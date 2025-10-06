Mi a(z) Velvet (VELVET)

Velvet is a DeFAI Operating System streamlining onchain research, trading & portfolio management. Velvet app is live on BNB Chain, Base, Solana, Ethereum & Sonic with 100k+ users trading & executing DeFi strategies. It's multi-agent AI Co-Pilot integrated into the app to help discover, analyze & execute new opportunities using natural language. Velvet infrastructure also allows others to create tokenized DeFi strategies & manage them via UI or APIs with 10k+ vaults already created by KOLs, traders & crypto hedge funds.

Velvet árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Velvet (VELVET) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Velvet (VELVET) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Velvet rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Velvet (VELVET) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Velvet (VELVET) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) VELVET token kapcsán!

Mennyit ér ma a(z) Velvet (VELVET)? A(z) élő VELVET ár a(z) USD esetében 0.24782 USD , amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján. Mi a(z) VELVET ára a(z) USD esetében? $ 0.24782 . Mi a(z) Velvet piaci plafonja? A(z) VELVET piaci plafonja $ 22.61M USD . Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi. Mi a(z) VELVET keringésben lévő tokenszáma? A(z) VELVET keringésben lévő tokenszáma 91.24M USD . Mi volt a(z) VELVET mindenkori legmagasabb ára? A(z) VELVET mindenkori legmagasabb ára 0.31715699544548037 USD . Mi volt a(z) VELVET mindenkori legmagasabb ár? A(z) VELVET mindenkori legalacsonyabb ára 0.032064654757022706 USD . Mekkora a(z) VELVET kereskedési volumene? A(z) VELVET élő 24 órás kereskedési volumene $ 86.65K USD .

