Vásárolj kriptót
A(z) élő Agent Daredevil ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) DARE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) DARE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: DARE

DARE árinformációk

Mi a(z) DARE

DARE fehér könyv

DARE hivatalos webhely

DARE tokenomikai adatai

DARE árelőrejelzés

Agent Daredevil Logó

Agent Daredevil Ár (DARE)

Nem listázott

1 DARE-USD élő ár:

$0.00042337
-10.20%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Agent Daredevil (DARE) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:33:25 (UTC+8)

Agent Daredevil (DARE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
24h alacsony
$ 0
24h magas

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
-1.32%

-10.24%

-24.25%

-24.25%

Agent Daredevil (DARE) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)DARE legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) DARE valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) DARE változása a következő volt: -1.32% az elmúlt órában, -10.24% az elmúlt 24 órában, és -24.25% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Agent Daredevil (DARE) piaci információk

$ 224.76K
--
$ 424.07K
530.00M
1,000,000,000.0
A(z) Agent Daredevil jelenlegi piaci plafonja $ 224.76K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) DARE keringésben lévő tokenszáma 530.00M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 424.07K.

Agent Daredevil (DARE) árelőzmények USD

A(z) Agent DaredevilUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Agent Daredevil USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Agent Daredevil USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Agent Daredevil USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-10.24%
30 nap$ 0+107.04%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Agent Daredevil (DARE)

Agent Daredevil is a commercial decentralized application (dApp) created to hyper-gamify brands and businesses through competitive gaming and sports. The platform is powered by an Agent Stack and NPC framework that enables intelligent analysis, autonomous escrow, and authentication. By combining gamification mechanics with AI-driven automation, Agent Daredevil provides tools for enhancing user engagement, securing digital interactions, and supporting scalable use cases for both enterprises and communities in the Web3 ecosystem.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Agent Daredevil (DARE) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Agent Daredevil árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Agent Daredevil (DARE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Agent Daredevil (DARE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Agent Daredevil rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Agent Daredevil árelőrejelzését most!

DARE helyi valutákra

Agent Daredevil (DARE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Agent Daredevil (DARE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) DARE token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Agent Daredevil (DARE)

Mennyit ér ma a(z) Agent Daredevil (DARE)?
A(z) élő DARE ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) DARE ára a(z) USD esetében?
A(z) DARE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Agent Daredevil piaci plafonja?
A(z) DARE piaci plafonja $ 224.76K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) DARE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) DARE keringésben lévő tokenszáma 530.00M USD.
Mi volt a(z) DARE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) DARE mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) DARE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) DARE mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) DARE kereskedési volumene?
A(z) DARE élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) DARE ára emelkedni fog idén?
A(z) DARE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) DARE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 10:33:25 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

