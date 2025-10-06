TőzsdeDEX+
A(z) élő Velvet ár ma 0.24782 USD. Kövesd nyomon a(z) VELVET USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) VELVET ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

Velvet Logó

Velvet árfolyam(VELVET)

1 VELVET-USD élő ár:

$0.24782
$0.24782$0.24782
-0.32%1D
USD
Velvet (VELVET) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:31:51 (UTC+8)

Velvet (VELVET) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.23828
$ 0.23828$ 0.23828
24h alacsony
$ 0.2772
$ 0.2772$ 0.2772
24h magas

$ 0.23828
$ 0.23828$ 0.23828

$ 0.2772
$ 0.2772$ 0.2772

$ 0.31715699544548037
$ 0.31715699544548037$ 0.31715699544548037

$ 0.032064654757022706
$ 0.032064654757022706$ 0.032064654757022706

-0.88%

-0.32%

+20.25%

+20.25%

Velvet (VELVET) valós idejű ár: $ 0.24782. Az elmúlt 24 órában, a(z)VELVET legalacsonyabb ára $ 0.23828, legmagasabb ára pedig $ 0.2772 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) VELVET valaha volt legmagasabb ára $ 0.31715699544548037, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.032064654757022706 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) VELVET változása a következő volt: -0.88% az elmúlt órában, -0.32% az elmúlt 24 órában, és +20.25% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Velvet (VELVET) piaci információk

No.761

$ 22.61M
$ 22.61M$ 22.61M

$ 86.65K
$ 86.65K$ 86.65K

$ 247.82M
$ 247.82M$ 247.82M

91.24M
91.24M 91.24M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

9.12%

BSC

A(z) Velvet jelenlegi piaci plafonja $ 22.61M, és a 24 órás kereskedési volumene $ 86.65K. A(z) VELVET keringésben lévő tokenszáma 91.24M, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 247.82M.

Velvet (VELVET) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Velvet mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.0007956-0.32%
30 nap$ +0.061+32.65%
60 nap$ +0.18116+271.76%
90 nap$ +0.19932+410.96%
Velvet árváltozása ma

A mai napon a(z) VELVET ára $ -0.0007956 (-0.32%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Velvet 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +0.061 (+32.65%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Velvet 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) VELVET ára $ +0.18116 (+271.76%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Velvet 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +0.19932 (+410.96%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Velvet (VELVET) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Velvet árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Velvet (VELVET)

Velvet is a DeFAI Operating System streamlining onchain research, trading & portfolio management. Velvet app is live on BNB Chain, Base, Solana, Ethereum & Sonic with 100k+ users trading & executing DeFi strategies. It's multi-agent AI Co-Pilot integrated into the app to help discover, analyze & execute new opportunities using natural language. Velvet infrastructure also allows others to create tokenized DeFi strategies & manage them via UI or APIs with 10k+ vaults already created by KOLs, traders & crypto hedge funds.

Velvet elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Velvet befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd VELVET a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Velvet a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Velvet vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Velvet árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Velvet (VELVET) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Velvet (VELVET) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Velvet rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Velvet árelőrejelzését most!

Velvet (VELVET) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Velvet (VELVET) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) VELVET token kapcsán!

Hogyan vásárolj Velvet (VELVET)

A következőt szeretnél vásárolni: Velvet? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Velvet eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

VELVET helyi valutákra

A(z) Velvet alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Velvet Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Velvet

Mennyit ér ma a(z) Velvet (VELVET)?
A(z) élő VELVET ár a(z) USD esetében 0.24782 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) VELVET ára a(z) USD esetében?
A(z) VELVET jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.24782. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Velvet piaci plafonja?
A(z) VELVET piaci plafonja $ 22.61M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) VELVET keringésben lévő tokenszáma?
A(z) VELVET keringésben lévő tokenszáma 91.24M USD.
Mi volt a(z) VELVET mindenkori legmagasabb ára?
A(z) VELVET mindenkori legmagasabb ára 0.31715699544548037 USD.
Mi volt a(z) VELVET mindenkori legmagasabb ár?
A(z) VELVET mindenkori legalacsonyabb ára 0.032064654757022706 USD.
Mekkora a(z) VELVET kereskedési volumene?
A(z) VELVET élő 24 órás kereskedési volumene $ 86.65K USD.
A(z) VELVET ára emelkedni fog idén?
A(z) VELVET a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) VELVET árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:31:51 (UTC+8)

October 6, 2025

October 5, 2025

October 5, 2025
Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

VELVET-USD kalkulátor

Összeg

VELVET
VELVET
USD
USD

1 VELVET = 0.24782 USD

VELVET kereskedés

VELVET/USDC
$0.24862
$0.24862$0.24862
+0.55%
VELVET/USDT
$0.24782
$0.24782$0.24782
-0.30%

