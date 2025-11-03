TőzsdeDEX+
A(z) élő Cap USD ár ma 1.001 USD. Kövesd nyomon a(z) CUSD USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) CUSD ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: CUSD

CUSD árinformációk

Mi a(z) CUSD

CUSD fehér könyv

CUSD hivatalos webhely

CUSD tokenomikai adatai

CUSD árelőrejelzés

Cap USD Logó

Cap USD Ár (CUSD)

Nem listázott

1 CUSD-USD élő ár:

$1.001
$1.001
0.00%1D
mexc
USD
Cap USD (CUSD) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:56:16 (UTC+8)

Cap USD (CUSD) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.996434
$ 0.996434
24h alacsony
$ 1.004
$ 1.004
24h magas

$ 0.996434
$ 0.996434

$ 1.004
$ 1.004

$ 1.17
$ 1.17

$ 0.947752
$ 0.947752

+0.03%

-0.06%

-0.02%

-0.02%

Cap USD (CUSD) valós idejű ár: $1.001. Az elmúlt 24 órában, a(z)CUSD legalacsonyabb ára $ 0.996434, legmagasabb ára pedig $ 1.004 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CUSD valaha volt legmagasabb ára $ 1.17, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.947752 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CUSD változása a következő volt: +0.03% az elmúlt órában, -0.06% az elmúlt 24 órában, és -0.02% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Cap USD (CUSD) piaci információk

$ 290.58M
$ 290.58M

--
--

$ 290.58M
$ 290.58M

289.55M
289.55M

289,553,569.9034359
289,553,569.9034359

A(z) Cap USD jelenlegi piaci plafonja $ 290.58M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CUSD keringésben lévő tokenszáma 289.55M, és a teljes tokenszám 289553569.9034359. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 290.58M.

Cap USD (CUSD) árelőzmények USD

A(z) Cap USDUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000610410671638.
A(z) Cap USD USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0001547546.
A(z) Cap USD USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0004068064.
A(z) Cap USD USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000610410671638-0.06%
30 nap$ +0.0001547546+0.02%
60 nap$ -0.0004068064-0.04%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Cap USD (CUSD)

Cap is a stablecoin protocol that provides credible financial guarantees via two products: the dollar-denominated cUSD and the yield-bearing stcUSD.

cUSD is a digital dollar issued on the Ethereum blockchain that can be used on any network. cUSD's reserve is backed by blue chip stablecoins such as USDC, USDT, pyUSD, BUIDL, and BENJI, i.e. issued by regulated institutions with transparent attestations. It is 1:1 redeemable for any of the available reserve assets.

stcUSD is a savings product issued by staking cUSD. Any cUSD holder has open access to stcUSD. Yield is generated via an autonomous layer of operators, who self-select in and out based on the current hurdle rate of the protocol. The risk of yield generation is covered, meaning users have full downside protection that is verifiable by code.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ.

Cap USD (CUSD) Erőforrás

Cap USD árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Cap USD (CUSD) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Cap USD (CUSD) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Cap USD rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Cap USD árelőrejelzését most!

CUSD helyi valutákra

Cap USD (CUSD) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Cap USD (CUSD) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) CUSD token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Cap USD (CUSD)

Mennyit ér ma a(z) Cap USD (CUSD)?
A(z) élő CUSD ár a(z) USD esetében 1.001 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) CUSD ára a(z) USD esetében?
A(z) CUSD jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 1.001. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Cap USD piaci plafonja?
A(z) CUSD piaci plafonja $ 290.58M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) CUSD keringésben lévő tokenszáma?
A(z) CUSD keringésben lévő tokenszáma 289.55M USD.
Mi volt a(z) CUSD mindenkori legmagasabb ára?
A(z) CUSD mindenkori legmagasabb ára 1.17 USD.
Mi volt a(z) CUSD mindenkori legmagasabb ár?
A(z) CUSD mindenkori legalacsonyabb ára 0.947752 USD.
Mekkora a(z) CUSD kereskedési volumene?
A(z) CUSD élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) CUSD ára emelkedni fog idén?
A(z) CUSD a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) CUSD árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:56:16 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$109,020.43

$3,804.34

$0.02440

$1.1207

$183.90

$109,020.43

$3,804.34

$183.90

$87.89

$2.4719

