
A(z) CLG piaci plafonja $ 40.87K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) CLG keringésben lévő tokenszáma?
A(z) CLG keringésben lévő tokenszáma 339.01 USD.
Mi volt a(z) CLG mindenkori legmagasabb ára?
A(z) CLG mindenkori legmagasabb ára 474.6 USD.
Mi volt a(z) CLG mindenkori legmagasabb ár?
A(z) CLG mindenkori legalacsonyabb ára 52.75 USD.
Mekkora a(z) CLG kereskedési volumene?
A(z) CLG élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) CLG ára emelkedni fog idén?
A(z) CLG a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) CLG árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 16:24:19 (UTC+8)

Cronos Legends (CLG) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,407.67
$107,407.67$107,407.67

-2.45%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,706.95
$3,706.95$3,706.95

-3.79%

Solana Logó

Solana

SOL

$175.91
$175.91$175.91

-4.28%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0527
$1.0527$1.0527

-16.57%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,706.95
$3,706.95$3,706.95

-3.79%

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,407.67
$107,407.67$107,407.67

-2.45%

Solana Logó

Solana

SOL

$175.91
$175.91$175.91

-4.28%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4093
$2.4093$2.4093

-3.62%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0527
$1.0527$1.0527

-16.57%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.08550
$0.08550$0.08550

+755.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0301
$0.0301$0.0301

-89.57%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05512
$0.05512$0.05512

-0.18%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

PlayMindProtocol Logó

PlayMindProtocol

PMIND

$0.08550
$0.08550$0.08550

+755.00%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000569
$0.0000569$0.0000569

+125.79%

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000000815
$0.000000000815$0.000000000815

+87.35%

AEGIS Logó

AEGIS

AEGIS

$0.0003400
$0.0003400$0.0003400

+70.00%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006085
$0.00006085$0.00006085

+66.21%