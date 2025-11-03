Cap USD (CUSD) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.996434 24h alacsony $ 1.004 24h magas Minden idők csúcspontja $ 1.17 Legalacsonyabb ár $ 0.947752 Árváltozás (1H) +0.03% Árváltozás (1D) -0.06% Árváltozás (7D) -0.02%

Cap USD (CUSD) valós idejű ár: $1.001. Az elmúlt 24 órában, a(z)CUSD legalacsonyabb ára $ 0.996434, legmagasabb ára pedig $ 1.004 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CUSD valaha volt legmagasabb ára $ 1.17, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.947752 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CUSD változása a következő volt: +0.03% az elmúlt órában, -0.06% az elmúlt 24 órában, és -0.02% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Cap USD (CUSD) piaci információk

Piaci érték $ 290.58M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 290.58M Forgalomban lévő készlet 289.55M Teljes tokenszám 289,553,569.9034359

A(z) Cap USD jelenlegi piaci plafonja $ 290.58M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CUSD keringésben lévő tokenszáma 289.55M, és a teljes tokenszám 289553569.9034359. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 290.58M.